LE 21e amendement est unique car son objectif principal est d’abroger complètement un amendement précédent.

Pour comprendre le 18e amendement, vous devez d’abord comprendre le 19e amendement.

Pour comprendre le 18e amendement, vous devez d’abord comprendre le 19e amendement

Qu’est-ce que le 18e amendement ?

La première section du 18e amendement se lit mot pour mot : « Après un an à compter de la ratification de cet article, la fabrication, la vente ou le transport de boissons enivrantes à l’intérieur, leur importation ou leur exportation des États-Unis et de tout territoire soumis à la juridiction de celui-ci à des fins de boissons est interdite par la présente. »

Cela signifie que si la fabrication, la vente et le transport d’alcool étaient interdits, la consommation et la possession privée ou la production pour soi ne l’étaient pas.

Un délai était également fixé pour l’application de l’amendement.

La ratification de l’amendement a été certifiée le 16 janvier 1919 et les règles de l’amendement sont entrées en vigueur exactement un an plus tard.

La deuxième section donne au Congrès le pouvoir d’appliquer ces restrictions, tandis que la section trois stipule que ces dispositions n’entreront en vigueur que si l’amendement est ratifié dans les sept ans.

Qu’est-ce que le 21e amendement ?

La première section de l’amendement se lit comme suit : « Le dix-huitième article d’amendement à la Constitution des États-Unis est abrogé par la présente. »

C’était la première fois dans l’histoire qu’un amendement constitutionnel était abrogé dans son intégralité.

La deuxième section est plus ouverte et se lit comme suit : « Le transport ou l’importation dans tout État, territoire ou possession des États-Unis pour la livraison ou l’utilisation de boissons enivrantes, en violation de leurs lois, est par la présente interdit. »

Au moment de la ratification, cela a été interprété comme le contrôle des États sur la fabrication et la vente d’alcool, plutôt que sur le gouvernement national.

Les tribunaux ont également interprété que la deuxième section stipule que le Congrès a moins de contrôle sur les politiques de l’État concernant l’alcool que d’autres produits, mais la portée réelle est indéterminée.

La troisième section stipule que l’amendement n’entrera en vigueur que s’il est ratifié dans un délai de sept ans, ce qui était le cas.

Quand le 21e amendement a-t-il été ratifié ?

Le 21e amendement a été adopté par le Congrès le 20 février 1933.

Il a été ratifié plus tard cette année-là, le 5 décembre.