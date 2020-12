Certaines années sont si cruciales qu’elles restent gravées dans l’histoire pour les générations à venir. 2020 est une de ces années. Collectivement, nous avons vu le monde bouleversé. Perte et isolement. Mort et maladie. Agitation raciale. Mais pour certains d’entre nous, qui aiment regarder la lueur d’espoir, – c’est aussi l’année où nous avons trouvé une «nouvelle normalité».

Très différent de la vie que nous avions connue avant que le virus ne prenne le contrôle du monde et que plus de 1,5 milliard de personnes ne meurent, mais une «nouvelle normalité» tout de même – qui convient aux circonstances. Et pour cela, Google s’est tenu à nos côtés, fournissant des réponses alors que nous recherchions désespérément comment préparer du café dalgona à la maison ou des conseils de travail à domicile.

Nous nous sommes également tournés vers Google pour obtenir des explications rapides afin de mieux comprendre ce qui se passait dans le monde.

Dans le cadre de son ‘Year in Search 2020’, Google a publié ce que les Indiens ont le plus recherché cette année dans toutes les catégories. Et coronavirus semblait être en tête de toutes les catégories, y compris la catégorie «Qu’est-ce que». En tête de liste se trouvait la question plutôt impuissante – « Qu’est-ce que coronavirus ? «

Avec Covid-19 En prenant des millions de vies, en détruisant les moyens de subsistance, en séparant les familles des êtres chers et en arrêtant la vie dans la plupart des régions du monde, beaucoup en Inde se sont tournés vers Internet pour obtenir de l’aide et du réconfort.

Heureusement, la charge de travail de l’Inde a considérablement diminué ces derniers jours. Dans la dernière mise à jour, l’Inde a enregistré plus de 24000 nouveaux coronavirus infections portant son bilan à 99,56,558. Cependant, le nombre de cas actifs est actuellement un peu plus de 3 lakh, ce qui ne représente que 3,24% du nombre total de cas.

En dehors de « Qu’est-ce que coronavirus ? « , Les Indiens ont également recherché des symptômes de Covid-19 et les méthodes de traitement utilisées pour coronavirus les patients.

Le deuxième sujet le plus recherché de la liste, cependant, est sûr de vous faire sourire – « Qu’est-ce que Binod? ». Admettez-le ou non, un grand nombre d’Indiens ont recherché «Binod» sur Google à un moment ou à un autre. La tendance, bien sûr, est une référence au mème viral né d’un commentaire aléatoire sur une vidéo YouTube où un utilisateur n’a écrit qu’un mot – vous l’avez deviné, Binod.

Si vous voulez savoir qui est exactement Binod, lisez ceci.

Parmi les autres recherches les plus fréquentes en Inde, citons: «Qu’est-ce que la thérapie plasma?», «Qu’est-ce qu’une infection du côlon?», «Qu’est-ce que la CAA (Citizenship Amendment Act, 2019)», «Qu’est-ce que l’hantavirus? et « Qu’est-ce que le népotisme? »

Les priorités des Indiens, cependant, sont restées inchangées – virus ou pas de virus.

Malgré la coronavirus pandémie et recherches et requêtes associées créant l’ambiance pour les tendances de la recherche Google de cette année, des statistiques récentes publiées par Google indiquent que l’IPL (Indian Premier League) était la tendance Google la plus recherchée en Inde en 2020. Oui, dans une année qui a vu des millions de décès et la perte généralisée de moyens de subsistance à travers le monde, «IPL» était la recherche la plus tendance en Inde.