Qu’est-ce que le coquelicot arc-en-ciel LGBT ? – Le soleil

IL y a plusieurs coquelicots de différentes couleurs pour se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pendant la guerre, comme le rouge, le noir et le violet.

En 2016, un nouveau coquelicot arc-en-ciel a été introduit et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Le coquelicot arc-en-ciel se souvient de ces soldats LGBT+ morts à la guerre

Qu’est-ce que les LGBT+ coquelicot arc-en-ciel ?

Des millions de personnes portent des coquelicots pour le jour du Souvenir, le 11 novembre, pour commémorer les forces armées britanniques qui ont donné leur vie dans le conflit.

Ces fleurs en papier, en métal ou en tissu sont traditionnellement rouges avec un centre noir, souvent avec une feuille verte.

Les ventes de coquelicots vont à la Royal British Legion.

Il existe déjà diverses alternatives au coquelicot rouge – dont une violette qui rappelle les animaux qui ont servi en temps de guerre.

Les coquelicots noirs commémorent la contribution des communautés noires, africaines et caribéennes à l’effort de guerre – en tant que militaires et femmes militaires, et en tant que civils.

Tandis que les coquelicots blancs se souviennent à la fois des civils et des soldats tués à la guerre, ainsi que de ceux tués ou emprisonnés pour avoir refusé de se battre.

Ajoutant au mélange, la première poétesse LGBT lauréate Trudy Howson a introduit le concept d’un coquelicot arc-en-ciel en 2016.

En publiant un dessin de la fleur sur son site Web, elle a écrit : « Le coquelicot arc-en-ciel est une campagne que je mène pour attirer l’attention sur les braves soldats qui sont morts pour notre pays pendant la Première Guerre mondiale à une époque où leur sexualité était encore criminalisée.

On ne sait pas si son premier design a jamais été réalisé, mais des versions du coquelicot arc-en-ciel ont été vendues au cours des dernières années.

Qu’est-ce que les gens ont dit à propos du coquelicot arc-en-ciel ?

Un certain nombre de critiques ont contesté le coquelicot coloré, exhortant les LGBT+ communauté pour “obtenir un peu de respect”.

L’utilisatrice de Twitter Cait a écrit “Je ne suis pas du tout homophobe, mais ça va au-delà !

“le coquelicot ROUGE est à la mémoire de TOUS les soldats pendant la guerre.

“Le poème Champs de Flandre dit pourquoi.

“La fierté a un mois entier pour sensibiliser.

“Les soldats qui sont morts et se sont battus pour nous ont une MINUTE par an. Obtenez un peu de respect !”

Cait a posté le tweet avec une photo d’un “insigne de style coquelicot pailleté arc-en-ciel” vendu sur eBay.

Le tweet est devenu viral – et la vendeuse a dû arrêter de vendre les badges après avoir affirmé qu’elle avait été bombardée de “messages ignobles et grossiers”.

L’utilisatrice de Twitter abigailjames a ajouté : “Je me déteste, mais les LGBTQ+ ont un mois entier qui leur est dédié pour une fois dans votre putain de vie, pensez aux autres et arrêtez de tout faire sur la sexualité.

“Laissez les gens qui se sont battus pour leur pays avoir ce UN jour pour eux, n’essayez même pas d’en faire une question de sexualité”.

Cependant, d’autres ont riposté, Marcus répondant: “Vous avez l’air homophobe ET vous vous livrez à des activités policières de pavot. Excellente combinaison”.

Tandis que Nathaniel commentait : « Je veux un #rainbowpoppy des militaires homosexuels ont été licenciés de manière déshonorante ou tués, même s’ils pensaient que leur sacrifice était le même.

“Alan Turing est un exemple clé. Il y a eu un coquelicot violet depuis des ANNÉES maintenant… alors foutez le camp”.