Qu’est-ce que le 25e amendement de la Constitution américaine et peut-il être utilisé pour destituer Donald Trump de ses fonctions?

Cela se trouve dans la section quatre, qui stipule: «Chaque fois que le vice-président et une majorité des principaux dirigeants des départements exécutifs ou de tout autre organe que le Congrès peut légalement prévoir, transmettent au président intérimaire du Sénat et de la Chambre des représentants leur déclaration écrite selon laquelle le président n’est pas en mesure de s’acquitter des pouvoirs et des devoirs de sa fonction, le vice-président assume immédiatement les pouvoirs et les fonctions de la fonction de président par intérim. »

En pratique, cela signifie que Mike Pence et 13 des 24 membres du cabinet de M. Trump devraient être d’accord.

Pour quelles raisons un président peut-il être révoqué?

L’amendement est vague sur les détails. Cependant, John D Feerick, ancien doyen de la Fordham Law School qui a été l’un de ses architectes, a déclaré que les sénateurs qui ont signé l’amendement dans la loi étaient clairs qu’il devait être basé sur « des faits fiables concernant les facultés physiques ou mentales du président » et non sur des préjugés personnels. .

« Si vous lisez les débats, il est également clair que les politiques et les différences politiques ne sont pas incluses, l’impopularité n’est pas incluse, le manque de jugement, l’incompétence, la paresse ou la conduite impardonnable – rien de tout cela, vous trouverez dans les débats dans le compte rendu du Congrès. , est destiné à être couvert par la section IV », a-t-il déclaré à Business Insider.

Et si le président refuse?

Le mécanisme a été conçu pour un président qui était frappé d’incapacité, pas pour quelqu’un disposé à riposter.

Il est protégé par une sauvegarde. Dans les 21 jours suivant son déclenchement, l’amendement exige que les deux tiers des deux chambres maintiennent la décision. S’ils ne le font pas, le pouvoir revient au président.

Quelle est la probabilité que le 25e amendement puisse être utilisé pour destituer M. Trump?

Très improbable. Il faut que M. Pence et une majorité du cabinet acceptent d’évincer le président. S’il n’était pas physiquement ou mentalement incapable – par une mauvaise santé, un accident vasculaire cérébral ou quelque chose du genre – cela équivaudrait en fait à un coup d’État dans un palais.

En d’autres termes, ce sont les alliés les plus proches de M. Trump qui prennent la décision.

N’importe quel nombre de démocrates, d’experts de la télévision et de psychiatres en fauteuil peuvent qualifier M. Trump d’inaptitude au poste, mais cela ne fait pas une seule différence.

Tout comme la destitution, les tables sont inclinées pour rendre très difficile la destitution d’un président en exercice du pouvoir.