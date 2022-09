Les MARINS de la Royal Navy se préparent à jouer un rôle clé dans les funérailles de la reine.

Ils sont chargés de tirer le chariot funéraire de la Royal Navy State qui contiendra le cercueil de Sa Majesté.

Des membres du personnel de la Royal Navy ont participé aux répétitions des funérailles de la reine Elizabeth II Crédit : PA

Qu’est-ce que le chariot funéraire d’État de la Royal Navy ?

Le Royal Navy State Funeral Gun Carriage est utilisé pour porter le cercueil des monarques et des dirigeants décédés.

Il a été utilisé dans les processions funéraires de la reine Victoria, du roi Édouard VII, du roi George V, du roi George VI, de Sir Winston Churchill et de Lord Mountbatten.

Les marins de la Royal Navy tirent traditionnellement le chariot de canon.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, il est conservé au HMS Excelle sur Whale Island près de Portsmouth dans le Hampshire.

Il s’agit d’un Ordnance converti, BL, 12 pdr 6 cwt, MK II, affût de canon et pèse environ 2,5 tonnes.

Il a été fabriqué en 1896 par Vickers, Sons and Maxim et conservé à l’Arsenal royal de Woolwich.

Après qu’un affût de fusil ait été utilisé lors des funérailles des funérailles de la reine Victoria, elle a demandé la même chose pour sa mort.

La voiture n’a jamais été en service actif mais a été conservée dans le cadre d’une réserve.

Le Royal Navy State Funeral Gun Carriage assistera-t-il aux funérailles de la reine ?

Le Royal Navy State Funeral Gun Carriage sera utilisé lors des funérailles de la reine.

Les marins de la Royal Navy tireront le chariot de canon sur deux milles dans les rues de Londres.

C’est une tradition pour les marins d’accomplir ce devoir depuis la mort de la reine Victoria en 1901.

Quelles sont les tâches du Royal Navy State Funeral Gun Carriage ?

Environ 98 marins tireront le chariot de cérémonie tandis que 40 autres marins marcheront derrière le véhicule agissant comme des freins.

Plus de 1 000 membres du personnel de la Royal Navy seront à Londres pour les funérailles.

Les bandes de HM Royal Marines, les contingents de marins et de Royal Marines, les musiciens, les stewards et le personnel qui bordent le parcours de la procession se tiendront fièrement parmi l’armée et la Royal Air Force.

Le personnel de la Royal Navy a participé aux répétitions des funérailles au HMS Collingwood, Fareham dans le Hampshire, cette semaine.