LE 22e amendement est important pour la démocratie.

Le 22e amendement fait référence à la durée pendant laquelle le président peut être en fonction.

Le 22e amendement concerne la durée pendant laquelle un président peut rester en fonction Crédit : Getty

Qu’est-ce que le 22e amendement ?

Le 22e amendement stipule que :

« Nul ne peut être élu au poste de président plus de deux fois, et aucune personne qui a occupé le poste de président, ou a agi en tant que président, pendant plus de deux ans d’un mandat pour lequel une autre personne a été élue président ne sera élu au poste de président plus d’une fois.

En termes simples, l’amendement signifie qu’un président ne peut servir que pour deux mandats, ou huit ans en fonction.

Quand le 22e amendement a-t-il été adopté ?

L’amendement est intervenu après que des inquiétudes se sont manifestées concernant un président servant un nombre illimité de mandats.

Le but du système politique américain était d’empêcher une dictature comme celle de l’Angleterre dont les gens voulaient s’éloigner.

Le 21 mars 1947, le Congrès a adopté le 22e amendement après qu’un président ait été élu pour quatre mandats.

Le président Franklin D. Roosevelt a été le premier et le seul président à remplir plus de deux mandats Crédit : Getty

Quelqu’un a-t-il servi plus de deux mandats dans l’histoire américaine ?

En 1932, Franklin D. Roosevelt a été élu après avoir battu Herbert Hoover par un glissement de terrain.

FDR a été élu au milieu de la pire crise économique de l’histoire des États-Unis, la Grande Dépression.

« La seule chose que nous ayons à craindre, c’est la peur elle-même », a déclaré FDR lors de son discours inaugural et tout au long de son premier mandat, il était sur le point d’aider le peuple américain à reprendre confiance et à ramener l’économie.

Tout au long de sa présidence, FDR était sur le point de créer plusieurs programmes qui aidaient à soulager les chômeurs et les agriculteurs en difficulté, ainsi qu’à mettre fin à la prohibition.

En raison de sa popularité, il n’a cessé d’être réélu et a été la seule personne à remporter quatre fois le vote populaire présidentiel.

Ni le parti démocrate ni le parti républicain n’ont pu le faire avant 2008-2020, lorsque trois démocrates ont remporté le vote populaire dos à dos.

L’ancien président Barack Obama a remporté le vote populaire en 2008 et 2012, puis en 2016, Hillary Clinton a remporté le vote populaire bien qu’elle n’ait pas été élue présidente. En 2020, Joe Biden a suivi.

FDR a remporté les élections présidentielles de 1932, 1936, 1940 et 1944 avant de mourir le 12 avril 1945 des suites d’une hémorragie cérébrale. Harry Truman a ensuite pris ses fonctions après sa mort.