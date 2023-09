Qu’est-ce que le bruit des aliments et comment pouvez-vous le réduire au silence ?

Trouver des moyens positifs de gérer le stress et l’anxiété, comme exercices de respiration profonde, passer du temps dans la nature ou avec ses proches, ou être physiquement actif. Selon votre situation, des conseils et un traitement en matière de santé mentale peuvent également être utiles.

Mangez plus souvent. Si vous avez trop faim ou si vous vous privez de nourriture, cela peut provoquer du bruit de nourriture – et déclencher une suralimentation lorsque vous vous donnez enfin la permission de manger, explique Batash. Son conseil : restez hydraté, essayez de manger trois à quatre fois par jour et consommez suffisamment de protéines et de fibres pour vous aider à vous sentir rassasié.

Ajustez votre environnement. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre environnement. Alors concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Par exemple, si la crème glacée est un aliment que vous aimeriez limiter, ne la placez pas au premier plan du congélateur, là où vous la voyez tout le temps, explique Creel.

Recherchez des modèles. Remarquez quand le bruit des aliments est le plus fort et le plus problématique. Si c’est pendant la diffusion d’émissions, pourriez-vous regarder dans une partie de votre maison qui n’est pas proche de la cuisine ? « Le but est de rompre avec cette habitude afin de ne plus évoquer la même faim et le même désir de manger », explique Creel.

Mangez plus consciencieusement. Ralentissez et réduisez les distractions. Engagez tous vos sens et mâchez soigneusement. Savourez chaque bouchée et arrêtez de manger lorsque vous vous sentez satisfait.