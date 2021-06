Qu’est-ce que le capitalisme intériorisé ? Il nuit à la santé mentale, à la productivité

Il y a un terme sur les réseaux sociaux que de plus en plus de jeunes utilisent pour expliquer le sentiment que quoi qu’ils fassent, ce n’est jamais assez : le capitalisme intériorisé.

« Le capitalisme intériorisé est cette idée que notre estime de soi est directement liée à notre productivité », a déclaré Anders Hayden, professeur de sciences politiques à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse qui mène des recherches sur les impacts politiques et politiques des mesures alternatives du bien-être et de la prospérité. en dehors du produit intérieur brut (PIB).

« Vous ne pouvez pas ressentir de la valeur en vous-même simplement pour être en vie – juste pour être un être humain. Vous devez être un » être humain « pour avoir de la valeur. »

Alors que le capitalisme intériorisé peut se manifester différemment selon des facteurs tels que la race, le sexe ou la classe sociale, il fait généralement référence aux personnes qui se sentent coupables lorsqu’elles se reposent, sous-estiment leurs réalisations et privilégient le travail au bien-être. Il peut s’agir de dire des choses comme « Je devrais en faire plus » ou « Je devrais être plus avancé. »

Le capitalisme intériorisé rejoint une foule d’autres expressions utilisées pour décrire les attitudes néfastes envers nous-mêmes, y compris le sexisme intériorisé, le racisme intériorisé et l’homophobie intériorisée. Ces formes d’oppression sont insidieuses, perpétuées par des attitudes culturelles si profondément ancrées qu’il est difficile de les reconnaître.

Les femmes qui intériorisent le sexisme sous-estiment leurs talents, sapent les autres femmes et renforcent involontairement un club de garçons. Une personne de couleur qui a intériorisé le racisme peut croire que les Noirs sont plus violents que les Blancs. Une personne ayant une homophobie intériorisée peut rejeter son orientation sexuelle.

Nikita Banks, une assistante sociale clinique agréée qui dit qu’elle voit de nombreux clients qui luttent avec le sentiment qu’ils ne contribuent à la société que s’ils produisent, a déclaré que le capitalisme intériorisé peut se manifester par un épuisement professionnel, une dépression et une insatisfaction globale.

« Il n’y a jamais juste un moment où vous pouvez vous asseoir et sentir les roses ou même vous donner de la grâce pour les réalisations. Les choses que vous avez accomplies ne suffisent pas », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas qu’en tant qu’Américain vous puissiez y échapper. »

Le capitalisme intériorisé est une nouvelle façon de décrire une vieille idée

Hayden a déclaré que bien que le terme soit de plus en plus populaire, le concept de capitalisme intériorisé n’est pas nouveau. Cela semble être une façon plus nouvelle de décrire l’éthique du travail calviniste, a-t-il dit, une valeur qui assimile le travail acharné et le succès au salut.

« Les calvinistes… avaient ce doute incroyable de savoir s’ils étaient dignes et pour prouver qu’ils étaient dignes, ils devaient être capables de montrer qu’ils pouvaient être continuellement industrieux, et continuellement produire et économiser aussi », a-t-il déclaré.

Hayden a déclaré que le terme semble être particulièrement populaire parmi les jeunes, ce qu’il ne trouve pas surprenant étant donné les pressions auxquelles sont confrontés les jeunes travailleurs pour faire quelque chose d’eux-mêmes tout en naviguant dans l’écrasement de la dette étudiante et du coût élevé du logement.

« En dehors de tout ce qui concerne COVID, il y a juste beaucoup de pression et beaucoup d’insécurité économique », a-t-il déclaré. « (Aux États-Unis) les récompenses peuvent être plus importantes en termes de hauteur à laquelle vous pouvez grimper, mais vous pouvez tomber beaucoup plus loin sans que rien ne vous rattrape. »

Tout le monde est vulnérable, mais le statut social compte

Hayden a déclaré qu’il était enclin à penser que tout le monde dans une société capitaliste est vulnérable à l’intériorisation d’idées qui relient notre valeur à ce que nous faisons plutôt qu’à qui nous sommes, bien que cela puisse se jouer différemment selon la position sociale.

Une personne issue d’un milieu privilégié peut être confrontée à une pression intense pour réussir parce qu’elle essaie de répondre aux attentes de sa famille. D’autres issus de milieux moins privilégiés pourraient être poussés par des pressions économiques immédiates.

Certains chercheurs soutiennent que le capitalisme et la suprématie blanche sont intrinsèquement liés, puisque le système permet et encourage l’exploitation des groupes marginalisés et en particulier des personnes de couleur.

« Il y a ce récit selon lequel les Noirs sont paresseux … parce que c’est un moyen de nous faire travailler d’une manière qui nous dévalorise », a déclaré Banks. « Les Noirs ont construit tout ce pays gratuitement et à la base de la suprématie blanche se trouve la main-d’œuvre gratuite. »

Comment résister au capitalisme intériorisé

Pour résister au capitalisme intériorisé, Banks a déclaré que les gens devaient célébrer leurs réalisations et ne pas comparer leur parcours aux autres.

« Soyez gentil avec vous-même et donnez-vous la grâce de comprendre que là où vous en êtes dans votre vie en ce moment n’est peut-être pas là où vous vous retrouvez », a-t-elle déclaré. « C’est bien de continuer à pousser, mais prendre soin de soi est important. Surveillez vos récits internes sur ce que vous avez accompli, ce que vous avez accompli et où vous voulez être. »

Hayden a déclaré que l’objectif global de toute société devrait être le bien-être et non la productivité.

« Il y a beaucoup de fois où nous disons oui à ces choses et nous poussons, en pensant que nous le devons, il y a toujours plus à faire. Et parfois, il est utile de prendre du recul et de vraiment se demander si cela vaut la peine de faire toutes ces choses , » il a dit. « Les gens, en fonction de leur position sociale, auront différents degrés de pouvoir sur ce à quoi ils peuvent dire non, mais dans la mesure où nous avons ces options, je pense qu’il est bon de demander: » est-ce que cela en vaut la peine?’ «