LE 18e amendement original a maintenant été complètement abrogé, mais il est important de se rappeler ce que disait le premier document.

Le 18e amendement comporte trois sections qui concernent toutes l’achat, la vente, la fabrication, la possession et la consommation d’alcool.

Qu’est-ce que le 18e amendement ?

La première section du 18e amendement se lit mot pour mot : « Après un an à compter de la ratification de cet article, la fabrication, la vente ou le transport de boissons enivrantes à l’intérieur, leur importation ou leur exportation des États-Unis et de tout territoire soumis à la juridiction de celui-ci à des fins de boissons est interdite par la présente. »

Cela signifie que si la fabrication, la vente et le transport d’alcool étaient interdits, la consommation et la possession privée ou la production pour soi ne l’étaient pas.

Un délai était également fixé pour l’application de l’amendement.

La ratification de l’amendement a été certifiée le 16 janvier 1919 et les règles de l’amendement sont entrées en vigueur exactement un an plus tard.

La deuxième section donne au Congrès le pouvoir d’appliquer ces restrictions, tandis que la section trois stipule que cette disposition n’entrera en vigueur que si l’amendement est ratifié dans les sept ans.

Qu’est-ce que la loi nationale sur l’interdiction?

Le National Prohibition Act, également connu sous le nom de Volstead Act, a été adopté par le Congrès le 28 octobre 1919.

Cela a chargé le Trésor américain de la tâche d’appliquer les nouvelles restrictions, qui ne s’appliquaient pas aux « alcools enivrants » utilisés pour des raisons médicales ou religieuses.

Le président Woodrow Wilson a opposé son veto au projet de loi, mais la Chambre des représentants et le Sénat ont annulé le veto.

La loi Volstead a fixé la date de début de l’interdiction à l’échelle nationale au 17 janvier 1920, qui était le premier jour autorisé par le 18e amendement.

Quand le 18e amendement a-t-il été abrogé ?

Après avoir été en vigueur pendant 13 ans, le 18e amendement a été abrogé en 1933 par la ratification du 21e amendement, ce qui a permis la vente, la fabrication et le transport d’alcool auparavant interdits.

C’était la première fois dans l’histoire qu’un amendement constitutionnel était abrogé dans son intégralité.