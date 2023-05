Qu’est-ce que le bon sens ? – Section locale de Shaw

Qu’est-ce que le bon sens ? Différents dictionnaires et chercheurs ont défini cette connaissance fondamentale de différentes manières, allant du « jugement sain et prudent basé sur une simple perception de la situation ou des faits » (Merriam Webster) à « la faculté des vérités évidentes » (Thomas Paine).

Selon Krishna Ramanujan, un écrivain scientifique de l’Université Cornell, « Plus de 99,9% des articles scientifiques évalués par des pairs conviennent que le changement climatique est principalement causé par les humains, selon une nouvelle enquête de 88 125 études liées au climat. » Par conséquent, combien d’humains peuplent notre planète et, selon le bon sens, contribuent davantage au changement climatique ?

Selon Worldometer, le classement 2020 de 235 pays classe la Chine en tête avec 18,47 %, suivie de l’Inde avec 17,70 % et des États-Unis avec 4,25 %. Cependant, selon le blog de voyage en plein air Atlas and Boots, les États-Unis se classent au 23e rang, la Chine au 93e rang et l’Inde au 104e rang dans le classement des pays ayant l’air le plus pur au monde.

Biden propose de fermer 12 à 13 centrales électriques au charbon ou au gaz chaque mois pendant les 14 prochaines années. La Chine prévoit de construire 43 nouvelles centrales électriques au charbon. L’Inde compte 28 centrales électriques au charbon en cours de construction, et 23 autres en pré-construction.

Toute personne ayant du « bon sens » se demanderait pourquoi Biden investit près de 375 milliards de dollars dans des stratégies de lutte contre le changement climatique alors que d’autres pays investissent dans des centrales au charbon qui polluent la qualité de l’air dans le monde. Par conséquent, en utilisant le bon sens, comment les États-Unis dépensent-ils des milliards de dollars pour aider leurs citoyens à lutter contre le changement climatique mondial ?

Robert Méale

Lac de cristal