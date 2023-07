Qu’est-ce que le blocage géographique et comment le contourner

Avez-vous déjà voulu regarder une vidéo sur un service de diffusion en continucomme Netflix ou Hulu, mais vous avez découvert que la vidéo n’est pas disponible dans votre pays ? C’est ce qu’on appelle le blocage géographique et même si cela peut être ennuyeux, il existe un moyen de le contourner.

Les services de streaming ne sont pas les seuls endroits où vous pourriez rencontrer du contenu géo-bloqué. Quelques exemples de blocage géographique incluent les magasins en ligne limitant les ventes à certaines régions et les gouvernements des États bloquant l’accès à des services tels que WhatsApp ou Twitter.

Voici comment fonctionne le blocage géographique et ce que vous pouvez faire pour contourner ces restrictions.

Qu’est-ce que le blocage géographique ?

« Le géoblocage restreint l’accès au contenu en ligne en fonction de la situation géographique de l’utilisateur », a déclaré Pierre Yudirecteur du Center for Law and Property de la Texas A&M University.

Vous pouvez penser au blocage géographique en termes de districts scolaires. Si vous vivez dans une certaine communauté, vous pouvez envoyer votre enfant dans des écoles particulières et avoir accès aux ressources de ce district. Lorsque le contenu en ligne est géo-bloqué, vous pouvez accéder au contenu spécifique à votre « district scolaire » mais pas aux autres.

Comment fonctionne le blocage géographique ?

Votre adresse IP publique (protocole Internet) rend possible le blocage géographique. Une adresse IP est une étiquette numérique unique attachée à un appareil sur Internet ou un réseau local. Cette adresse permet d’envoyer et de recevoir des informations en ligne. Sans elle, vous ne pourriez pas lire cet article pour le moment.

Votre adresse IP contient également des informations sur votre emplacement géographique, car elle est déterminée par votre routeur, et non par l’appareil que vous utilisez pour naviguer sur Internet. Par exemple, si vous connectez votre téléphone à votre réseau domestique, vous aurez une adresse IP différente que si vous connectez votre téléphone à votre réseau professionnel.

Les informations de localisation contenues dans votre adresse IP peuvent aider à garantir que si vous voyagez quelque part, vous pouvez accéder à du contenu spécifique à une zone ou en être bloqué.

Comment puis-je contourner le blocage géographique ?

UN VPNcomme ExpressVPN, SurfRequin et NordVPN, peut vous permettre de contourner le blocage géographique où que vous soyez. Les VPN peuvent masquer votre adresse IP pour donner l’impression qu’elle provient d’un autre pays ou d’une autre région.

En savoir plus: Meilleur service VPN de 2023

Un VPN redirige votre trafic via un serveur dans une autre région, et votre adresse IP reflétera l’emplacement de ce serveur. Cela signifie également que vous devez choisir un serveur VPN d’une autre région afin de contourner le blocage géographique.

Donc, si vous souhaitez regarder une émission Netflix américaine lors d’un voyage à l’étranger, vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à un serveur américain.

Bien que vous puissiez être tenté d’utiliser un VPN gratuit, nous vous le déconseillons fortement. De nombreux VPN gratuits compromettent les performances et la convivialité et limitent la quantité de données que vous pouvez utiliser. Certains VPN gratuits sont même chargés de logiciels malveillants et vendent vos données personnelles.

UN Enquête Top10VPN 2018 dans applications VPN gratuites ont constaté qu’environ 86 % des applications VPN gratuites pour Android et iOS ont des politiques de confidentialité insatisfaisantes. L’enquête a également révélé que certaines applications VPN gratuites manquent de transparence tandis que d’autres partagent explicitement les données des utilisateurs avec les autorités chinoises.

Lorsque vous choisissez un VPN, vous devez rechercher des fonctionnalités de confidentialité essentielles, telles que Protection contre les fuites DNS, serveurs obfusqués et kill switch.

En savoir plus: Comment choisir le bon VPN pour vous

Vais-je avoir des problèmes pour accéder au contenu géo-bloqué ?

L’utilisation d’un VPN pour accéder à du contenu géo-bloqué n’est pas illégale – à moins que l’utilisation d’un VPN ne soit illégale dans votre pays – mais cela pourrait avoir d’autres ramifications.

L’utilisation d’un VPN pour accéder à du contenu géo-bloqué pourrait violer l’accord d’utilisation d’un service de streaming, et votre compte pourrait être résilié ou suspendu. Vous pourriez également rencontrer des problèmes juridiques si vous utilisez un VPN pour accéder à du contenu illégal dans votre région.

Nous vous conseillons de lire les conditions d’utilisation avant d’utiliser un VPN avec une application, un jeu ou un autre service. Aussi, rappelez-vous que les activités illégales sont toujours illégales, même si vous masquez votre emplacement avec un VPN.