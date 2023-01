Qu’est-ce que le blues de janvier et comment y faire face ?

AVEC la période des fêtes terminée et une longue année à venir, beaucoup d’entre nous peuvent être pardonnés de se sentir déprimés au début de 2023.

Les excès de Noël laissent une gueule de bois qui donne à réfléchir à cette période de l’année, c’est un sentiment courant, mais il existe des moyens de se débarrasser de ce blues de janvier.

Tout peut sembler intimidant au cœur de l’hiver

C’est quoi le blues de janvier ?

Tout le monde entre dans la nouvelle année pleine de promesses et de meilleures intentions.

Mis à part les promesses que vous avez faites sur les réseaux sociaux le soir du Nouvel An, il est très facile de tomber dans un état d’esprit négatif à cette période de l’année.

Les matins sont sombres et les soirées arrivent vite et vite, vous semblez passer tout votre temps à l’intérieur.

On pense que chaque année en janvier, un jour voit la tempête parfaite de facteurs contribuer au “lundi bleu”.

EN SAVOIR PLUS SUR LA SANTÉ MENTALE

En 2023, ce jour tombe le lundi 16 janvier, lorsque le blues post-Noël se confond avec les nuits sombres et froides et rejoint toutes les factures impayées du mois précédent.

Est-ce la même chose que le trouble affectif saisonnier ?

Le blues de janvier diffère quelque peu du trouble affectif saisonnier (TAS).

Une chose à savoir est que la plupart d’entre nous souffrent de déprime à certains moments, vous n’êtes pas différent, mais si vous trouvez que le blues de janvier commence à affecter tous les domaines de votre vie, vous pourriez souffrir de SAD.

La plupart des scientifiques pensent que le problème est lié à la façon dont le corps réagit à la lumière du jour.

Alison Kerry de l’association caritative pour la santé mentale MIND dit “avec SAD, une théorie est que la lumière pénétrant dans l’œil provoque des changements dans les niveaux d’hormones dans le corps”.

Elle a ajouté : “Dans notre corps, la lumière fonctionne pour arrêter la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, ce qui nous réveille.

« On pense que les personnes souffrant de TAS sont affectées par des heures de clarté plus courtes en hiver. Ils produisent plus de mélatonine, provoquant une léthargie et des symptômes de dépression.”

La chose la plus simple à faire dans ces situations est de sentir que vous êtes la seule personne à ressentir cela et de vous isoler davantage, mais il est important de savoir que ce n’est qu’un trait humain commun.

C’est quelque chose dont nous devrions nous sentir à l’aise pour en parler, l’admettre et nous entraider lorsque nous sentons le blues de janvier prendre le dessus.

Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un, Les Samaritains sont à votre écoute et vous conseillent.

Comment savez-vous que vous souffrez du blues de janvier ?

Bien que le blues de janvier ne soit pas considéré comme un trouble de santé mentale et n’interfère pas avec le fonctionnement quotidien, vous pourriez :

Se sentir triste et avoir envie d’hiberner

Manque de motivation pour des tâches simples

Toujours capable d’accomplir des tâches importantes comme aller travailler et s’occuper de la maison

Avoir du mal à dormir

Passer beaucoup plus de temps au lit que d’habitude

Il est normal de commencer à se sentir léthargique après l’excès d’indulgence de Noël et du Nouvel An, vous permettant de tourner en spirale alors que l’année ne démarre pas comme vous l’aviez espéré.

Lorsque vous commencez à vous sentir dans une ornière et que vous ne voulez pas quitter la maison, il peut être facile de ne voir aucun moyen de sortir de cet état d’esprit.

Comment gérez-vous le blues de janvier ?