Des milliers de personnes ont de nouveau protesté contre l’Australia Day, l’événement annuel controversé surnommé «Invasion Day».

Il y avait cependant des célébrations pour les 12 000 nouveaux citoyens accueillis à Downunder.

Qu’est-ce que la journée australienne?

La Journée de l’Australie, le 26 janvier, est le plus grand jour de célébration du pays et est considérée comme un jour férié annuel dans tous les États et territoires.

Les gens se rassemblent généralement en tant que nation pour célébrer ce qui est formidable dans l’Australie et le fait d’être australien.

Le marquage du 26 janvier est une date importante dans l’histoire de l’Australie.

Mais, sa commémoration a changé au fil du temps – car elle a commencé comme une célébration pour les condamnés émancipés.

C’est parce que la Journée de l’Australie était à l’origine organisée pour marquer l’anniversaire de l’arrivée de la première flotte de 11 navires condamnés, envoyés de Grande-Bretagne.

Ce jour-là, en 1788, le commandant Captain Arthur Phillip a soulevé l’Union Jack à Sydney Cove – pour signaler leur arrivée.

La date a longtemps été un symbole difficile pour de nombreux aborigènes et insulaires du détroit de Torres qui y voient un jour de tristesse et de deuil.

Pour beaucoup, c’est un douloureux rappel de la mort, des maladies introduites et d’une culture presque éradiquée.

Le 26 janvier s’est donc transformé en ce qui est maintenant une célébration de l’Australie qui reflète la diversité des peuples du pays.

Yvonne Weldon, présidente du Metropolitan Local Aboriginal Land Council, a exhorté l’Australie à s’approprier son passé, rapporte Actualités ABC.

«Reconnaissons tous et rappelons-nous les nombreux sacrifices de mon peuple, les sacrifices d’alors et les sacrifices aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

Mme Weldon a appelé à l’unité « quelle que soit la date ou le jour où vous l’appelez.

« Nous devons guérir et nous ne pouvons le faire qu’ensemble. »

Dans la capitale, Canberra, le Premier ministre australien Scott Morrison a assisté à une cérémonie de levée du drapeau et de citoyenneté et a déclaré aux personnes réunies que le 26 janvier avait changé le pays à jamais.

«Il n’y a pas moyen d’échapper ou d’annuler ce fait. Pour le meilleur et pour le pire, c’est le moment où le voyage vers notre Australie moderne a commencé.

«Et c’est ce voyage australien continu que nous reconnaissons aujourd’hui.

« Nos histoires depuis ce jour ont été de chagrin et de joie, de perte et de rédemption, d’échec et de succès », at-il ajouté.

Pourquoi le jour de l’Australie s’appelle-t-il le jour de l’invasion?

Des gens ont été arrêtés à Sydney le 26 janvier 2021, lors de manifestations largement pacifiques de la Journée de l’Australie alors que des milliers de personnes se rassemblaient à travers le pays contre les mauvais traitements infligés aux peuples autochtones.

Le jour férié du 26 janvier marque la date à laquelle la flotte britannique a navigué dans le port de Sydney en 1788 pour démarrer une colonie pénitentiaire, considérant la terre comme inoccupée malgré la rencontre de colonies.

Mais pour de nombreux Australiens autochtones, qui retracent leur lignée sur le continent il y a 60 000 ans, c’est le «Jour de l’invasion».

L’historien Ross Fitzgerald a écrit: « L’histoire du Queensland était écrite dans le sang ».

Et l’auteur AKMacdougall explique: «C’était la seule colonie où les aborigènes – les Myalls – ont fortement résisté à l’incursion blanche, et les aborigènes ont été tués à une échelle qui équivaut à un génocide.

«En 1865, un … visiteur protestait contre la« cruauté totale, aveugle et de sang-froid de la part des Blancs ».

Dans un exemple, 500 personnes ont été massacrées d’une seule tribu, en représailles du massacre de 19 colons blancs.

Les chants de «Black Lives Matter» et «a toujours été, sera toujours des terres autochtones» ont retenti lors des manifestations de 2021.

«Jusqu’à ce qu’ils abolissent la Journée de l’Australie, la Journée de l’Invasion sera peut-être un peu plus calme», a déclaré Lizzie Jarrett, une organisatrice de la manifestation autochtone australienne à Sydney.

«En ce moment, jusqu’à ce que cette nation célèbre le génocide, nous ne resterons pas silencieux, nous ne nous arrêterons pas et nous continuerons à venir.»

La plupart des événements officiels impliquaient une reconnaissance officielle de la perte et de la destruction de la culture autochtone et de l’histoire de la dépossession, avec des discours des aînés autochtones, des cérémonies de tabagisme, des cérémonies de bienvenue aux cérémonies de la campagne et des danses traditionnelles.

Des drapeaux aborigènes flottaient depuis des bâtiments historiques, y compris le Harbour Bridge de Sydney, tandis que l’opéra était illuminé d’art indigène.

Un récent sondage Ipsos pour les journaux The Age et The Sydney Morning Herald a montré que 28% des personnes interrogées étaient favorables au changement de date du jour férié de l’Australie, tandis que près de 50% s’y sont opposées.

Le capitaine Cook a-t-il découvert l’Australie?

Les peuples autochtones vivent sur le continent depuis plus de 60000 ans – bien avant que l’Australie n’ait reçu ses premiers voyageurs européens.

Parmi ces marins se trouvait le capitaine James Cook.

Selon un sondage réalisé par La conversation, « beaucoup de gens ont dit avoir appris que Cook avait » découvert « l’Australie – surtout s’ils étaient à l’école avant les années 1990 ».

En 1770, on prétend que le capitaine Cook « découvrit » la côte sud-est de l’Australie, lorsqu’il débarqua à Botany Bay.

Le 22 août 1770, il revendique la totalité de la côte est de l’Australie à Possession Island et nomme l’Australie orientale Nouvelle-Galles du Sud.

Mais, écrit Actualités ABC, « l’idée que Cook a découvert l’Australie a longtemps été démystifiée ».

Robert Blyth, conservateur principal au British Maritime Museum, a expliqué: «De toute évidence, il y avait déjà des Australiens autochtones.

« Et bien sûr, d’autres Européens avaient rencontré, cartographié, visité des parties de l’Australie. »

Le navigateur néerlandais Willem Janszoon a été le premier Européen enregistré à avoir mis les pieds en Australie avant Cook, en 1606.

De plus, il s’agissait du premier de 29 voyages hollandais en Australie au 17ème siècle, dit ABC.

Le continent fut ainsi à un moment surnommé «New Holland».

« Cook n’a même pas été le premier Anglais à arriver ici – William Dampier a posé le pied sur la péninsule qui porte désormais son nom, au nord de Broome, en 1688 », ajoute le diffuseur.

La Grande-Bretagne a décidé d’utiliser la terre comme une colonie carcérale et l’a traitée comme un dépotoir pour envoyer ses condamnés.

Arthur Phillip a dirigé la première flotte britannique de 11 navires, transportant environ 1500 personnes à Botany Bay et environ 160000 condamnés ont été amenés dans le pays entre 1788 et 1868.

Les immigrants libres ont commencé à arriver dans les années 1790.

Des dizaines de milliers d’Autochtones ont été tués lors de la colonisation de l’Australie – à cause de maladies, de famine et de massacres.

Comment la fête de l’Australie est-elle célébrée?

La Journée de l’Australie a évolué et aujourd’hui, les gens ont tendance à célébrer la diversité de la société australienne, son histoire nationale et sa communauté.

Ceux qui célèbrent la journée ont tendance à profiter des barbecues et à boire des bières pendant qu’ils font la fête – et certains disent qu’avoir le cricket en arrière-plan est « obligatoire ».

Certains aiment aussi regarder des films australiens, peindre leur visage aux couleurs du drapeau australien, regarder des feux d’artifice, organiser des fêtes de rue ou manger de la nourriture australienne.

Des cérémonies de citoyenneté ont également eu lieu dans tout le pays le 26 janvier 2021, avec plus de 12000 personnes de plus de 130 pays devenant citoyens australiens.

Une expatriée britannique, Anne Vickerstaff, qui vit à Darwin, a déclaré qu’après avoir vécu à Downunder pendant 25 ans, «j’ai l’impression d’être ici après tant d’années … je suis en fait un Australien».