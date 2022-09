Qu’est-ce que le crachat de noyau de cerise? Connaître son histoire, ses champions

Les amateurs de sport adorent regarder et participer au cricket, au football, au basketball et au hockey, entre autres jeux. Parallèlement à ces sports grand public, il existe des sports moins connus qui sont populaires dans certaines parties du monde. L’un de ces sports est le Cherry Pit Spitting.

Cherry Pit Spitting est l’un de ces jeux qui se joue avec beaucoup d’enthousiasme à travers les États-Unis d’Amérique et le Canada. Dans ce jeu, les participants recrachent des restes de cerises de leur bouche pour les envoyer le plus loin possible. De nombreuses vidéos de championnats de Cherry Pit Spitting sont disponibles sur le web.

Meilleure vidéo Showsha

Une de ces vidéos a été partagée sur Twitter dans laquelle un joueur, Mike Cook, a été vu en train de tenter d’établir un record à Cherry Pit. Vers la fin, une rediffusion est présentée, qui se concentre sur la façon dont Mike a joué dans les tours. Des officiels sont arrivés à l’endroit où le noyau de cerises a atterri pour mesurer la distance parcourue par Mike. La vidéo se termine avec le commentateur annonçant que Mike a couvert 46 pieds.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Si vous pensez que je vais regarder les gens cracher des noyaux de cerises pour le sport pendant une heure, vous avez tout à fait raison. Cherry Pit Spitting Championship était un MATCH absolu Découvrez la technique sur le replay !#L’Ocho pic.twitter.com/0ncQei0Ex1 – Palmer (@CaryPalmerr) 22 mars 2020

La Journée internationale du crachat de cerises est célébrée le 1er juillet. L’origine de cette journée est associée à Herb Teichman. Herb est le propriétaire d’une ferme fruitière. Il y avait un championnat amusant de crachement de cerises à sa ferme en 1974. Cet événement amusant est rapidement devenu un événement international.

Chaque concurrent a droit à trois tentatives dans ce jeu. Le tir le plus long des trois tentatives est enregistré. Depuis 1980, les familles Krause et Lessard sont demeurées lauréates de ce concours. Actuellement, le record du monde Guinness appartient à Brian Krause, qui a parcouru une distance de 93 pieds en 2004.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici