LA RANGÉE sur le coût de la rénovation de l’appartement de Boris Johnson à Downing Street se poursuit – mais le Premier ministre insiste sur le fait qu’il a payé les décorations lui-même.

À la suite d’allégations, M. Johnson a utilisé l’argent des donateurs conservateurs, un profil sur sa fiancée Carrie Symonds suggère comment le décor de l’ancienne locataire Theresa May a été qualifié de «cauchemar de John Lewis».

Boris et Carrie auraient décidé de redécorer leur appartement au 11 Downing Street lorsqu’ils ont emménagé Crédits: Mark Pain Photography

Qu’est-ce que le «cauchemar de John Lewis» de Boris Johnson?

Une mise à jour controversée du décor de l’appartement du Premier ministre aurait été inspirée par le désir de se débarrasser du «cauchemar des meubles de John Lewis» laissé par Theresa May.

Le couple aurait décidé de redécorer leur appartement au 11 Downing Street lorsqu’ils ont emménagé.

La description de l’appartement – attribuée à un visiteur – a été incluse dans un article de Tatler sur Mme Symonds.

Un ami de Mme Symonds a déclaré au Daily Mail: «La rénovation est appropriée pour un bâtiment d’une telle importance. Carrie a un goût exquis.

«C’est classique, magnifique, élégant et chic. Elle devrait être félicitée et non critiquée.

Certains rapports suggèrent que les mises à niveau ont atteint la barre des 200000 £, tandis qu’un e-mail divulgué suggérait que le pair conservateur Lord Brownlow faisait un don de 58000 £ aux conservateurs pour couvrir les paiements que le parti a déjà effectués au nom du prochainement formé. «Downing Street Trust».

Cependant, lors du PMQ hier (mercredi 29 avril 2021, M. Johnson a insisté sur le fait qu’il « avait payé la rénovation moi-même » et a déclaré qu’il avait respecté le code ministériel.

Les directives actuelles suggèrent qu’un Premier ministre peut réclamer jusqu’à 30 000 £ pour les coûts de rénovation et de décoration.

John Lewis a adopté une vision légère de l’histoire et a offert une réponse effrontée aux commentaires sur les réseaux sociaux Crédit: PA

Comment John Lewis a-t-il répondu?

John Lewis a pris une vision légère de l’histoire et a offert une réponse effrontée aux commentaires sur les médias sociaux – en disant qu’ils ont quelque chose pour «presque» tout le monde.

Le grand magasin posté sur Twitter: « Il est temps de rafraîchir les intérieurs?

« Nous sommes fiers de notre service de conception de maison d’avoir quelque chose pour * presque * tout le monde. »

Et dans un tweet séparé à côté d’une photo de l’un des camions de l’entreprise garés à l’extérieur de Downing Street, ils ont plaisanté: « Heureusement que nous avons un service de recyclage pour les vieux meubles pré-aimés. »

Comment Theresa May a-t-elle décoré l’appartement de Downing Street?

Les rapports suggèrent que le look actuel plat de Downing Street comprend des tapis persans, des murs crème avec des tentures en or et des lustres en or.

Mais avant les récentes améliorations, l’appartement était considéré comme relativement inchangé depuis que David et Samantha Cameron y vivaient.

L’ancienne PM Theresa May n’aurait ajouté que quelques meubles «de déclaration» dans l’appartement.

Ceux-ci, selon le Evening Standard, comprennent une lampe de table chromée John Lewis de 100 £ et une table basse Habitat surmontée de verre d’une valeur de 195 £.

D’autres pièces comprennent un canapé trois places rouge et une bougie Diptyque parfumée à la rose de 42 £.

Combien coûtent les meubles John Lewis?

Les meubles John Lewis sont proposés dans une gamme de prix – les canapés coûtant entre 699 £ et 2649 £.

Les lampadaires sur le site Web du grand magasin vont de 30 £ à 250 £.

Cependant, la société John Lewis & Partner a récemment lancé sa collection Anyday, qui comprend plus de 2400 produits pour chaque espace de votre maison.

Alors qu’une partie de la gamme est composée de lignes existantes que John Lewis a absorbées sous l’égide d’Anyday, une grande partie est complètement nouvelle et à un prix accessible.