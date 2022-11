Qu’est-ce que le budget signifie pour moi ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jeremy Hunt a fait sa déclaration d’automne, confirmant des hausses d’impôts pour des millions et de profondes réductions des dépenses publiques alors qu’il cherche à redresser les finances publiques à la suite d’une série de chocs économiques.

La chancelière a déclaré que son plan viserait à “reconstruire notre économie” au lendemain de la pandémie de Covid, du désastreux mini-budget de septembre de Liz Truss et de la guerre en cours de la Russie en Ukraine, qui alimente une inflation galopante.

S’adressant aux députés à la Chambre des communes jeudi matin, M. Hunt a déclaré que les priorités du gouvernement “sont la stabilité, la croissance et les services publics”. Il a également promis de “protéger les plus vulnérables”.

M. Hunt a prévu quelque 30 milliards de livres sterling de réductions de dépenses et 24 milliards de livres sterling de hausses d’impôts au cours des cinq prochaines années. Voici quelques-unes des mesures incluses dans le budget et ce qu’elles signifient.

Jeremy Hunt prononçant sa déclaration d’automne aux députés de la Chambre des communes (fil de sonorisation)

Seuils d’imposition personnels

M. Hunt a confirmé qu’il gèlerait les seuils de l’impôt sur le revenu des particuliers pendant encore deux ans, dans ce qui a été décrit comme un «raid furtif» sur les revenus des gens.

“Je maintiens aux niveaux actuels l’abattement personnel pour l’impôt sur le revenu, le seuil de taux plus élevé, les principaux seuils d’assurance nationale et les seuils des droits de succession pour deux années supplémentaires, ce qui nous amène à avril 2028”, a déclaré M. Hunt.

Le seuil auquel le taux supérieur de 45 pence d’impôt sur le revenu est payé sera réduit de 150 000 £ à 125 140 £, bien que des taux différents s’appliquent en Écosse.

L’abattement personnel de l’impôt sur le revenu, le seuil de taux plus élevé, les principaux seuils d’assurance nationale et les seuils des droits de succession seront gelés – cela se traduira par un plus grand nombre de personnes payant plus d’impôts en raison du “frein fiscal” à mesure que les salaires augmentent.

M. Hunt a déclaré que malgré les gels, le Royaume-Uni aurait toujours “l’ensemble le plus généreux d’allocations non imposables de tous les pays du G7”.

La Resolution Foundation affirme que cette décision rapportera environ 6 milliards de livres sterling.

Croissance

L’OBR a déclaré que le Royaume-Uni est “maintenant en récession”, a déclaré M. Hunt, mais il a ajouté que “dans l’ensemble cette année, l’économie devrait encore croître de 4,2%.

M. Hunt a promis que sa déclaration d’automne entraînerait un “ralentissement moins marqué” des finances du Royaume-Uni.

La dette sous-jacente en pourcentage du PIB devrait passer d’un sommet de 97,6 % du PIB en 2025-26 à 97,3 % en 2027-28.

Énergie

Le programme de garantie des prix de l’énergie passera de 2 500 £ pour le ménage moyen à 3 000 £ pendant 12 mois à partir d’avril, a confirmé M. Hunt.

Le gouvernement introduira des paiements supplémentaires en fonction du coût de la vie pour les “plus vulnérables”, avec 900 £ pour les bénéficiaires de prestations, 300 £ pour les retraités et 150 £ pour les personnes bénéficiant d’une prestation d’invalidité.

Le chancelier a déclaré qu’il plafonnerait l’augmentation des loyers sociaux à un maximum de 7% en 2023/24, ce qui permettrait au locataire moyen d’économiser 200 £ l’année prochaine.

M. Hunt a accepté une recommandation d’augmenter le salaire vital national de 9,7%, portant le taux horaire à 10,42 £ à partir d’avril 2023.

Inflation

La chancelière a déclaré aux députés que le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR) a confirmé que “les facteurs mondiaux” sont la “cause principale” de l’inflation.

L’OBR prévoit que le taux d’inflation du Royaume-Uni sera de 9,1 % cette année et de 7,4 % l’année prochaine.

Il a déclaré que la déclaration d’automne entraînera une “forte baisse de l’inflation à partir du milieu de l’année prochaine”.

Le chancelier a confirmé que les attributions de la Banque d’Angleterre ne seraient pas modifiées et qu’elle avait “son soutien sans réserve dans sa mission de vaincre l’inflation”.

Autres impôts et dépenses

M. Hunt a déclaré qu’il protégerait les augmentations des budgets départementaux déjà prévues en termes de trésorerie, avant d’augmenter les dépenses en ressources de 1% par an en termes réels au cours des trois prochaines années. Il a déclaré que les dépenses publiques augmenteraient “plus lentement que l’économie” – ce qui signifie des réductions budgétaires en termes réels.

Les véhicules électriques ne seront plus exonérés du droit d’accise sur les véhicules à partir d’avril 2025 pour rendre la fiscalité automobile “plus juste”.

M. Hunt a augmenté la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz de 25% à 35% et a imposé une taxe de 45% sur les producteurs d’électricité pour lever environ 14 milliards de livres sterling l’année prochaine.

Concernant les tarifs des entreprises, M. Hunt a déclaré que le gouvernement procéderait à la réévaluation des propriétés commerciales à partir d’avril 2023.

Les réductions des droits de timbre annoncées dans le mini-budget resteront en place, mais seulement jusqu’au 31 mars 2025. M. Hunt a déclaré à la Chambre que l’OBR s’attend à ce que l’activité immobilière ralentisse au cours des deux prochaines années.

Concernant les taxes professionnelles, le chancelier a déclaré qu’il avait décidé de geler le seuil des cotisations d’assurance nationale des employeurs jusqu’en avril 2028. “Nous maintiendrons l’allocation d’emploi à son nouveau niveau plus élevé de 5 000 £”, a-t-il déclaré.

Le chancelier a rejeté les appels à imposer la TVA sur les frais de scolarité indépendants.

Santé

M. Hunt a déclaré qu’il augmenterait le budget du NHS de 3,3 milliards de livres supplémentaires au cours de chacune des deux prochaines années.

Le NHS sera invité à “rejoindre tous les services publics dans la lutte contre le gaspillage et l’inefficacité”.

M. Hunt a déclaré que le NHS publierait un plan vérifié de manière indépendante pour le nombre de médecins, d’infirmières et d’autres professionnels nécessaires dans cinq, 10 et 15 ans.

Il a alloué aux soins sociaux pour adultes un financement supplémentaire de 1 milliard de livres sterling l’année prochaine et de 1,7 milliard de livres sterling l’année suivante.

Dépenses et avantages

M. Hunt a déclaré “avec un peu moins de la moitié de la consolidation de 55 milliards de livres sterling provenant de l’impôt et un peu plus de la moitié des dépenses, il s’agit d’un plan équilibré pour la stabilité”.

Le chancelier a déclaré qu’il investirait 2,3 milliards de livres sterling supplémentaires par an dans les écoles au cours des deux prochaines années.

Il ne sera “pas possible” de revenir à l’objectif d’aide à l’étranger de 0,7% “jusqu’à ce que la situation budgétaire le permette”, a déclaré M. Hunt.

Il a déclaré qu’il maintiendrait le budget de la défense à au moins 2% du PIB.

M. Hunt a déclaré qu’il reculerait la transition gérée des personnes de l’emploi et de l’allocation de soutien vers le crédit universel jusqu’en 2028.

La mise en œuvre des réformes Dilnot sera retardée de deux ans, a confirmé M. Hunt, annonçant une augmentation du financement du secteur de la protection sociale pouvant atteindre 2,8 milliards de livres sterling l’année prochaine et 4,7 milliards de livres sterling l’année suivante.

Les conséquences de Barnett de la déclaration d’automne signifient 1,5 milliard de livres sterling supplémentaires pour le gouvernement écossais, 1,2 milliard de livres sterling pour le gouvernement gallois et 650 millions de livres sterling pour l’exécutif d’Irlande du Nord.

Le chancelier a déclaré qu’il ne réduirait pas “un centime” des budgets d’investissement du gouvernement au cours des deux prochaines années, et qu’il les maintiendrait ensuite à ce niveau pendant les trois prochaines années.

Les prestations d’âge actif et d’invalidité augmenteront en fonction de l’inflation, avec une hausse de 10,1%, pour un coût de 11 milliards de livres sterling.

Les pensions d’État augmenteront en fonction de l’inflation en avril, alors que M. Hunt a annoncé la “plus grande augmentation en espèces jamais enregistrée de la pension d’État”.

Climat et énergie

M. Hunt a déclaré “nous restons pleinement attachés au Pacte climatique historique de Glasgow convenu lors de la COP26, y compris une réduction de 68% de nos émissions d’ici 2030”.

Le chancelier a déclaré qu’il ajouterait un investissement supplémentaire de 6 milliards de livres sterling dans l’efficacité énergétique à partir de 2025 pour aider à répondre à une nouvelle ambition de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de l’industrie de 15 % d’ici 2030, ajoutant que cela pourrait – selon les prix actuels – économiser des livres sterling. 28 milliards de la facture énergétique nationale ou 450 £ de réduction sur la facture moyenne des ménages.

Le gouvernement ira de l’avant avec la nouvelle centrale nucléaire de Sizewell C.