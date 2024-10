Qu’est-ce que le collège électoral et comment les États-Unis l’utilisent-ils pour élire leurs présidents ?

WASHINGTON– Donald Trump a remporté la présidence en 2016 grâce au Collège électoral. George W. Bush aussi en 2000.

Le Collège électoral est le système américain unique d’élection des présidents. C’est différent du vote populaire et cela a un impact démesuré sur la façon dont les candidats se présentent et remportent les campagnes. Les républicains Trump et Bush ont perdu le vote populaire lors de leur campagne présidentielle, mais ont remporté le collège électoral pour revendiquer la plus haute fonction du pays.

Certains démocrates affirment que le système favorise les républicains et préféreraient que les États-Unis élisent leurs présidents à la majorité simple. Mais les créateurs du pays ont établi le système dans la Constitution, et il faudrait un amendement constitutionnel pour le changer.

Un aperçu du Collège électoral et de son fonctionnement, alors que Trump et la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence, se disputent la Maison Blanche le jour du scrutin, le 5 novembre :

Le Collège électoral est un organe composé de 538 membres qui élit un président. Les rédacteurs de la Constitution l’ont établie pour donner plus de pouvoir aux États et comme compromis pour éviter que le Congrès décide du vainqueur.

Les électeurs de chaque État votent pour le candidat qui a remporté le vote populaire dans cet État. Le finaliste n’obtient rien, sauf dans le Nebraska et le Maine, où les votes des électeurs sont attribués en fonction des résultats de la circonscription du Congrès et de l’ensemble de l’État.

Pour remporter la présidence, un candidat doit obtenir 270 voix électorales, soit une majorité des 538 voix possibles.

Dans le cadre du système du collège électoral, plus de poids est accordé à un vote unique dans un petit État qu’à celui d’une personne dans un grand État, ce qui conduit parfois à des résultats qui sont en contradiction avec le vote populaire.

Cela affecte également la manière dont les candidats font campagne. Parce que le résultat est presque certain dans les États solidement républicains et dans les États solidement démocrates, les candidats ont tendance à concentrer l’essentiel de leurs efforts sur une poignée d’États charnières qui ont divisé leurs voix lors des dernières élections.

Les électeurs sont répartis en fonction du nombre de représentants d’un État à la Chambre des représentants, plus ses deux sénateurs. Le District de Columbia en obtient trois, même si le siège du Congrès n’a pas de droit de vote au Congrès.

Cela varie selon les États, mais les électeurs sont souvent choisis par les partis des États. Les membres du Congrès ne peuvent pas être électeurs.

Une fois que les responsables électoraux des États ont certifié leurs élections, les électeurs se réunissent dans leur État individuel – jamais en tant qu’un seul corps – pour certifier l’élection. Cette année, cela aura lieu le 17 décembre.

Si les deux candidats obtiennent un nombre de voix égal, l’élection est renvoyée à la Chambre, où la délégation du Congrès de chaque État obtient une voix. Cela ne s’est produit que deux fois, en 1801 et 1825.

Une fois que les électeurs d’un État ont certifié leur vote, ils envoient un certificat au Congrès. Le Congrès compte et certifie ensuite officiellement le vote lors d’une session extraordinaire le 6 janvier. Le vice-président préside l’ouverture et la vérification des enveloppes de chaque État.

Les législateurs peuvent s’opposer aux résultats d’un État lors de la certification par le Congrès, comme l’ont fait plusieurs républicains après les élections de 2020. Le 6 janvier 2021, la Chambre et le Sénat ont tous deux voté pour rejeter les objections du GOP aux résultats de l’Arizona et de la Pennsylvanie.

Après Trump a essayé d’annuler sa défaite Après que le démocrate Joe Biden et ses partisans ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, le Congrès a mis à jour le Loi sur le décompte électoral des années 1800 pour rendre plus difficile l’objection et définir plus clairement le rôle cérémoniel du vice-président, entre autres changements. Trump avait fait pression sur le vice-président Mike Pence pour qu’il essaie de s’opposer aux résultats – ce que le vice-président n’a aucun pouvoir légal pour faire.

Une fois que le Congrès aura certifié le vote, le nouveau président ou le président sortant sera investi le 20 janvier sur les marches du Capitole.

