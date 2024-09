Qu’est-ce que le cortisol face ? TikTok ne cesse de parler du visage lunaire et des hormones

Le « visage au cortisol » est tendance sur TikTok : si vos joues semblent un peu gonflées ou arrondies, les utilisateurs des réseaux sociaux pourraient vous faire croire que vous avez un problème avec votre taux de cortisol.

Mais le « visage au cortisol » n’est pas un terme médical réel, et le fait de répondre aux exigences visuelles ne signifie pas nécessairement qu’il y a un problème avec vos niveaux de cortisol, affirment les experts médicaux.

Le visage au cortisol, également appelé sur les réseaux sociaux « visage lunaire », peut être dû à l’obésité ou au syndrome de Cushing, selon WebMD. D’autres symptômes du syndrome de Cushing peuvent inclure une bosse à l’arrière du cou, des vergetures abdominales roses ou violettes visibles, de la fatigue et une pilosité sur le visage.

Voici ce que les experts médicaux veulent que vous sachiez sur la désinformation entourant le cortisol.

Qu’est-ce qui déclenche des niveaux élevés de cortisol ?

Le cortisol est la principale hormone du stress du corps, selon WebMDIl remplit de nombreuses fonctions, notamment la régulation de la pression artérielle et de la glycémie, le contrôle de votre cycle de sommeil, la réduction de l’inflammation, la gestion de l’utilisation des glucides, des graisses et des protéines par l’organisme, et l’aide à votre corps pour gérer et réguler le stress.

Le syndrome de Cushing est le diagnostic d’un excès de cortisol. Il peut être le résultat de la prise d’un certain médicament (généralement des glucocorticoïdes, utilisés pour traiter certaines maladies auto-immunes), ou de tumeurs de l’hypophyse, des surrénales ou d’autres tumeurs, qui sont généralement bénignes mais qui peuvent être cancéreuses, selon le Clinique de Cleveland.

Mais cela ne doit pas forcément nous faire paniquer. La gynécologue Karen Tang, MD, explique à USA TODAY que les problèmes importants liés au déséquilibre du cortisol sont rares. Selon le journal, ce trouble ne touche que 10 à 15 personnes par million chaque année, principalement des femmes cisgenres âgées de 20 à 50 ans. Société d’endocrinologieElle met en garde contre le fait d’écouter les conseils médicaux sur les réseaux sociaux, qui peuvent donner l’impression que les problèmes de santé sont plus courants qu’ils ne le sont en réalité.

« On a l’impression que tout le monde souffre d’un déséquilibre hormonal », explique Tang à propos du discours sur le cortisol en ligne. « C’est un marketing très efficace, car qui n’a jamais eu de problèmes de fatigue, de perte de poids ou de mauvaise humeur ? On a l’impression que cela s’applique à presque tout le monde. De toute évidence, presque tout le monde ne souffre pas d’un véritable déséquilibre hormonal ou d’un problème endocrinien nécessitant un traitement. »

Comment puis-je régler mon problème de cortisol ?

Les symptômes mentionnés ci-dessus pourraient être un signe que vous devez prendre des mesures supplémentaires auprès d’un médecin pour vérifier si vous avez réellement un déséquilibre du cortisol et travailler pour ramener ces niveaux à la normale.

« Mais pour la plupart des gens, lorsque nous parlons du cortisol comme d’une hormone du stress qui augmente en cas de stress ou de manque de sommeil, si nous devions vérifier votre taux de cortisol dans le sang, il serait normal », explique Tang. « Ce n’est donc pas quelque chose qui nécessite un traitement en soi. »

Dans ces cas-là, dit-elle, votre meilleure option est de vous concentrer sur des choses comme la gestion du stress, une alimentation équilibrée, le sommeil et l’exercice pour maintenir votre tension artérielle et votre glycémie à des taux réguliers.

« Cela étant dit, si vous remarquez qu’il y a quelque chose de vraiment différent, que votre santé a changé de manière notable et que cela affecte votre qualité de vie, que vous avez une prise de poids importante, si vous traversez la périménopause et que vous avez des symptômes d’humeur terribles ou d’autres symptômes vraiment gênants, il est certainement important d’aller voir votre médecin pour demander une évaluation », explique Tang.