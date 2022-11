Yevgeny Prigozhin a eu de nombreux rôles: criminel condamné et vendeur de hot-dogs. Propriétaire d’un restaurant chic de Saint-Pétersbourg et titulaire de contrats de restauration gouvernementaux lucratifs. Fondateur d’une force militaire mercenaire impliquée dans les différents conflits russes.

Prigozhin a gardé un profil bas au fil des ans. Mais ces derniers mois, l’entrepreneur de 61 ans lié au président russe Vladimir Poutine est devenu de plus en plus public avec ses activités, notamment concernant la guerre de 8 mois de Moscou en Ukraine.

Cette semaine, il a attiré une nouvelle attention en admettant son implication – auparavant niée – dans les événements qui ont attiré l’attention des responsables américains : l’ingérence dans les élections américaines.

‘LE CHEF DE POUTINE’

Prigozhin et Poutine remontent loin, tous deux nés à Leningrad, ce qui est maintenant connu sous le nom de Saint-Pétersbourg.

Au cours des dernières années de l’Union soviétique, Prigozhin a purgé une peine de prison – 10 ans de son propre aveu – bien qu’il n’ait pas dit à quoi cela servait.

Par la suite, il a possédé un stand de hot-dogs, puis des restaurants chics qui ont suscité l’intérêt de Poutine. Au cours de son premier mandat, le dirigeant russe a emmené le président français de l’époque, Jacques Chirac, dîner dans l’un d’eux.

“Vladimir Poutine a vu comment j’ai construit une entreprise à partir d’un kiosque, il a vu que cela ne me dérangeait pas de servir les invités estimés parce qu’ils étaient mes invités”, se souvient Prigozhin dans une interview publiée en 2011.

Ses entreprises se sont considérablement étendues à la restauration et à la fourniture de repas scolaires. En 2010, Poutine a aidé à ouvrir l’usine de Prigozhin qui a été construite grâce à des prêts généreux d’une banque d’État. Rien qu’à Moscou, sa société Concord a remporté des contrats de plusieurs millions de dollars pour fournir des repas dans les écoles publiques. Il a également organisé la restauration pour les événements du Kremlin pendant plusieurs années – ce qui lui a valu le surnom de “chef de Poutine” – et a fourni des services de restauration et des services publics à l’armée russe.

En 2017, Alexei Navalny, figure de l’opposition et combattant de la corruption, a accusé les entreprises de Prigozhin d’avoir enfreint les lois antitrust en soumissionnant pour quelque 387 millions de dollars de contrats avec le ministère de la Défense.

CONNEXION MILITAIRE

Pendant des années, les médias et les responsables occidentaux ont lié Prigozhin à un entrepreneur militaire privé russe appelé le groupe Wagner, une force mercenaire qui aurait été impliquée dans des conflits en Libye et en Syrie, ainsi que dans des opérations militaires sous le radar à travers au moins une demi-douzaine de pays africains. Le groupe a également joué un rôle de premier plan dans les combats en Ukraine.

Prigozhin avait toujours nié avoir quoi que ce soit à voir avec Wagner. Mais en septembre, il a reconnu être le fondateur de Wagner dans une déclaration sur les réseaux sociaux publiée par le service de presse de ses entreprises. Il a déclaré que lorsque des combats ont éclaté dans l’est de l’Ukraine entre des séparatistes soutenus par la Russie et les forces de Kyiv en 2014, il cherchait à “constituer un groupe (de combattants) qui irait (là-bas) et défendrait les Russes”.

Il a également admis que Wagner “a défendu le peuple syrien, d’autres peuples des pays arabes, des Africains défavorisés et des Latino-Américains”.

Une vidéo est apparue récemment d’un homme ressemblant à Prigozhin visitant des colonies pénitentiaires russes pour recruter des prisonniers pour combattre en Ukraine. Interrogé sur ces visites, il ne l’a pas directement confirmé ni infirmé, se contentant de dire par l’intermédiaire de son service de presse qu’il a été incarcéré et qu’il a donc été dans plusieurs prisons.

Prigozhin a également évoqué la construction d’une “ligne Wagner” – un système de tranchées et de défenses antichars – à Louhansk, l’une des quatre provinces ukrainiennes annexées illégalement par Moscou en septembre, et la création de centres d’entraînement pour les milices défensives en Russie. Régions de Belgorod et de Koursk qui bordent l’Ukraine

Wagner a également ouvert un centre d’affaires à Saint-Pétersbourg en grande pompe, et Prigozhin s’est vanté qu’il deviendrait une plate-forme pour augmenter les «capacités de défense» de la Russie, promettant de s’étendre à d’autres endroits en cas de succès.

INGÉRENCE ÉLECTORALE

En 2018, Prigozhin et une douzaine d’autres ressortissants russes et trois entreprises russes ont été accusés aux États-Unis d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux visant à fomenter la discorde et à diviser l’opinion publique américaine avant l’élection présidentielle de 2016 remportée par le républicain Donald Trump. Ils ont été inculpés dans le cadre de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe. Prigozhin a ensuite été sanctionné par le département du Trésor américain.

Après l’inculpation, l’agence de presse RIA Novosti l’a cité comme disant, dans une remarque clairement sarcastique : « Les Américains sont des gens très impressionnables ; ils voient ce qu’ils veulent voir. Je les traite avec beaucoup de respect. Je ne suis pas du tout contrarié d’être sur cette liste. S’ils veulent voir le diable, qu’ils le voient.

En 2020, le ministère de la Justice a décidé de rejeter les accusations portées contre deux des entreprises, Concord Management and Consulting LLC et Concord Catering, affirmant qu’ils avaient conclu un procès contre une entreprise défenderesse sans présence aux États-Unis et sans perspective de sanction significative même si condamné serait exposent probablement des outils et des techniques sensibles d’application de la loi.

En juillet, le département d’État a offert une récompense allant jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations sur l’ingérence russe dans les élections américaines, notamment sur Prigozhin et l’Internet Research Agency, la ferme de trolls de Saint-Pétersbourg que ses entreprises étaient accusées de financer.

Prigozhin avait nié toute implication dans tout cela – jusqu’à lundi, la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis. Le service de presse de l’une de ses sociétés a publié sur les réseaux sociaux sa réponse à une question d’un média russe sur les allégations d’une telle ingérence.

« Messieurs, nous avons interféré, interférons et interférerons. Soigneusement, précisément, chirurgicalement et à notre manière, comme nous savons le faire », lit-on dans la réponse. “Au cours de nos opérations ponctuelles, nous retirerons à la fois les reins et le foie.”

Certains médias russes financés par l’État ont qualifié ses remarques d’ironie.

En réponse, la Maison Blanche l’a qualifié de “mauvais acteur connu qui a été sanctionné par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne”, et le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les “aveux audacieux de Prigozhin, le cas échéant, semblent être juste une manifestation de l’impunité dont jouissent les escrocs et les copains sous le président Poutine et le Kremlin.

Prigozhin a réagi aux remarques de Price en anglais, disant, entre autres, que les États-Unis se sont “grossièrement immiscés” dans les élections à travers le monde depuis des décennies.

SARCASME OU BOOSTER SON PROFIL ?

Qu’elle soit sarcastique ou non, la remarque a attiré une large attention en Occident. Cela a également alimenté les spéculations de longue date selon lesquelles il cherchait à jouer un rôle plus important sur la scène politique russe.

Prigozhin a déclaré par l’intermédiaire de son service de presse qu’il n’envisageait pas « d’officialiser son statut politique de quelque manière que ce soit. … Et si on me propose ça, je pense que je vais refuser.

Il s’est joint à l’homme fort de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, pour critiquer publiquement les hauts gradés de Moscou sur leur conduite de la guerre.

Certains médias ont suggéré que l’influence de Prigozhin sur Poutine s’accroît et qu’il recherche un poste politique de premier plan. Mais les analystes ont mis en garde contre la surestimation de son importance politique.

“Il n’est pas l’un des proches de Poutine ni un confident”, a déclaré Mark Galeotti de l’University College de Londres, spécialisé dans les affaires de sécurité russes, s’exprimant sur son podcast “In Moscow’s Shadows”.

«Prigozhin fait ce que veut le Kremlin et s’en sort très bien. Mais c’est le problème – il fait partie du personnel plutôt que de la famille », a déclaré Galeotti.

Les analystes disent que l’influence de Prigozhin a augmenté mais reste plutôt limitée.

Tatyana Stanovaya, fondatrice du groupe de réflexion indépendant R.Politik, dans un récent article de Telegram, a qualifié Prigozhin « d’influent à sa manière ».

Bien que Prigozhin le nie, Stanovaya a déclaré qu’il rencontrait régulièrement Poutine, surtout récemment. Elle a ajouté qu’il avait des liens étroits avec certaines agences de sécurité et “avec certaines de ses fonctions, il peut même revendiquer le rôle de service spécial privé de Poutine”, a écrit Stanovaya.

Elle a noté, cependant, que son influence “est en effet grandement exagérée en Occident” et se limite à une niche “étroite et particulière”.

