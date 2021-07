LE 16e amendement de la a été ratifié en 1913.

Le 16e amendement fait partie de la Constitution des États-Unis.

Le 16e amendement a été ratifié en 1913 Crédit : Getty

Qu’est-ce que le 16e amendement ?

Le 16e amendement de la constitution permet au Congrès de prélever un impôt sur le revenu sans le répartir entre les États sur la base de la population.

« Le Congrès aura le pouvoir d’établir et de percevoir des impôts sur les revenus, de quelque source que ce soit, sans répartition entre les différents États, et sans égard à tout recensement ou dénombrement », précise l’amendement.

Adopté en 1909 et ratifié en 1913, l’amendement est important car l’argent collecté grâce aux impôts sur le revenu perçus va à l’armée, à la construction de routes et de ponts, à l’application des lois et au financement d’autres emplois importants.

Le 16e amendement est-il bon ou mauvais ?

En termes de revenus pour le gouvernement fédéral, le 16e amendement est très bon car il a historiquement joué un rôle dans la construction du puissant gouvernement fédéral que nous avons aujourd’hui.

L’impôt sur le revenu est également la plus grande source de revenus du gouvernement à ce jour.

Un exemple du 16e amendement serait que si Rhode Island représentait trois pour cent de la population américaine, ils paieraient trois personnes de l’impôt fédéral total.

Le 16e amendement a été rédigé à cause de Pollock v. Farmers’ Loan and Trust Co. Crédit : Getty

Qu’est-ce que Pollock c. Farmers’ Loan & Trust Co. ?

Le 16e amendement a été rédigé à la suite du verdict dans Pollock v. Farmers’ Loan and Trust Co.

Conformément au Tariff Act, la société « a annoncé à ses actionnaires qu’elle avait l’intention de payer la taxe et également de fournir au percepteur américain des recettes intérieures une liste de toutes les personnes pour lesquelles la société agissait à titre fiduciaire et qui étaient responsables de taxe en vertu de la loi.

Charles Pollock était un citoyen du Massachusetts qui possédait 10 actions de la société, il a déposé une plainte « cherchant à interdire à la société de mettre en œuvre son intention déclarée de se conformer à la loi ».

Selon Britannica, la Cour suprême a statué en faveur de Pollock après avoir déclaré « qu’un impôt direct sur le revenu était une violation de la disposition constitutionnelle exigeant que les impôts directs soient répartis entre les États en fonction de la population ».