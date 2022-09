APRÈS sa mort à l’âge de 96 ans, la reine Elizabeth a été remplacée par son fils aîné, le roi Charles.

L’ancien prince de Galles, aujourd’hui roi Charles III, a été officiellement proclamé roi devant un conseil d’adhésion – composé de conseillers privés.

Qu’est-ce que le Conseil privé ?

Le Conseil privé est un organe formel de conseillers qui servent le souverain du Royaume-Uni.

Il est composé d’un groupe de hauts responsables politiques qui étaient ou sont membres de la Chambre des communes ou de la Chambre des lords – les conseillers privés étant tenus de prêter des serments spéciaux.

Le Conseil privé remonte au 13ème siècle, quand c’était un bras exécutif du gouvernement anglais.

Cependant, à la fin du XVIIe siècle, ses pouvoirs ont diminué au fil du temps et son autorité politique a été transférée au Cabinet.

Penny Mordaunt a été nommé Lord Président du Conseil privé et Crédit : PA : Association de la presse

Les conseillers sont nommés par le monarque sur l’avis de ceux qui ont occupé des postes politiques ou judiciaires importants au Royaume-Uni ou dans le Commonwealth.

Que fait le Conseil privé ?

Le rôle du Conseil privé est de conseiller le monarque régnant sur les exercices de la prérogative royale.

Le conseil a le pouvoir de promulguer des lois du Parlement, cela se fait par décrets du Conseil.

Ils peuvent également conseiller le souverain sur l’émission de chartes royales, qui sont utilisées pour accorder un statut particulier aux personnes morales, et le statut de ville ou d’arrondissement aux collectivités locales.

En plus de conseiller le monarque, il fournit un soutien administratif aux dirigeants des Communes et des Lords.

Il est également responsable des affaires de 400 institutions, organismes de bienfaisance et sociétés constituées en vertu de la Charte royale.

Les réunions du Conseil privé ont lieu, en moyenne, une fois par mois – les rassemblements se tenant au palais de Buckingham, au château de Windsor ou, occasionnellement, à Balmoral.

Cependant, la majorité des pouvoirs du Conseil privé ont été repris par le Cabinet.

Le Conseil privé peut-il suspendre le Parlement ?

Seul le roi peut proroger le Parlement, car seul un monarque peut annoncer la prorogation du Parlement – le gouvernement doit donc demander la permission du roi pour le faire.

Le monarque utilise des « pouvoirs de prérogative » qui lui permettent de suspendre la séance des Communes et des Lords mais par convention le monarque suit l’avis des ministres.

Qui est au Conseil privé en ce moment ?

Le Conseil privé compte actuellement 718 membres, composés principalement d’hommes politiques et de fonctionnaires.

Il comprend également des pairs à vie, des hauts-commissaires du Commonwealth et le lord-maire de Londres.

L’adhésion est à vie, donc même si un politicien prend sa retraite, il est toujours membre du Conseil privé.

Le Conseil privé et le Conseil d’adhésion sont-ils la même chose ?

Charles a été officiellement proclamé roi le samedi 10 septembre 2022 devant le Conseil d’adhésion au St. James’s Palace, à Londres.

Le Conseil d’adhésion est composé de membres du Conseil privé – et est tenu d’annoncer officiellement la mort du monarque, de proclamer la succession du nouveau souverain et de prendre certains décrets consécutifs principalement liés à la proclamation.

La dernière fois que le Conseil d’adhésion s’est réuni, c’était en février 1952 pour marquer officiellement l’accession au trône d’Elizabeth II.

Historiquement, l’ensemble du Conseil privé est convoqué au Conseil d’adhésion pour superviser la proclamation officielle d’un nouveau monarque.

Cependant, le nombre de conseillers privés s’élevant désormais à plus de 700, des restrictions ont été mises en place.

Les conseillers privés choisis se sont réunis au palais St James pour proclamer le nouveau souverain, et ont été rejoints par de grands officiers d’État, le Lord Mayor et le parti civique de la ville, les hauts commissaires du royaume et certains hauts fonctionnaires.