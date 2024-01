Qu’est-ce que le « colonialisme de peuplement » ? – Le New York Times

De nombreux chercheurs attribuent le sentiment actuel de « colonialisme de peuplement » et son influence croissante dans les cercles universitaires à Patrick Wolfe, un universitaire australien d’origine britannique et auteur du livre de 1998. «Le colonialisme de peuplement et la transformation de l’anthropologie».

Dans un hommage à Wolfe après sa mort en 2016, l’érudit Lorenzo Veracini a écrit que Wolfe avait déclaré avoir inclus la phrase dans le titre à la dernière minute, à la demande pressante de son éditeur. (Cela apparaît rarement dans le livre lui-même.)

« Comme les Britanniques, qui étaient censés avoir créé un empire sans vraiment le vouloir », écrit Veracini, « cet érudit anti-impérialiste engagé a donné le coup d’envoi à un domaine scientifique dans un accès de distraction ».

Le livre très théorique de Wolfe, qui se concentrait sur l’Australie, où les colons blancs se présentaient comme arrivant sur des « terres vides », comprenait deux phrases très citées. « L’invasion des colons », a écrit Wolfe, « est une structure, pas un événement ». Autrement dit, ce n’est pas un épisode historique qui se termine, mais un ensemble de relations ancrées dans l’ordre juridique et politique. Et cela repose, écrit-il, sur « la logique de l’élimination ».

« C’est un jeu à somme nulle », a déclaré Wolfe à un intervieweur à Stanford en 2012, « dans lequel des étrangers viennent dans un pays et cherchent à le retirer aux gens qui y vivent déjà, à les expulser, remplacez-les et déplacez-les, prenez le contrôle du pays et se l’approprier.