Le Brexit a créé les manchettes quotidiennes, les diatribes en colère dans les pubs et l’analyse des chauffeurs de taxi depuis plus de quatre ans. Pourtant, la sortie du Royaume-Uni de l’UE et de ses structures n’est toujours pas complète.

Le Brexit est un processus plutôt qu’un événement. Avec beaucoup de choses importantes non résolues, nous ne savons toujours pas à quoi ressembleront les relations commerciales entre les deux puissances dans les mois à venir. Alors pourquoi le Brexit a-t-il eu lieu, où en sommes-nous maintenant et que se passera-t-il ensuite?

Le Brexit n’a-t-il pas été «fait»?

D’une certaine manière, oui, cela s’est fait. D’une autre manière, non, cela ne s’est pas encore produit correctement. En juin 2016, une majorité de la population britannique a voté pour quitter l’UE; 52 à 48 pour cent.

Bien que le résultat ne soit pas juridiquement contraignant, la Première ministre Theresa May – qui a remplacé David Cameron à la suite du résultat – a clairement indiqué que le peuple s’était prononcé et que la nation quitterait le bloc. Il a lancé une période extrêmement compliquée de délais et de tentatives pour obtenir le soutien du Parlement pour négocier les conditions de la sortie de la Grande-Bretagne.

Boris Johnson, après avoir remplacé Mme May, a réussi à forger un accord de retrait avec l’UE pour une sortie politique formelle le 31 janvier 2020. Cela signifiait qu’il n’y avait plus de députés britanniques au Parlement européen. Mais l’accord de retrait était un accord simple – plein de fudges sur des questions frontalières non résolues, et il n’a même pas commencé à régler les relations économiques.

Londres et Bruxelles ont convenu d’une période de transition de 11 mois à compter de la fin janvier 2020, au cours de laquelle le Royaume-Uni a suivi toutes les mêmes règles de l’UE qu’auparavant – y compris les accords du marché unique et d’union douanière.

Pourquoi est-ce arrivé de cette façon? Que s’est-il passé pour parler d’un Brexit «doux»?

Une grande partie de l’analyse post-référendaire a révélé que les craintes concernant l’immigration étaient la principale raison de la poussée à quitter l’UE. La campagne Vote Leave a également convaincu certains hésitants en affirmant que les 350 millions de livres sterling versés chaque semaine par la Grande-Bretagne à l’UE pourraient être dépensés pour le NHS.

Pourtant, les gouvernements conservateurs successifs, d’abord sous la direction de Mme May puis de M. Johnson, n’ont pas été en mesure de garantir que les niveaux d’immigration chuteraient ou que davantage d’argent deviendrait comme par magie disponible pour le service de santé. Cela, ainsi que tout le retard et l’incertitude entourant la sortie du Royaume-Uni, ont créé un sentiment de colère croissant parmi les électeurs de Leave.

Boris Johnson fait campagne pour le congé (Getty)

Bien que les politiciens de tous les horizons aient préconisé un Brexit «doux» – un Brexit dans lequel la Grande-Bretagne pourrait forger un accord sur mesure et sophistiqué et rester dans le marché unique ou l’union douanière – la plupart des politiciens conservateurs ont estimé qu’ils avaient satisfait les électeurs Pause.

En effet, M. Johnson a réussi à gagner la direction du parti conservateur en exploitant le sentiment d’impatience des électeurs de Leave. Donc, même s’il y a un accord commercial, il semble que nous nous dirigeons vers ce qu’on appelait autrefois un Brexit «dur».

Alors que se passe-t-il le 1er janvier 2021?

La période de transition du Brexit prend officiellement fin lorsque la sonnerie retentit le 31 décembre 2020. Cela signifie que le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière – qui ont permis aux entreprises britanniques de faire partie du flux libre et indolore de biens et de services à travers le continent.

M. Johnson avait promis de signer un nouvel accord de libre-échange, «tout chantant, tout dansant» avec l’UE, qui remplacerait ces accords. Mais à quelques semaines seulement, le PM ne l’a pas encore fait.

Les deux parties sont toujours dans l’impasse sur trois principaux points de friction: les quotas pour les flottes de pêche, les règles sur le montant de l’aide financière que l’État peut fournir aux entreprises et un mécanisme par lequel tout futur désaccord commercial peut être résolu.

Même si les grandes lignes d’un accord entre les deux équipes de négociation dirigées par le britannique David Frost et l’UE Michel Barnier peuvent être conclues dans les prochains jours, il doit encore être signé par le Parlement britannique et le Parlement européen – ainsi que dirigeants des 27 autres États membres de l’UE.

David Frost et Michel Barnier (Reuters)

Que se passe-t-il s’il n’y a pas d’accord commercial?

Si les deux parties ne parviennent pas à un accord commercial, le Royaume-Uni devra commercer avec l’UE selon les règles de base fixées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela signifierait une large gamme vertigineuse de droits de douane – un ensemble de taxes ou de charges – imposée à toutes les importations et exportations.

L’année dernière, l’UE représentait 43 pour cent de toutes les exportations britanniques et 51 pour cent des importations. L’absence d’accord avec Bruxelles serait donc extrêmement préjudiciable à l’économie britannique. Les entreprises britanniques devraient également suivre les tarifs de l’OMC lorsqu’elles négocient avec de nombreux autres pays dans le monde.

Cependant, le gouvernement a réussi à conclure des accords de «reconduction» avec d’importants partenaires commerciaux comme le Japon et le Canada. Ils reproduisent essentiellement les arrangements que le Royaume-Uni avait autrefois dans l’UE. Il y a environ 15 accords commerciaux importants avec l’UE que le gouvernement de M. Johnson doit encore «reconduire» – y compris ceux avec le Mexique et Singapour.

Que se passe-t-il s’il y a un accord commercial – y aura-t-il encore des perturbations?

Oui. Le gouvernement a admis qu’il y aurait du désordre, bien que le ministre en charge des préparatifs, Michael Gove, ait affirmé qu’il n’y aurait que «deux à trois semaines» de perturbations. Les patrons de la logistique craignent que cela ne dure bien plus longtemps.

Les entreprises opérant à travers la frontière de l’UE devront faire face à de nouvelles déclarations en douane. Les agents des douanes rapportent avoir été submergés par les appels à l’aide d’entreprises commerciales aux prises avec les règles. Des informations confidentielles du gouvernement ont révélé que le gouvernement s’attend, dans le pire des cas, à des files d’attente de 7 000 camions dans le Kent et à des retards de deux jours pour entrer dans l’UE.

Et certains de ces faux espoirs faits dans l’accord de retrait visant à empêcher une frontière dure en Irlande semblent voués à devenir des problèmes majeurs. Par exemple, certains produits à base de viande – comme les saucisses et le hachis – ne seront pas autorisés à entrer en Irlande du Nord depuis le continent britannique à moins qu’un nouvel accord ne puisse être conclu.