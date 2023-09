Qu’est-ce que le Burning Man Festival et où se déroule-t-il ? Ce que nous savons du chaos des inondations du festival Burning Man 2023

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Burning Man est déjà un test « d’autosuffisance radicale » pour les festivaliers, mais l’événement de 2023 a posé plus d’obstacles que la plupart n’auraient imaginé.

Le début du festival de contre-culture a été retardé par un ouragan rare sur la côte ouest. Ensuite, des militants pour le climat ont bloqué la seule route menant au site, dans le désert de Black Rock, au Nevada, avant d’être percutés par un garde forestier tribal dans son camion de patrouille. (Cet incident fait actuellement l’objet d’une enquête.)

Depuis jeudi, de fortes pluies se sont abattues sur la zone désertique provoquant de fortes inondations. Ce week-end, les organisateurs et les autorités locales ont fermé les routes pour le reste du festival et ont demandé à ceux qui étaient en route de faire demi-tour et de rentrer chez eux.

Plus de 70 000 « brûleurs » sur le site ont été invités à se retrancher et à conserver leurs fournitures au milieu des marées de boue et des toilettes non entretenues.

Dimanche, la police a annoncé l’ouverture d’une enquête sur un décès non précisé survenu lors du festival, mais n’a pas révélé le nom du défunt ni si un acte criminel était soupçonné.

Voici tout ce que nous savons sur le fiasco de Burning Man 2023 :

Qu’est-ce que Burning Man ?

Le festival est une « métropole temporaire dédiée à la communauté, à l’art, à l’expression de soi et à l’autonomie », selon son site Internet.

L’événement de six jours dans le désert de Black Rock se termine par l’incendie d’une effigie de 40 pieds de « l’homme » avant la fête du Travail.

Cette année, le festival a été retardé en raison des inondations provoquées par l’ouragan Hilary. L’événement a lieu depuis 1986, lorsque les co-fondateurs Larry Harvey et Jerry James ont brûlé pour la première fois une figurine en bois improvisée à Baker Beach pendant le solstice d’été.

En 1988, Harvey a baptisé la statue « Burning Man » et a commencé à promouvoir l’événement auprès de personnes extérieures à son cercle en distribuant des dépliants et en créant des t-shirts, selon le Homme brûlant site web.

En 1997, plus de 10 000 personnes ont assisté à l’événement et ce nombre n’a fait qu’augmenter au fil des ans.

Burning Man n’a pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, plus de 70 000 personnes ont assisté à l’événement, qui a débuté le 27 août et devrait se terminer lundi.

Une image satellite du festival Burning Man 2023 (PA)

Impact climatique : un ranger se lance dans la protestation

Les militants pour le climat qui manifestaient sur la route menant à Burning Man la semaine dernière ont été menacés par un garde forestier qui aurait pointé une arme sur eux et aurait ensuite poussé son camion de patrouille à travers leur blocus.

Le garde forestier tribal Pyramid Lake Paiute, dont le nom n’a pas été divulgué, pouvait être vu sur les vidéos alors qu’il sortait de son véhicule, dégainait son arme et criait aux manifestants de se mettre à terre. L’incident fait l’objet d’une enquête.

Le président de la tribu, James J. Phoenix, a publié une déclaration et déclaré que le garde forestier utilisait son véhicule de patrouille pour éliminer les « débris » de la chaussée après que les militants pour le climat ont refusé de partir.

Emily Collins, l’une des militantes qui s’étaient enchaînées au blocus, et son partenaire, Tom Diacono, sont venus d’Italie pour participer à la manifestation, choisissant de ne pas participer à Burning Man après avoir assisté au festival pendant de nombreuses années.

« La planète brûle », a déclaré M. Diacono The Associated Press. « C’est un peu absurde de continuer le festival alors que la planète implore un changement. »

Le Bureau of Land Management (BLM) a plafonné la fréquentation du festival en 2019 à 80 000 personnes en raison d’inquiétudes concernant l’excès de déchets laissés sur place et de problèmes de sécurité, selon NPR.

Le festival a également émis 100 000 tonnes de dioxyde de carbone la même année, Le gardien signalé.

De fortes pluies transforment Burning Man en boue

Plus de 73 000 « Burners » bloqués ont été invités à rester dans leurs campings alors qu’une lente tempête de pluie s’est abattue sur le désert typiquement sec au cours du week-end.

Les organisateurs ont demandé aux participants de conserver la nourriture et l’eau, et la conduite et le vélo ont été temporairement interdits sur les routes boueuses.

«La porte et l’aéroport à l’entrée et à la sortie de Black Rock City restent fermés. Les entrées et sorties sont interrompues jusqu’à nouvel ordre », a tweeté samedi le compte trafic du festival. « Aucune conduite n’est autorisée, sauf les véhicules d’urgence. Si vous êtes en BRC, conservez la nourriture, l’eau et le carburant, et abritez-vous dans un espace chaud et sûr.

Les tentes sont couvertes pour les protéger de la pluie à Burning Man (PAUL REDER/via REUTERS)

Le service de téléphonie mobile dans la région est extrêmement limité, a rapporté USA Today. Les fortes pluies se sont poursuivies dimanche, selon le service météorologique national de Reno, dans le Nevada.

BLM, l’agence gouvernementale fédérale qui supervise la zone où se déroule Burning Man, a déclaré que l’entrée resterait fermée pour le reste du festival.

DJ Diplo, de son vrai nom Thomas Wesley Pentz, a déclaré samedi dans une vidéo Instagram qu’il n’avait réussi à quitter le désert de Black Rock que grâce à un fan qui l’avait emmené, lui et le comédien Chris Rock, à l’arrière de sa camionnette.

« J’ai légitimement marché sur le bord de la route pendant des heures avec le pouce dehors », a déclaré M. Pentz, ajoutant qu’il devait parcourir six miles dans la boue.

« Merci également à ce type d’avoir fait l’achat intelligent d’un camion sans savoir que c’était pour ce moment précis. »

Chris Rock et Diplo sauvés de Burning Man par un fan dans une camionnette

Une vidéo publiée par les participants sur TikTok montrait des gens portant des sacs poubelles jusqu’aux genoux pour marcher dans la boue.

« Toutes les activités ont été arrêtées, nous avons dormi sans bruit de musique house, tout s’est arrêté », a déclaré Angie Peacock, utilisatrice de TikTok.

« Ils ont coupé l’eau, je me promène pour aider à retirer les câbles électriques du sol pour qu’ils ne restent pas coincés dans la boue.

D’autres participants ont pleinement adopté la boue et en ont même recouvert leur corps.

« C’est le filtre ultime de la beauté », a déclaré Dub Kitty Le Reno Gazette-Journal. « Nous essayons de trouver mon camp et ma magie en cours de route. »

La désinformation sauvage se déchaîne sur « l’épidémie d’Ebola »

Une capture d’écran d’un échange de SMS a déclenché un flot de désinformations sur les réseaux sociaux concernant une supposée épidémie d’Ebola à Burning Man.

Les complots se sont intensifiés lorsque des utilisateurs de X, anciennement Twitter, ont partagé des titres falsifiés de Forbes et de faux tweets des organisateurs de Burning Man et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Les experts et les médecins ont souligné à quel point une épidémie d’Ebola était improbable.

Les gens utilisent des sacs en plastique pour couvrir leurs chaussures tandis que d’autres sont vus avec leurs bottes couvertes de boue sur le site du festival Burning Man. (PAUL REDER/via REUTERS)

Dans une déclaration à Indy100, un porte-parole du BLM a démenti les spéculations sur une épidémie d’Ebola.

« Je peux confirmer que l’entrée de l’événement a été fermée pour l’année parce que des pluies inhabituelles ont provoqué des conditions boueuses où il y a eu un arrêt complet des véhicules, et non en raison d’une épidémie d’Ebola », a déclaré le porte-parole.

Enquête sur un décès en cours, cauchemar des toilettes portables

Le bureau du shérif du comté de Pershing a confirmé un décès à Burning Man. KNSD-TV samedi mais a offert peu de détails. L’identité de la personne, ainsi que la cause et les circonstances du décès, n’ont pas été dévoilées.

L’indépendant a contacté les forces de l’ordre.

Pendant ce temps, les conditions météorologiques ont empêché le personnel de nettoyage de vider des milliers de toilettes portables, selon Le gardien. Aucune conduite n’est autorisée, sauf pour les véhicules d’urgence.

Chris Rock a partagé une photo sur Instagram des routes boueuses et d’une file de toilettes portables qui n’auraient apparemment pas été vidées.

Un participant à Stranded Burning Man insiste sur le fait qu’il « continue la fête »

« De plus, d’après ce que j’ai compris, à cause des inondations, les port-a-pots ne pourraient pas être vidés », a écrit M. Rock. « Et comme les portes sont fermées, les gens ne peuvent pas entrer pour remplir les générateurs ou livrer des fournitures. »

Alors que beaucoup ont partagé leurs frustrations sur les réseaux sociaux, d’autres ont gardé une attitude festive et ont continué à danser et à boire. Le brûleur Mike Jed a déclaré à l’Associated Press que lui et d’autres avaient fabriqué des toilettes à seau afin de ne pas avoir à marcher aussi souvent dans la boue pour atteindre les toilettes portables.

« Si cela tourne vraiment au désastre, eh bien, personne n’aura de sympathie pour nous », a déclaré M. Jed à l’AP. « Je veux dire, c’est Burning Man. »

Les organisateurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas quand les routes seraient « suffisamment sèches pour que les camping-cars ou les véhicules puissent circuler en toute sécurité ».

Si les conditions météorologiques s’améliorent, les véhicules pourraient potentiellement partir d’ici lundi soir.