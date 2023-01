Qu’est-ce que le Blue Monday et pourquoi est-ce « le jour le plus déprimant » de l’année ? – Le soleil

Alors que la nouvelle année commence, l’excitation des vacances s’estompe et nous revenons à la normalité, beaucoup connaissent le blues de l’hiver. Cependant, un jour particulier de janvier est surnommé “le jour le plus déprimant de l’année” – et voici pourquoi.

Qu’est-ce que le Blue Monday ?

Le Blue Monday est calculé à l’aide d’une série de facteurs dans une formule, bien qu’elle ne soit pas particulièrement scientifique. Les facteurs utilisés pour baser la date du Blue Monday incluent les conditions météorologiques et le niveau d’endettement. D’autres facteurs incluent le temps écoulé depuis Noël et le temps qu’il faut généralement pour que les gens commencent à échouer dans leurs résolutions du Nouvel An et perdent généralement leur motivation. La première date déclarée était le 24 janvier 2005, après que le Dr Cliff Arnall, tuteur au Centre d’apprentissage tout au long de la vie de l’Université de Cardiff, ait été invité à déterminer le jour le plus déprimant de l’année.

Le concept a ensuite été révélé dans un communiqué de presse par une agence de voyages britannique, Sky Travel, comme étant le jour le plus déprimant de l’année. Les scientifiques ont rejeté l’idée comme une pseudoscience sans fondement.

Quand est le Blue Monday 2023 ?

Le Blue Monday tombe généralement le troisième lundi de janvier de chaque année. Le prétendu jour de morosité cette année est le lundi 16 janvier.

C’est à ce moment-là, selon la formule, que les gens seront les plus touchés par le temps maussade de l’hiver, la descente après Noël et la culpabilité à cause des résolutions ratées du Nouvel An et donc les plus susceptibles de se sentir tristes ou déprimés. Cependant, Blue Monday n’a pas à être si bleu. L’association caritative de prévention du suicide Samaritans a inventé un nouveau terme pour la journée – “Brew Monday”. Au lieu de cela, Brew Monday est une journée positive où les gens devraient tendre la main à leurs amis, leur famille et leurs collègues autour d’une tasse de thé pour s’assurer qu’ils se sentent bien et offrir un soutien si nécessaire.

Pourquoi le Blue Monday est-il le « jour le plus déprimant » de l’année ?

Décider quel jour est le “jour le plus déprimant” de l’année implique divers facteurs, notamment la distance entre Noël et le niveau d’endettement. D’autres ont lié le lundi bleu au trouble affectif saisonnier (TAS), qui est un trouble de l’humeur ou un type de dépression lié aux changements de saisons. Cependant, un certain nombre d’organismes de bienfaisance en santé mentale, y compris les Samaritains, se moquent de la notion de Blue Monday, affirmant que le concept n’a aucun fondement dans la recherche scientifique. Une déclaration sur leur site Web indique: “Chez Samaritans, nous savons qu’il n’y a pas de” lundi bleu “- nous avons tous nos bons et nos mauvais jours, et ce n’est pas au calendrier de décider.” Mind se moque également de la notion de Blue Monday. Une déclaration sur leur site Web indique : « Ici, à Mind, nous pensons que c’est dangereusement trompeur.

“Ceux d’entre nous qui vivent avec la dépression savent que ces sentiments ne sont pas dictés par la date.”

Que pouvez-vous faire contre le Blue Monday ?

Il existe plusieurs façons de transformer Blue Monday en positif pour votre esprit et votre santé. Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour vaincre le blues et passer une journée positive.

Rappelez-vous que vous êtes en contrôle – Avant tout, il est important de vous rappeler que vous êtes en contrôle.

Prenez une tasse de thé positif – les Samaritains encouragent tout le monde à contacter un ami, un membre de la famille ou un collègue pour une tasse de thé virtuelle et une conversation.

Faire de l’exercice – Commencer une activité que vous vouliez faire depuis des lustres et passer du temps avec vos proches aide à bannir le blues de l’hiver.

Prenez du soleil -Profitez du soleil, si vous le pouvez. Faites une promenade pendant votre pause déjeuner ou essayez une nouvelle activité de plein air pour augmenter votre taux de vitamine D.

Lisez un livre sur les soins personnels – Il existe un certain nombre de livres visant à améliorer la santé mentale, avec des conseils pour aider à réduire le stress et l’anxiété, et à se sentir généralement plus calme et plus heureux.

Écoutez un podcast – Vous pouvez également prendre votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette et trouver un podcast sur les soins personnels.

Retrouver vos proches – L’un des moyens les plus simples d’améliorer votre humeur est de retrouver votre famille et vos amis.

Regardez un film amusant – Pourquoi ne pas essayer de regarder un film qui fait du bien pour vous faire sourire. Choisissez l’un de vos favoris ou un classique que vous n’avez jamais vu, et asseyez-vous et détendez-vous.

Tendre la main – Parfois, le blues de janvier est beaucoup plus profond et vous souffrez peut-être d’une manière qui ne peut être résolue par une simple solution.

Si vous êtes aux prises avec des sentiments de dépression pendant une longue période, vous devriez en parler à votre médecin ou à un membre de votre famille ou à un ami de confiance. N’oubliez pas que votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique – vous ne ferez perdre de temps à personne. Il existe un certain nombre de lignes d’assistance téléphonique dotées de personnes formées et prêtes à écouter. Ils ne vous jugeront pas et pourraient vous aider à donner un sens à ce que vous ressentez. Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les Samaritains peuvent être contactés au 116 123, ou visitez le site Web de Mind pour plus d’informations et les lignes d’assistance disponibles.