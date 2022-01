Les amoureux des oiseaux et de la faune se prépareront pour le plus grand événement d’observation d’oiseaux du Royaume-Uni.

L’année dernière, plus d’un million de personnes à travers le Royaume-Uni ont participé à l’événement. Voici la date de l’observation des oiseaux de cette année.

Ce rouge-gorge grincheux n’a pas l’air impressionné par la neige Crédit : © stephen laycock

Qu’est-ce que le Big Garden Birdwatch de la RSPB ?

Le Big Garden Birdwatch est un recensement annuel des oiseaux à travers le Royaume-Uni. Et, il suffit d’une heure pour aider.

Le nombre d’oiseaux indigènes a chuté avec 19 millions de couples d’oiseaux nicheurs en moins au Royaume-Uni par rapport à la fin des années 1960, avertit la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

L’organisme de bienfaisance pour la faune tient le compte pour évaluer la population actuelle d’oiseaux.

Les résultats montreront si les espèces luttent ou, espérons-le, se rétablissent.

Les efforts de conservation ont, par exemple, entraîné une augmentation des populations de bruants azurés, de courlis pierreux et de râles des genêts.

Mais si le nombre de certains oiseaux diminue, des mesures peuvent être prises pour les aider à survivre.

Quand est le Big Garden Birdwatch?

Le Big Garden Birdwatch a débuté le vendredi 28 janvier et se poursuivra jusqu’au dimanche 30 janvier 2022.

Comment puis-je participer ?

C’est très simple de participer au dénombrement national des oiseaux :

Tout d’abord, vous devez vous inscrire pour participer sur www.rspb.org.uk/birdwatch ou en envoyant un SMS au 70030

Ensuite, vous pouvez choisir n’importe quelle heure entre le 28 et le 30 janvier

Comptez les oiseaux que vous voyez dans votre jardin ou depuis votre balcon

Ignorer les oiseaux encore en vol

Soumettre les résultats en ligne sur rspb.org.uk/birdwatch

Comment regarder le Big Garden Birdwatch en direct ?

L’organisme de bienfaisance affirme que des experts de tout le Royaume-Uni apporteront des photos, des images et des faits sur les oiseaux qu’ils voient.

Ils répondront également à toutes les questions, en plus, il y aura des quiz en direct et des « visages familiers tout au long du week-end ».

La RSPB diffusera le Big Garden Birdwatch en direct sur sa chaîne YouTube

Écoutez les commentaires en direct de leurs réserves naturelles à travers le Royaume-Uni, ainsi que des interviews et discutez avec des invités spéciaux et des experts de la faune.