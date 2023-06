Qu’est-ce que le Club utilise pour les échanges ?

Vous avez une question d’investissement pour Jim et notre équipe d’analystes ? Envoyez-le directement à la boîte aux lettres à l’adresse [email protected] . Nous avons reçu beaucoup de questions ces dernières semaines concernant l’utilisation des ordres stop-loss pour la vente d’actions. En voici quelques-unes : Que pensez-vous de l’utilisation des ordres stop-loss ? — Thomas H. Salut Jim, j’adore le travail que tu fais. Ma question est pourquoi vendez-vous simplement des actions pour réduire une position gagnante ? Pourquoi ne pas définir un stop ou un stop suiveur au cas où la position aurait plus de marge de manœuvre ? Merci et salutations. — Bruce M. Je suis curieux de savoir pourquoi n’utilisez-vous pas des « arrêts » et laissez-vous courir les gagnants ? — Tony Jim, Recommandez-vous de fixer des limites d’arrêt sur les actions ? — Ron I. La réponse courte est que nous n’utilisons pas d’ordres stop-loss au Club. Nous n’utilisons que des ordres au marché lors de l’achat ou de la vente d’actions. Pour rappel : Un ordre au marché est utilisé pour acheter ou vendre un nombre déterminé d’actions au prochain cours disponible. Un ordre stop-loss comprend un prix prédéterminé qui, lorsqu’il est (ou si) atteint, se convertit en un ordre au marché. Par exemple, l’action XYZ se négocie à 100 $ et un ordre stop-loss est placé à 99 $. Cela signifie que l’ordre de vente se transforme en ordre au marché au moment où une transaction de 99 $ est enregistrée. Les actions seront ensuite vendues au prochain prix disponible. Nous n’aimons pas les ordres stop-loss car s’il y a un gros écart vers le bas – ce qui signifie que l’action s’ouvre à un prix inférieur à celui qu’elle a fermé la veille – vous êtes bloqué à vendre au prix le plus bas. Cela fait encore plus mal si vous voyez le stock rebondir après l’ouverture. Dans un marché volatil où les écarts entre les cours acheteur et vendeur sont larges et les prix oscillent de haut en bas, les ordres stop-loss peuvent être très risqués. Par exemple, revenons à notre premier exemple : si vous vous couchez avec cet ordre stop-loss de 99 $ sur l’action XYZ et que vous vous réveillez le lendemain pour voir que les actions ont baissé, vous serez obligé de vendre à un prix bien inférieur à vous vous attendiez. Si ces actions ouvrent à 80 $ en raison d’un événement ou d’une nouvelle du jour au lendemain, la violation de ce niveau de 99 $ vous a laissé un ordre de marché dans les livres, ce qui signifie que les actions seront vendues au prochain prix disponible (80 $). Une option pour empêcher cette vente à 80 $ est ce qu’on appelle un ordre stop-limit. Dans ce type d’ordre, deux paramètres sont fournis : un prix stop-loss et un prix limite. Alors que l’ordre stop-loss se convertira en ordre au marché une fois que le prix stop-loss sera atteint, cet ordre sera converti en ordre limité. Si XYZ se négocie à 100 $ et que nous entrons un stop loss à 99 $ et une limite à 98,50 $, nous savons qu’une fois le niveau de 99 $ atteint, un ordre à cours limité sera saisi pour 98,50 $. Cela signifie que les actions seront vendues à 98,50 $ ou mieux, mais qu’aucune action ne sera vendue si le prix descendait en dessous de cette limite. Cela peut également entraîner un placement d’ordre partiel, par exemple, si votre vente portait sur 500 actions et que seulement 250 ont pu être vendues pour 98,50 $ ou plus, vous seriez toujours assis sur 250 actions car l’ordre à cours limité n’a pas pu être vendu. être complété compte tenu des paramètres. Bien sûr, si les actions devaient baisser à 80 $ à l’ouverture, aucune action ne serait vendue en raison de cette limite de 98,50 $. Mais vous possédez des actions à bas prix que vous vouliez vendre à un prix plus élevé. Nous comprenons que certains investisseurs aiment utiliser des ordres stop-loss pour la gestion des risques. Par exemple, vous pouvez placer un ordre stop-loss légèrement en dessous d’une moyenne mobile de 200 jours en pensant que si le stock tombe en dessous du support technique, il pourrait encore baisser. Il existe également de nombreux autres types d’ordres, selon l’endroit où vous effectuez vos transactions. Mais au Club, nous préférons nous en tenir aux ordres du marché pour toutes nos transactions afin d’obtenir les meilleurs prix possibles. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.