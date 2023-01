Qu’est-ce que le ballon de match officiel de la Coupe du monde féminine 2023 ? Découvrez la Adidas Oceaunz

L’Adidas Oceaunz a été révélé comme le ballon de match officiel de la Coupe du monde féminine 2023, avec une technologie intégrée qui aidera les officiels à faire des appels hors-jeu.

Le tournoi aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet et août de cette année, et verra une extension à 32 pays pour la première fois.

Adidas est le fournisseur officiel de ballons de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA depuis 1991, et c’est le neuvième ballon de match consécutif qu’ils fournissent.

Les Oceaunz est au prix de 130 £ au Royaume-Uni, (s’ouvre dans un nouvel onglet) et sa sortie initiale l’a vu se vendre en quelques heures.

Adidas affirme que les composants bleus et verts du design d’Oceaunz sont inspirés du paysage australasien, incorporant les chaînes de montagnes de la Nouvelle-Zélande et l’océan autour de l’Australie.

Et si vous vous posiez des questions sur l’orthographe amusante, c’est parce qu’elle intègre les initiales des deux Australie et Neuh Zeland. Astucieux, hein ?

Image 1 de 3 (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas)

En termes d’aide pour effectuer des appels de hors-jeu, l’Oceaunz dispose de la «technologie de balle connectée». Adidas indique qu'”un système de suspension au centre du ballon héberge et stabilise un capteur de mouvement à unité de mesure inertielle (IMU) de 500 Hz, offrant un aperçu sans précédent de chaque élément du mouvement du ballon. Le capteur est alimenté par une batterie rechargeable, qui peut être chargé par induction.”

Franziska Loeffelmann, Design Director Football Graphics chez Adidas : “Avec des records d’audience pour l’Euro féminin l’année dernière, la prochaine Coupe du monde devrait être un moment majeur pour le jeu que nous aimons.

“Nous nous présentons avec un ballon de match dont nous sommes extrêmement fiers, doté de notre technologie innovante et d’un design qui représente la beauté naturelle du paysage dans lequel il sera joué.

“Le jeu est en constante évolution et la conception de l’Oceaunz est conçue pour aider les joueurs à faire face au rythme et aux exigences du jeu moderne. Nous sommes extrêmement excités pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et de voir le jeu féminin poussé encore plus loin.” des sommets, dans deux fantastiques nations hôtes.”