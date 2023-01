Qu’est-ce que le char de combat britannique Challenger 2 et quels véhicules blindés les pays de l’OTAN envoient-ils déjà en Ukraine ? | Nouvelles du monde

Le Royaume-Uni envisage d’envoyer certains de ses chars britanniques en Ukraine, ce qui serait un développement important et un signal pour les alliés de Kyiv dans le monde.

Sky News a révélé en exclusivité que le gouvernement de Rishi Sunak envisage fournir des Challenger 2 à utiliser par les forces ukrainiennes sur le champ de bataille contre la Russie.

Si elle se concrétise, cette décision ferait du Royaume-Uni le premier pays à envoyer des chars de combat principaux de fabrication occidentale en Ukraine.

Mais que sont les chars Challenger 2 et quels autres véhicules blindés occidentaux sont envoyés en Ukraine ?

Challenger 2 : un chasseur de chars britannique qui n’a “jamais” été détruit par l’ennemi

Le Challenger 2 britannique est un char de combat principal qui a été utilisé lors d’opérations en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Irak.

Introduits pour la première fois dans l’armée britannique en 1994, un certain nombre de Challenger 2 sont actuellement déployés en Estonie dans le cadre de la présence avancée renforcée de l’OTAN dans les États baltes.

Il dispose d’un canon rayé principal de 120 mm et d’un équipage de quatre personnes – commandant, mitrailleur, chargeur/opérateur et chauffeur.

L’armée britannique affirme qu’elle n’a “jamais subi de perte aux mains de l’ennemi”.

Image:

Des soldats britanniques patrouillent dans deux chars Challenger 2 dans le désert près de Bassorah, en Irak, en 2006. Photo : AP





Véhicule de combat Bradley : transport d’infanterie blindé des États-Unis

La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé qu’elle livrerait 50 de ses véhicules de combat Bradley à l’Ukraine ainsi que 500 des missiles antichars qu’ils peuvent tirer.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un char à proprement parler, le secrétaire de presse du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a déclaré qu’ils fournissaient “un niveau de puissance de feu et de blindage qui apportera des avantages sur le champ de bataille”.

Les Bradley sont des véhicules blindés qui peuvent transporter l’infanterie dans les zones de combat et sont souvent équipés d’un canon à chaîne M242 Bushmaster de 25 mm comme arme principale ainsi que d’un système de missile antichar.

Volodymyr Zelenskyy a salué la dernière annonce américaine d’aide militaire : “Pour la première fois, nous aurons des véhicules blindés Bradley – c’est exactement ce dont nous avons besoin.

“Nouveaux canons et obus, y compris ceux de haute précision, de nouvelles roquettes, de nouveaux drones. C’est opportun et fort.”

Image:

Des soldats américains conduisent un véhicule de combat Bradley en Syrie en 2021. Photo : AP



Véhicules de combat d’infanterie Marder d’Allemagne

L’Allemagne a déclaré vendredi qu’elle souhaitait livrer environ 40 véhicules de combat d’infanterie Marder à l’Ukraine avant la fin du mois de mars.

Cela survient alors que le pays – critiqué par certains pour être plus lent que d’autres à fournir une aide militaire à Kyiv – intensifie son soutien.

Ressemblant à un char léger à certains égards, le Marder peut transporter cinq ou six soldats et est l’un des plus grands et des plus lourds de son type.

L’Allemagne a un grand nombre de Marders en stock et le vice-chancelier Robert Habeck a déclaré que Berlin pourrait finalement envoyer toute sa flotte d’armes fonctionnelles.

Image:

Des soldats suivent un véhicule de combat d’infanterie Marder lors d’un événement de démonstration en 2011. Photo : AP



AMX-10 RC : le « char léger » français conçu pour les missions de reconnaissance

Le ministère français de la Défense a déclaré la semaine dernière qu’il tiendrait des discussions avec son homologue ukrainien pour organiser la livraison de véhicules blindés de combat.

Désigné comme “chars légers” en français, l’AMX-10 RC embarque un canon de 105 mm et deux mitrailleuses.

Il est principalement conçu pour les missions de reconnaissance et dispose d’un blindage suffisant pour se protéger contre les armes d’infanterie légère, selon le ministère français de la Défense.

Il a des roues plutôt que des chenilles, ce qui lui permet d’être plus mobile que les chars lourds.

Image:

Les chars légers AMX-10 RC de fabrication française ont des roues plutôt que des chenilles. Photo : AP/Armée française



Qu’en est-il des chars de combat principaux allemands Leopard 2 ?

L’Ukraine demande depuis longtemps à l’Occident d’envoyer des chars pour aider ses forces à combattre la Russie, et en tête de liste se trouve le Leopard 2.

Considéré comme un char de combat principal au même titre que le Challenger 2 et introduit pour la première fois en 1979, il offre une bonne protection contre les obus perforants et les armes guidées antichar.

Il a été rapporté que le Leopard 2 était estimé capable de pénétrer le blindage frontal du char T-72 de fabrication soviétique à 2 000 mètres et celui du T-62 à plus de 4 000 mètres – tous deux utilisés par l’armée russe en Ukraine.

La décision de l’Allemagne d’envoyer des Marders en Ukraine a fait naître l’espoir que le Leopard plus lourd pourrait être le prochain, mais un porte-parole du gouvernement a déclaré lundi qu’il n’y avait actuellement aucun projet en ce sens.