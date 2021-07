Les AMENDEMENTS sont la base des États-Unis.

Dans la constitution américaine, il y a 27 amendements qui composent les règles du pays.

Le 23e amendement donne à DC le droit de vote Crédit : Alamy

Qu’est-ce que le 23e amendement ?

Le 23e amendement donne aux résidents de Washington DC le droit de voter pour les représentants du Collège électoral.

« Le district constituant le siège du gouvernement des États-Unis nommera de la manière que le Congrès pourra ordonner : un nombre d’électeurs du président et du vice-président égal au nombre total de sénateurs et de représentants au Congrès auquel le district aurait droit s’il s’agissait d’un État, mais en aucun cas plus que l’État le moins peuplé », précise l’amendement.

« Ils s’ajouteront à ceux nommés par les États, mais ils seront considérés, aux fins de l’élection du président et du vice-président, comme des électeurs nommés par un État ; et ils se réuniront dans le district et rempliront ces fonctions comme le prévoit l’article douzième de l’amendement.

Pourquoi les habitants de Washington DC ne pouvaient-ils pas voter avant 1961 ?

Avant 1961, ceux qui vivaient à DC ne pouvaient pas voter aux élections présidentielles parce que DC n’est pas un État, c’est un district.

À l’époque où le congrès a trouvé pour la première fois un emplacement permanent en 1790, George Washington a décidé qu’un emplacement neutre serait entre le Maryland et la Virginie sur la rivière Potomac.

Lorsque le district a été construit puis placé sous la juridiction du Congrès en 1800, ils ont mis fin au droit de vote l’année suivante.

En 1961, après la ratification de l’amendement, DC a obtenu trois votes électoraux et en 1964, ces résidents ont pu voter lors de leur première élection présidentielle.

En 1970, le congrès a ensuite donné à DC un délégué sans droit de vote à la Chambre des représentants, puis a adopté le Home Rule Act qui a donné aux Washingtoniens le droit d’élire un maire et un conseil municipal.

Au fil des ans, les appels à faire de DC un État ont échoué, ainsi que le droit de sélectionner les électeurs, les représentants et les sénateurs.

Washington DC a obtenu le droit de vote en 1964 Crédit : Getty

Pourquoi Washington DC n’est-il pas un État ?

Lorsque Washington a choisi le terrain sur lequel il a construit le Capitole, ils ont utilisé des terres qui appartiennent à la fois au Maryland et à la Virginie.

Bien que la région ne fasse pas partie des 50 États, de nombreux électeurs sont en faveur d’un État.

En 2016, 85 % des électeurs du district de Columbia ont voté en faveur de la transformation du district en État.

En avril 2021, les démocrates de la Chambre ont adopté la loi sur les admissions à Washington, DC pour essayer de faire de DC le 51e État.

« Nous avons un moment devant nous qui n’a jamais existé pour le mouvement pour l’État », a déclaré Josh Burch, co-fondateur de Neighbours United for DC Statehood au Washington Post.

«Nous pouvons nous féliciter et célébrer le vote à la Chambre, et nous devrions le faire. Mais vraiment, cela doit être de courte durée, car nous avons beaucoup de travail pour en faire une réalité au cours de la prochaine année et demie. »

Le projet de loi est sur le point d’aller au Sénat où il sera voté.