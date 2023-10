basculer la légende Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

LONDRES — Le secrétaire d’État Antony Blinken a averti cette semaine que les États-Unis agiraient “rapidement et de manière décisive” s’il était attaqué par l’Iran ou ses mandataires au Moyen-Orient, dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la propagation de la guerre entre Israël et le Hamas.

Son avertissement intervient alors que la Maison Blanche accuse l’Iran de faciliter les attaques sur les bases militaires américaines en Syrie et en Irak la semaine dernière. Les questions sur l’ampleur de l’implication de l’Iran dans l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre ont mis en lumière l’influence iranienne au Moyen-Orient et soulevé des inquiétudes majeures quant à la perspective d’une guerre plus large engloutissant la région.

Les États-Unis ont déclaré qu’il y avait aucune preuve directe que l’Iran était impliqué dans l’attaque du Hamas contre Israël. Cependant, des analystes et des experts régionaux affirment qu’il existe des liens évidents entre l’Iran et les attaques perpétrées par le Hamas.

“Le Hamas et l’Iran entretiennent des relations de longue date, mais pas toujours faciles”, déclare Kim Ghattas, auteur de Vague noire, un livre sur la rivalité entre l’Arabie saoudite et l’Iran. “Le Hamas reçoit des fonds et des armes de l’Iran. Donc, qu’il ait approuvé ou non l’attaque du 7 octobre, l’Iran en est complice.”

Ali Barakeh, un haut responsable du Hamas basé au Liban, a déclaré à NPR plus tôt ce mois-ci que même si “l’Iran sait que le Hamas combat Israël et nous offre son soutien, ce que nous ne nions pas… nous n’acceptons d’ordres de personne”.

Quel est le lien entre l’Iran et le Hamas ?

Le Hamas, mouvement islamiste sunnite, est un groupe palestinien autonome doté d’ailes militaires et politiques. Le Hamas dirige plus de 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza depuis 2007. Gaza n’a pas organisé d’élections depuis que le Hamas a pris le pouvoir la même année aux dépens de l’Autorité palestinienne, qui dirige la Cisjordanie.

Le Hamas reçoit des fonds et des armes de l’Iran. Les deux ont eu ruptures dans le passé, et ne sont pas toujours d’accord. Plus récemment, ils se sont brouillés à cause de la guerre civile en Syrie. Téhéran s’est retiré financement du Hamas lorsque le groupe a choisi de se joindre aux manifestants contre le dirigeant syrien Bashar Assad, que Téhéran soutient. Le Hamas a également d’autres soutiens, dont la Turquie.

basculer la légende Mahmud Hams/AFP via Getty Images)

Mahmud Hams/AFP via Getty Images)

Qu’est-ce que « l’axe de la résistance » ?

Le Hamas relève de ce que l’on appelle « l’axe de la résistance », un réseau à plusieurs volets de différentes forces à travers la région, soutenu à des degrés divers par l’Iran.

On pense que le terme « axe de résistance » est apparu en réponse à l’utilisation par le président George W. Bush du terme « axe du mal » – en référence à Iran, Irak et Corée du Nord — dans son discours sur l’état de l’Union de 2002. Il existe des rapports contradictoires sur qui a inventé le premier termelequel est souvent utilisé par des responsables iraniens.

L’« axe de la résistance » est une alliance informelle et lâche qui comprend des groupes et des gouvernements musulmans sunnites et chiites au Yémen, en Syrie, au Liban, à Gaza et en Irak, avec des différences et des niveaux variables de proximité les uns avec les autres et avec Téhéran.

Le régime iranien et sa Force Quds, un sous-ensemble du corps des Gardiens de la révolution iraniens, ont développé ce réseau davantage sur la base d’une résistance commune aux puissances occidentales et à Israël.

L’axe comprend le groupe militant libanais et le parti politique chiite Hezbollah, le régime syrien et les milices chiites en Syrieque Téhéran a construit et formé.

Les rebelles Houthis du Yémen relèvent également de cet axe. Les Houthis mènent une guerre civile contre le gouvernement du Yémen – soutenu par l’Arabie saoudite – depuis près d’une décennie. Le Pentagone a déclaré la semaine dernière avoir abattu des missiles du Yémen potentiellement dirigés vers Israël.

basculer la légende Francesca Volpi/Bloomberg via Getty Images

Francesca Volpi/Bloomberg via Getty Images

L’axe comprend également des milices des influentes Forces de mobilisation populaire en Irak, soutenues par l’Iran, qui ont été créées pour aider à combattre l’EI en 2014.

Au Liban, le Hezbollah, soutenu par l’Iran, opère à la fois comme parti politique musulman chiite et comme groupe militant. Le Hezbollah exerce un pouvoir important, notamment dans le sud du Liban, et est actif le long de la frontière nord d’Israël, où les tensions se sont accrues depuis les attentats du 7 octobre.

Chaque groupe d’axe a une relation différente avec l’Iran. Ils ont aussi des différences les uns avec les autres. À Gaza, le Hamas et le Jihad islamique palestinien – un groupe militant rival plus petit qui ne s’engage pas dans le processus politique – sont considérés comme faisant partie de l’alliance. Mais contrairement au Hamas, le JIP reçoit la majeure partie de son budget de la République Islamique.

“Il est important de se rappeler que le Hamas n’est pas un mandataire de l’Iran comme le Hezbollah”, déclare Ghattas, qui est également un chercheur distingué au Columbia Institute of Global Politics et a passé deux décennies à couvrir la région en tant que journaliste pour le journal. la BBC et le Temps financier.

“Le Hezbollah est devenu une extension du [the] “La Force Qods des Gardiens de la révolution iraniens”, a déclaré Ghattas. “Le Hamas conserve sa propre identité distincte et il a d’autres soutiens, en dehors de l’Iran.”

Mais malgré leurs divergences, dit Ghattas, leurs intérêts convergent souvent, comme c’est le cas ce mois-ci.

« Leurs agendas s’alignent toujours sur une vision du monde anti-américaine et anti-israélienne, et ils se réunissent à nouveau lorsque cela est nécessaire », dit Ghattas.

“Unité des fronts” et davantage de coordination entre les groupes soutenus par l’Iran

Selon rapports Dans les médias internationaux, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rencontré mercredi de hauts responsables du Hamas à Beyrouth pour discuter de la situation au Moyen-Orient. Une déclaration à l’issue de la réunion dit leur objectif Il s’agissait d’obtenir « une véritable victoire de la résistance à Gaza et en Palestine » et de mettre un terme à « l’agression perfide et brutale d’Israël contre notre peuple opprimé et inébranlable à Gaza et en Cisjordanie ».

Plus tôt cette année, Nasrallah a commencé à faire référence à un «unité des fronts” L’idée était que ces groupes disparates – bénéficiant tous du soutien de l’Iran – se coordonneraient dans leur opposition à Israël.

Les experts affirment qu’il y a eu davantage de coordination transfrontalière entre ces groupes ces dernières années, avant même que Nasrallah ne le demande spécifiquement.

“Au cours des deux dernières années, l’Iran a travaillé à coordonner ses mandataires dans ce qu’il décrit comme une ‘unification des fronts’, entourant Israël sur tous les fronts”, explique Ghattas. “Il s’agit d’une opération plus coordonnée sur le plan logistique, plutôt que de permettre à chaque groupe de faire ce qu’il veut.”

Cela inclut le Hezbollah au Liban et d’autres mandataires moins directs, comme le Hamas à Gaza, dit Ghattas.

basculer la légende Ilia Yefimovich/alliance photo via Getty Images

Ilia Yefimovich/alliance photo via Getty Images

Paul Salem, président de l’Institut du Moyen-Orient à Washington, a déclaré à Ailsa Chang de NPR : « Il est fort probable que le Hezbollah était au courant de la planification préalable. [for the Oct. 7 attacks] et ont probablement participé à la formation et à la planification avec le Hamas, et tous font en quelque sorte partie de ce déploiement de force mandataire iranienne que vous avez au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak et à Gaza également. »

Comment l’alliance soutenue par l’Iran pourrait influencer la guerre

Mohanad Hage Ali, chercheur principal au Carnegie Middle East Center basé à Beyrouth, a déclaré à Scott Simon de NPR que « l’unité des fronts » des groupes mandataires soutenus par l’Iran est « une sorte d’OTAN pour les groupes militants » dans la région, exigeant des alliés organisations à intervenir et à fournir un soutien militaire si d’autres groupes membres sont confrontés à une menace existentielle.

“Je suppose que le Hezbollah aurait du mal à ne pas intervenir, même si cela reste un défi étant donné le coût du conflit et ce qu’il signifie pour le Liban”, a déclaré Hage Ali à NPR.

Et empêcher une guerre plus large qui ravagerait la région nécessite également une coordination et un contrôle strict du champ de bataille, explique Ghattas.

“Une meilleure coordination transfrontalière permet aux Iraniens de contrôler étroitement l’escalade et la désescalade”, dit-elle.