Qu’est-ce que le « cercle restreint » de l’UE et qu’est-ce que cela signifie pour le Brexit ? Demandez à John Rentoul

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

M.Plus de trois ans après la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne, des projets pour une « Europe à quatre niveaux » ont émergé.

Dans une démarche qui pourrait jeter les bases d’une relation britannique plus étroite avec Bruxelles, la France et l’Allemagne ont présenté des plans pour un nouveau « cercle restreint » d’adhésion pour les pays désireux de refondre le bloc.

Le nouveau papier faire de la Communauté politique européenne le cercle extérieur ; puis les membres associés, qui pourraient inclure « même le Royaume-Uni » ; puis l’adhésion pure et simple à l’UE ; et enfin, un « noyau interne », dans lequel les pays renonceraient au veto et accepteraient le vote majoritaire pour tout.

La nouvelle de ces propositions est apparue alors que le leader travailliste Sir Keir Starmer s’est entretenu à Paris avec le président français Emmanuel Macron, dernière étape d’une tournée internationale destinée à le présenter comme un Premier ministre en devenir.

Mais les deux partis marchent sur une corde raide précaire à propos du Brexit à l’approche des élections générales, attendues l’année prochaine, le numéro 10 et le parti travailliste excluant toute forme d’adhésion associée à l’UE.

Naturellement, le journal a suscité beaucoup d’enthousiasme de la part de ceux qui ont voté pour le maintien lors du référendum de 2016.

Cependant, cette décision a également suscité une réaction furieuse de la part des partisans du Brexit, qui ont accusé les pays de l’UE de « désespoir » dans leur tentative d’élargir le bloc.

Il y a également un certain nombre de questions autour de la logistique de cette adhésion allégée. Les pays seraient-ils obligés de poursuivre leur intégration avec l’UE ? Quels seraient les avantages d’un statut de membre associé ? Quel montant les pays devraient-ils contribuer au budget de l’UE ?

Sans parler des questions que le document soulève pour l’avenir des relations du Royaume-Uni avec l’UE. L’adhésion associée conduirait-elle à un éventuel renversement du Brexit ? Et comment la nouvelle de l’apparente flexibilité de l’UE influencera-t-elle la manière dont les travaillistes et les conservateurs aborderont leurs campagnes électorales générales ?

Si vous avez une question sur les projets d’adhésion associée à l’UE, sur la manière dont ils pourraient être adoptés ou sur leur impact potentiel, soumettez-la maintenant ou lorsque je vous rejoindrai en direct à 14 heures le jeudi 21 septembre pour l’événement « Demandez-moi n’importe quoi ».

Inscrivez-vous pour soumettre votre question dans la zone de commentaires sous cet article. Si vous n’êtes pas déjà membre, cliquez sur « s’inscrire » dans la section commentaires pour laisser votre question. Pour un guide complet sur la façon de commenter Cliquez ici.

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas vos questions : elles peuvent être masquées jusqu’à ce que je rejoigne la conversation pour y répondre. Alors rejoignez-nous en direct sur cette page à 14h pour répondre à autant de questions que possible.