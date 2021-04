Les organisations caritatives victimes de violences SEXUELLES ont critiqué les informations faisant état d’une vidéo de TikTok prétendant montrer des hommes faisant la promotion de la «Journée nationale du viol».

Les femmes ont été averties de rester à l’intérieur après que des rumeurs sur les menaces de barattage d’estomac du 24 avril ont été publiées sur la populaire application de partage de vidéos.

Les informations faisant état d’une vidéo partagée sur TikTok sur la « Journée nationale du viol » ont suscité des inquiétudes Crédits: Getty

Les utilisateurs exhortent les femmes à rester à l’intérieur après la apparition de la vidéo Crédits: TIK TOK

Le clip présumé a été fustigé par des organisations caritatives après que le hashtag # April24 ait été visionné plus de 62 millions de fois, avec des centaines de milliers de vidéos.

Bien que la vidéo originale ait été supprimée, ou même inexistante, elle a déclenché la panique et des avertissements en ligne.

La plupart des messages sont des personnes conseillant aux femmes de verrouiller leurs portes et même de rester à la maison toute la journée, tandis que d’autres offrent des conseils d’autodéfense.

Un militant a décrit l’idée d’une «Journée nationale du viol» – où les lois sont suspendues et le viol est légal – comme «odieuse».

Katie Russell, de Rape Crisis England & Wales, a déclaré au Sun Online: « Nous croyons comprendre que cette soi-disant ‘tendance’ inquiétante sur TikTok a commencé comme un canular, et aucune preuve n’a été trouvée de la vidéo originale menaçant une journée nationale de violence sexuelle aux États-Unis.

« Indépendamment de ses origines, ou qu’elle ait été ou non conçue comme une » blague « à un moment donné, le concept même d’une telle journée est odieux et a causé à de nombreuses personnes, en particulier des femmes et des filles, une grande peur compréhensible.

« La » tendance « aura sans aucun doute été extrêmement pénible pour beaucoup, notamment pour toutes les victimes et survivants de viol et de toutes les formes de violence et d’abus sexuels qui auraient pu avoir des souvenirs vivants et des flashbacks sur des expériences passées déclenchées par cela. »

Elle a poursuivi: «De toute évidence, malgré une information erronée particulière qui a figuré dans cette soi-disant« tendance », il n’y a pas de jour ni de moment où les lois sont suspendues et le viol est légal aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.

«Le viol et les agressions sexuelles sont toujours des crimes graves.

« Il devrait également aller sans dire que le viol et toutes les formes de violence et d’abus sexuels sont des expériences traumatisantes qui peuvent avoir et ont effectivement des impacts étendus et durables, et ne sont jamais des sujets appropriés pour« plaisanter ».

«Cet épisode nous rappelle la nécessité permanente pour nous de défier, de résister et de démanteler collectivement la« culture du viol »sexiste et dommageable qui existe encore dans notre société».

Les gens ont été avertis de « faire attention » Crédit: Instagram

Andrea Simon, directrice de End Violence Against Women Coalition, a déclaré: « Qu’il s’agisse d’un canular ou non, nous savons que l’utilisation de menaces de violence sexuelle et les commentaires désobligeants sur l’apparence et le corps des femmes sont des formes très courantes d’abus en ligne que les femmes sont soumis à.

«Nous n’accepterions pas les menaces de viol hors ligne et nous ne pouvons pas les ignorer en ligne. Ils ont l’intention d’intimider et de faire taire les femmes dans les espaces en ligne, causant un réel préjudice aux individus et à la société et ne devraient jamais être tolérés.

«Les entreprises technologiques et les plateformes de médias sociaux ont le devoir de supprimer tout contenu de ce type, mais actuellement, cette autorégulation n’est pas suffisante, les femmes étant trop chargées de prendre des mesures pour se protéger en ligne.

« Cela doit changer, ceux qui utilisent Internet pour menacer et maltraiter les femmes doivent être identifiés et arrêtés. »

‘INACCEPTABLE’ Women’s Aid a critiqué les rapports en ligne – les qualifiant d ‘ »affront ». Farah Nazeer, directrice générale de Women’s Aid, a déclaré: «Nous savons grâce à notre travail avec les survivantes de violence domestique que le viol et l’agression sexuelle sont utilisés par l’auteur pour rabaisser, humilier, contraindre et contrôler. << Il faut beaucoup de force et de courage pour signaler un viol à la police et nous savons que le système judiciaire échoue aux survivants de viol. Nous avons besoin de toute urgence de réformer le système de justice pénale pour rendre justice aux survivants et garantir la responsabilité de la police et des autres services . «Le gouvernement et toutes les institutions qui façonnent nos attitudes – ainsi que la société dans son ensemble – doivent travailler ensemble pour réaliser des changements culturels à long terme. Qu’il s’agisse d’un canular ou non, cela n’a pas d’importance – le viol est une violation inacceptable, et c’est le cas. sans blague. « Le fait qu’une » journée de viol « puisse être conçue comme une blague ramène le niveau de changement dont nous avons besoin dans notre société. C’est un affront à chaque femme. Cela démontre également le besoin urgent d’améliorer l’éducation sur des questions telles que le consentement et des relations saines. . « Chaque femme a le droit de vivre une vie sans abus ni violence. »

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé des avertissements sur les vidéos troublantes.

Un utilisateur, sous le nom la.tania.ftn2, a déclaré: « Donc, je viens littéralement de voir une vidéo sur TikTok, et j’ai dû faire une vidéo moi-même parce que la plupart de mes followers sont des femmes.

« Et je dois m’assurer que vous êtes conscients qu’il y a une vidéo sur TikTok d’hommes dégoûtants – violeurs, agresseurs d’enfants, prédateurs, juste des êtres humains dégoûtants, et ils ont littéralement trouvé une date pour aller et violer des femmes. et les enfants.

« Vous m’avez littéralement bien entendu, femmes et enfants. »

Un autre, qui passe par prettyboy365, a déclaré: « Le 24 avril a été stupidement devenu la journée nationale du viol. Ouais, croyez-le, parce que c’est réel.

«Malheureusement, celui qui l’a créé est très bas d’esprit et écœuré dans le cerveau.

«Si vous faites des plans, restez à l’intérieur ou ne faites aucun plan. Pour votre sécurité.

«Il y a en fait des personnes malades qui vont subir ce viol et blesser des gens, il est donc probablement préférable de rester à l’intérieur.

« Si vous sortez, ne partez pas seul et gardez sur vous des objets d’autodéfense. »

Des rumeurs sur la vidéo se sont également répandues sur des groupes WhatsApp, des étudiants de Cornwall disant qu’ils avaient peur de sortir.

Un porte-parole de l’Université de Falmouth a déclaré que tout message encourageant la violence sexuelle était « odieux » mais qu’il n’y avait « aucune preuve » d’une menace réelle.

La police du Devon et de Cornwall étudient les allégations concernant le chat crypté qui aurait discuté du «jour du viol».

Un porte-parole de la force a déclaré: «La police a reçu un rapport sur l’existence du groupe WhatsApp et enquête actuellement sur la crédibilité du groupe.»

TikTok a affirmé ne pas pouvoir localiser la vidéo originale, mais a demandé aux utilisateurs de signaler tout contenu lié à la journée de maladie.

Un porte-parole de la plate-forme a déclaré à The Sun Online: « La tendance supposée de la ‘Journée nationale du viol’ dont il est fait état est odieuse et constituerait une violation directe de notre règlement de la communauté, et bien que nous n’ayons pas vu de preuves de cette tendance sur notre plate-forme, notre équipe de sécurité reste vigilante et supprimerait tout contenu de ce type. «

Attila Tomaschek, chercheur en confidentialité numérique chez ProPrivacy, a déclaré: «Bien qu’il semble maintenant peu probable que la vidéo TikTok existe réellement, que le tout n’est qu’un canular Internet horrible, un type de blague malsaine, l’inquiétude qu’elle a causée est réelle.

« Il est évident que la plupart du buzz est créé par les utilisateurs qui mettent en garde les autres sur les prétendus projets d’une journée nationale du viol et les exhortent à rester en sécurité et à rester vigilants, mais la tendance montre à quelle vitesse quelque chose peut se propager sur les réseaux sociaux, et le réel -la panique de la vie qu’elle peut provoquer.

«C’est aussi un rappel fort pour les parents et les éducateurs de l’impact parfois néfaste des médias sociaux, en particulier en ce qui concerne les jeunes utilisateurs.

« N’oubliez pas que les adolescents peuvent rejoindre TikTok à partir de leur treizième anniversaire selon les termes et conditions de la plate-forme. »

Les utilisateurs de TikTok sont invités à signaler tout message faisant la promotion de l’événement ou de l’agression sexuelle de quelque nature que ce soit.