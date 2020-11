Qu’est-ce que le Black Friday? Tout ce que vous devez savoir sur la journée

Le Black Friday est célébré un jour après Thanksgiving qui est le quatrième vendredi de novembre. Il est observé en bonne place aux États-Unis, mais au fil des ans, la tradition s’est également étendue à d’autres régions. Le jour marque le début de la saison des fêtes ou de la saison des achats. Cette année, il tombe le 27 novembre.

Ce jour-là, les détaillants offrent des rabais importants sur les produits pour que les clients augmentent leurs ventes. De nombreux magasins ouvrent dès minuit le jour de Thanksgiving ou avant. Bien que le Black Friday ne soit pas un jour férié officiel, certains États américains le déclarent jour férié pour les employés du gouvernement.

Pourquoi s’appelle-t-il le Black Friday?

En raison de l’augmentation des ventes due aux énormes remises offertes par les détaillants, le lendemain de Thanksgiving devient l’un des jours les plus rentables de l’année. Les comptables utilisent des écritures noires pour indiquer le profit dans leurs livres, tandis que les écritures rouges indiquent des pertes. Ce jour-là, les hommes d’affaires voient beaucoup de bénéfices positifs se traduisant par des entrées noires. Par conséquent, le jour est devenu connu sous le nom de Black Friday. Selon la National Retail Federation des États-Unis, la saison des fêtes, qui démarre avec le Black Friday, représente environ 20 pour cent des ventes annuelles de nombreux détaillants.

Black Friday cette année

Malheureusement, cette année, la saison des achats peut sembler très différente du passé en raison de la situation sans précédent créée par la COVID-19[feminine pandémie. Plusieurs restrictions ont été imposées dans diverses villes et les marchés ne semblent plus aussi fréquentés qu’auparavant. Au lieu de cela, les achats en ligne ont gagné en popularité car les principaux e-commerçants ont aligné d’énormes rabais sur les produits.

La saison des achats des Fêtes en 2020 peut être très différente des années précédentes en raison de la COVID-19[feminine pandémie. Amazon, Walmart, Best Buy, Home Depot et plusieurs autres ont déjà commencé à proposer des offres précoces pour promouvoir les ventes.

Vendredi noir en Inde

Étant donné que le Black Friday est largement observé aux États-Unis, il est peu connu ici. L’Inde a sa propre saison des fêtes qui coïncide avec Diwali, Dussehra et d’autres festivals. Au fil des ans, des détaillants de premier plan ont également commencé à proposer des réductions du Black Friday. Cette année, certains des plus grands détaillants de commerce électronique célèbrent également la journée en Inde. Flipkart et Amazon ont mis en place des rabais importants pour les clients indiens célébrant le Black Friday.