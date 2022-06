Qu’est-ce que le cinéphile obtient en échange de payer plus en ligne ?

Cineplex coûtera 1,50 $ de plus en ligne, le 22 juin

Pendant des années, les entreprises ont encouragé les consommateurs à se servir, pour des raisons de commodité, en évitant les retards, en étant assurés d’obtenir ce que vous voulez, tandis que les entreprises ont réduit les coûts, réduit l’immobilier et l’équipement et fourni peu ou pas de service.

Cela devait être gagnant-gagnant pour tous.

Maintenant que nous avons adopté le modèle, il en résulte un supplément pour vous servir.

Ce sera un supplément de 1,50 $ par billet.

Pour quelle raison?

Apparemment, c’est pour rien.

Cineplex veut simplement plus d’argent de votre part et y voit un moyen de l’obtenir.

Comme l’indique l’article, Cineplex est le plus grand exploitant de salles de cinéma au Canada. C’est de loin le plus grand. Le Bureau de la concurrence dormait à l’interrupteur lorsque Cineplex consommait ou chassait ses concurrents. Comme démontré avec Rogers et Shaw, ils sont maintenant éveillés. On peut espérer qu’il n’est pas trop tard pour qu’ils jettent un autre regard sur Cineplex et freinent leurs habitudes monopolistiques.

