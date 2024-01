Qu’est-ce que le « budget Ozempic » ? Les experts mettent en garde contre les régimes laxatifs de TikTok

Ozempic, le médicament à succès contre le diabète qui a pris d’assaut le monde de la perte de poids ces dernières années, est devenu un produit très prisé.

Semaglutide, le nom clinique du médicament de marques comme Ozempic et Mounjaro, il y a eu une pénurie depuis environ deux ans, les fabricants ayant du mal à répondre à la demande d’utilisation hors AMM. Récemment, des versions du médicament destinées principalement à la perte de poids, telles que Wegovy, sont arrivées sur le marché pour aider à suivre la popularité du médicament.

Même si vous parvenez à obtenir une ordonnance, payer pour un traitement continu au sémaglutide n’est pas une tâche facile, car le coût mensuel sans assurance peut facilement atteindre des milliers. De nombreuses personnes, en particulier les jeunes adultes et les adolescents, n’ont pas accès aux produits réels, ce qui a conduit certains à se rapprocher de chez eux pour trouver des solutions pour perdre du poids.

L’une de ces astuces DIY a gagné en popularité sur la plateforme de médias sociaux TikTok, suscitant l’inquiétude de certains experts. L’une de ces tendances, le « budget Ozempic », a conduit à sa propre pénurie. Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce qu’Ozempic et comment ça marche ?

Les médicaments populaires connus sous des marques renommées telles que Ozempic et Mounjaro ont été initialement formulés et prescrits pour le traitement du diabète, bien que des versions telles que Wegovy aient depuis été créées dans le but exprès de perdre du poids. Comme indiqué précédemment par USA TODAY, le sémaglutide, le nom clinique du médicament, imite l’hormone GLP-1, qui aide le pancréas à libérer de l’insuline.

Ces médicaments agissent en envoyant des signaux au centre de l’appétit du cerveau, réduisant ainsi la sensation de faim et augmentant la sensation de satiété.

Il a été démontré que le sémaglutide aide les patients à perdre 15 à 20 % de leur poids corporel, mais il est également coûteux, environ 1 000 dollars par mois, et souvent non couvert par une assurance s’il est utilisé principalement à des fins de perte de poids.

Qu’est-ce que le « budget Ozempic » ?

Parce que les prescriptions de sémaglutide coûtent très cher, les personnes désespérées à la recherche d’une solution de perte de poids tout aussi efficace se sont tournées vers des moyens alternatifs.

Alors que certains peuvent devenir louches télésanté options, médicaments contrefaits ou commande auprès de autres pays, d’autres se sont tournés vers les hacks DIY circulant sur TikTok qui prétendent offrir un effet similaire.

Les influenceurs publient sous des hashtags comme #guttok, qui compte 1,12 milliard de vues, ont commencé à suggérer l’utilisation de laxatifs aux jeunes qui cherchent à perdre du poids. Beaucoup présentent également l’utilisation de laxatifs et d’émollients fécaux comme Miralax, Dulcolx, Ex-Lax et Glycolax comme des mesures de santé qui présentent des avantages tels que « vous rincer », « détoxifier votre corps » ou « améliorer votre santé intestinale ».

L’abus de laxatifs pour perdre du poids n’est pas nouveau mais s’est avéré un problème persistant, selon des recherches. Une nouvelle étude publiée dans “Réseau JAMA ouvert“, a récemment révélé que près d’un adolescent sur dix dans le monde a utilisé des produits amaigrissants sans ordonnance au cours de sa vie, les laxatifs, les diurétiques et les pilules amaigrissantes étant les plus couramment utilisés.

Bien que les laxatifs soient bon marché et facilement disponibles, ils ne sont pas efficaces pour une perte de poids réelle et durable. Bien qu’ils soient appelés «Ozempic économique», les laxatifs ne contribuent pas à une perte de poids ou de graisse significative et éliminent simplement le poids de l’eau du corps, ce qui peut donner une première apparence de perte de poids.

Quels sont les risques du « budget Ozempic » ?

Selon le Association nationale des troubles de l’alimentation (NEDA)l’abus de laxatifs est une tactique courante chez les personnes aux prises avec des troubles de l’alimentation.

Souvent, les gens abusent des laxatifs pour éliminer les calories indésirables de leur corps, croyant à tort que les aliments peuvent être évacués de leur corps avant que les calories ne soient absorbées.

En réalité, la plupart des calories alimentaires ont depuis longtemps été absorbées par votre intestin grêle au moment où les laxatifs font effet sur votre gros intestin. Bien que vous puissiez vous sentir « plus vide » ou moins ballonné une fois que les laxatifs ont fait leur effet, peu ou pas de graisses alimentaires ou de calories ne quittent réellement votre corps.

Au lieu de cela, vous perdez du « poids en eau », c’est-à-dire de l’eau, des minéraux, des électrolytes, des fibres et des déchets du côlon. Bien que vous puissiez temporairement avoir un ventre plus plat, ce « poids en eau » sera retrouvé une fois que vous consommerez plus de liquide.

Selon la NEDA, l’abus de laxatifs a de multiples conséquences sur la santé, notamment une déshydratation grave, des lésions du côlon et des reins, une infection du côlon, le syndrome du côlon irritable, des lésions hépatiques et un manque d’électrolytes et de minéraux.