Les plongeurs de l’US Navy ont travaillé pour récupérer la «charge utile» du ballon – le principal ensemble de technologies de la taille de trois bus et des panneaux solaires – qui était probablement «aspirant les ondes radio et d’autres transmissions comme un aspirateur», dit l’armée l’analyste Malcolm Davis. Rassembler ce genre de renseignements au-dessus de l’un des principaux sites d’armes nucléaires des États-Unis est “très sérieux”, dit-il, ridicule même si le ballon dans le ciel peut sembler. “Je pense que la Chine envoyait un message.”

Mais cela a déclenché une violente dispute diplomatique entre Pékin et Washington, à quelques jours du voyage très attendu en Chine du secrétaire d’État Anthony Blinken. Ces pourparlers ont maintenant été annulés. La Chine affirme qu’il ne s’agissait que d’un ballon météo qui a déraillé – l’abattre était une «réaction excessive» des États-Unis qui pourrait encore provoquer une réponse de Pékin. Les États-Unis insistent sur le fait que le ballon espionnait – qu’il était maniable et transportait du matériel de surveillance.

À une époque de satellites et de drones, cela ressemblait à un thriller d’espionnage d’une autre époque. Un gros ballon blanc, équipé d’un équipement de surveillance, a traversé le ciel américain pendant une semaine, planant au-dessus de silos de missiles nucléaires sensibles (et abasourdi des civils) avant d’être finalement abattu dans une explosion ardente au large de la côte.

Ils peuvent être moins évidents sur le radar ; ou, du moins, moins provocateur que de piloter un drone, dit Davis. Les satellites deviennent de plus en plus nets, mais ils tournent toujours autour de la planète à des milliers de kilomètres à l’heure. Ils passent des moments à examiner un site où un ballon peut passer des heures. « Et ils sont après des choses différentes. Vous pouvez déjà zoomer sur les silos de missiles américains sur Google Earth.

Seulement ce ballon était beaucoup plus public, planer au-dessus de la tête plus longtemps en territoire militaire sensible. Les gens sur le terrain le filmaient. Les conservateurs ont posté des vidéos avec leurs fusils de sniper entraînés sur le ballon (bien qu’il soit bien hors de portée).

Se faire prendre (comme un ballon devait le faire dans un espace aérien aussi délicat) aurait peut-être aussi servi la Chine. “Peut-être qu’ils voulaient envoyer un défi aux États-Unis, avant la visite de Blinken, pour mettre les États-Unis dans une position de faiblesse”, explique Davis.

UN deuxième ballon espion a depuis été aperçu sur l’Amérique latine (mais pas sur la bonne voie pour les États-Unis). Blinken affirme que son voyage en Chine n’a pas été annulé indéfiniment et que les lignes de communication entre Washington et Pékin restent ouvertes.

Quant au gain de renseignement de la Chine, certains experts s’attendent à ce qu’il n’ait pas donné grand-chose, bien qu’il ait probablement été renvoyé en Chine avant que le ballon ne soit abattu le 4 février. Il a touché l’eau rapidement, “comme frapper du béton” à cette hauteur, dit Davis, une grande partie de la technologie pourrait être détruite. «Mais les États-Unis rassembleront ce qu’ils peuvent. Si [the US] laissé, il aurait pu commencer à dériver vers l’Afrique, dans l’espace aérien international, où il serait plus difficile à abattre et aurait pu retourner en Chine.

“Ce n’était certainement pas un ballon météo, c’est sûr.”

