Qu’est-ce que le changement de code ? Comment l’action affecte les personnes de couleur

Dans une culture à prédominance blanche, les personnes racialisées au Canada peuvent « changer de code », a déclaré Selam Debs, un entraîneur antiraciste.

Le changement de code fait référence à une personne qui modifie son comportement, son expression ou son apparence.

« Les personnes noires, autochtones et racialisées sont souvent considérées comme » l’autre « en ce qui concerne les accents », a-t-elle déclaré. « Nous pourrions donc changer notre façon de parler, en reconnaissant que c’est en relation avec le fait d’essayer de nous intégrer à ce qui est considéré comme professionnel. »

D’autres exemples de changement de code incluent le changement de coiffure pour une opportunité d’emploi, le fait de ne pas porter de vêtements traditionnels ou le fait d’éviter consciemment d’être stéréotypé.

Les jeunes noirs ont le sentiment qu’ils ne peuvent pas porter certains vêtements, en raison de problèmes de sécurité, ce sont des types d’interrupteurs subtils qui peuvent peser sur une personne, a déclaré Debs, ce qui peut causer davantage de stress.

« Lorsque vous vous mettez constamment dans un bretzel, cela peut conduire à de l’anxiété, cela peut conduire à un sentiment de ravage, ressentir le syndrome de l’imposteur, avoir l’impression que vous devez travailler deux fois plus dur, mais recevoir deux fois moins », a-t-elle déclaré.

Pour arrêter ce schéma, il faut des espaces sûrs pour que les gens soient eux-mêmes, et cela nécessite la considération de chacun, dit Debs.

« Qui considérons-nous comme la norme universelle humaine? Et comment pouvons-nous commencer à perturber cela et réfléchir à ce que nous considérons comme professionnel et reconnaître que la diversité dans la représentation des cultures et des peuples rend en fait nos espaces plus beaux et plus percutants. »



Pour écouter l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de l’article.