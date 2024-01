Qu’est-ce que l’AuDHD ? Il m’a fallu 25 ans pour obtenir un diagnostic

Joséphine Knechtli, qui a reçu un diagnostic d’AuDHD à l’âge de 25 ans (Photo : Jo Thorne)

‘Je ne me suis jamais vraiment adapté aux personnes qui souffraient simplement de TDAH ou qui étaient simplement autistes. Donc pour moi, trouver d’autres personnes qui vivent avec les deux a été une véritable bouée de sauvetage.

Harry Rutter, 25 ans, originaire du Cambridgeshire, est l’une des nombreuses personnes à qui, ces dernières années, on a diagnostiqué un « AuDHD ».

Autrement appelés autisme et TDAH concomitants, ce sont tous deux des troubles neurologiques et, jusqu’en 2010, on ne pouvait diagnostiquer que l’un ou l’autre.

Alors que le trouble du spectre autistique (TSA) affecte la façon dont les gens communiquent, se comportent et interagissent avec le monde, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) affecte la capacité des gens à se concentrer et à réguler des comportements spécifiques comme l’inattention, l’impulsivité, l’hyperactivité et la fonction exécutive.

Bien que 14 ans se soient écoulés depuis que les directives médicales ont changé pour permettre aux gens d’obtenir un double diagnostic, ce n’est que récemment que le terme « AuDHD » a gagné en popularité, en particulier dans les espaces en ligne neurodivergents.

Le tag #AuDHD Instagram a été utilisé plus de 70 000 fois tandis que le tag #AuDHD TikTok est encore plus répandu, avec 2,6 milliards de vues.

La plupart de ce contenu en ligne est centré sur la vie avec l’AuDHD et la hausse de l’intérêt encourage certains à rechercher un diagnostic formel.

Pour la thérapeute Josephine Knechtli, le diagnostic d’AuDHD à l’âge de 25 ans lui a ouvert un tout nouveau monde.

“AuDHD a fourni le langage pour discuter, explorer et créer des liens qui me manquaient cruellement depuis si longtemps”, a déclaré l’homme aujourd’hui âgé de 27 ans à Metro.co.uk.

“Le mystère de mes actions a été éclairé avec amour, fournissant un cadre qui me permet de mieux subvenir à mes besoins – et de demander également du soutien.”

Harry Rutter, 25 ans, a également été diagnostiqué dans la vingtaine (Photo : fournie)

En tant que personne ayant reçu un diagnostic des deux, croyez-moi : vivre en tant que personne autiste atteinte de TDAH signifie exister dans un paradoxe constant.

Mon cerveau tourne à 100 mph, mais j’ai besoin de plus de temps pour traiter les choses ; J’ai envie de la dose de dopamine de la spontanéité, mais je suis très résistant au changement ; Je suis chroniquement désorganisé, mais je classe tout ce qui se passe dans ma vie dans des listes.

Avant le changement du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, vous pouviez être autiste avec des traits de TDAH ou vice versa, mais cette règle signifiait que les médecins étaient obligés de choisir l’un ou l’autre.

Essayer de placer une cheville carrée dans un trou rond implique que les personnes autistes et TDAH ne reçoivent que 50 % du soutien dont elles ont besoin.

Par exemple, on m’a diagnostiqué un TSA à l’âge de 10 ans, mais bon nombre de mes traits très évidents de TDAH ont été négligés, attribués au TSA ou, tout simplement, ignorés.

Je n’ai jamais subi de test de TDAH parce que j’étais « calme » et « bon à l’école », mais j’ai été diagnostiqué en juin 2021 à l’âge de 23 ans, après avoir économisé pour un diagnostic privé.

Le Dr Pablo Jeczmien, psychothérapeute, déclare à Metro.co.uk qu ‘«il existe un chevauchement significatif des symptômes entre les deux affections, ce qui peut créer de la confusion chez les personnes cherchant un diagnostic ou s’auto-diagnostiquant».

Malgré le chevauchement des symptômes, les deux conditions sont contradictoires à d’autres égards, a-t-il ajouté.

« Par exemple, un cerveau autiste a tendance à avoir besoin de la même structure et de la même routine, et à planifier soigneusement les choses avant qu’elles ne se produisent ; alors qu’un cerveau TDAH s’ennuie facilement, privilégiant la spontanéité et la nouveauté.

Il a également noté que « la gestion de ces éléments contradictoires peut s’avérer difficile pour les personnes vivant avec l’AuDHD, car les techniques permettant de gérer une maladie peuvent en aggraver une autre, conduisant à une lutte acharnée interne qui peut être débilitante ».

Plus de tendances Lire plus d’histoires

Charlie Clément, 23 ans, originaire de Birmingham, est un auteur et activiste neurodivergent. Et en ce qui concerne l’AuDHD, ils ont eu du mal à accéder au soutien dont ils avaient besoin lorsqu’ils étaient enfants.

“Je ne suis pas le stéréotype du TDAH, donc ce n’est pas surprenant”, ont-ils expliqué.

“Je fais partie des nombreuses personnes qui ont été étiquetées comme souffrant d’un “mélange d’anxiété et de dépression” au CAMHS. [Child and Adolescent Mental Health Services]. Mais ce diagnostic englobait en fait mon cerveau extrêmement occupé et ma dysphorie de sensibilité au rejet qui provoque souvent chez moi des réponses émotionnelles extrêmes comme des idées suicidaires.

Charlie Clément a eu du mal à accéder à une assistance pertinente (Photo : fournie)

Quant à Harry, l’AuDHD peut ressembler à une « bataille constante ».

“Vous vous efforcerez de dormir pour maintenir votre routine nocturne, en vous assurant de dormir suffisamment d’heures, mais le TDAH gardera votre esprit éveillé sur la prochaine obsession, la chanson, la citation télévisée, la scène de film”, explique-t-il.

‘C’est épuisant! Vous serez hyperactif et désireux d’aller vers de nouveaux endroits et d’explorer de nouvelles villes, mais vous serez inquiet de la socialisation et des obstacles sur le chemin, un conflit constant qui semble ne jamais se terminer.

Recherche montre que 30 à 80 % des enfants autistes atteignent le seuil du TDAH, tandis que 20 à 50 % des enfants atteints de TDAH souffrent d’autisme concomitant. Bien sûr, l’autisme et le TDAH ne sont pas des affections que vous devriez vous efforcer de « guérir », mais une meilleure compréhension du fonctionnement de votre cerveau peut faciliter la gestion quotidienne.

Par exemple, Charli dit que l’hyperactivité liée à leur TDAH est « principalement interne » et que leurs autres traits de TDAH se manifestent par des dépenses d’argent impulsives et des problèmes de fonctionnement exécutif.

“Tout cela interagit de manière significative avec mes traits autistiques, comme mon besoin de structure et mes batailles de routine avec un cerveau qui préfère briser la structure ou qui n’arrive tout simplement pas à la suivre”, ajoute Charli.

La blogueuse Abi Owen du Pays de Galles dit qu’elle n’utilise pas souvent le terme « AuDHD », à moins qu’elle « parle à quelqu’un qui est au courant ».

Abi Owen pense qu’il est important de reconnaître les deux conditions (Photo : fournie)

« J’ai l’impression qu’il est plus facile d’associer chaque étiquette (TDAH ou Autisme) chaque fois qu’elle s’applique. Je pense que c’est parce qu’il s’agit d’un amalgame de deux mots, j’ai peur que les gens supposent que je me suis mal exprimé, ou qu’ils ignorent complètement l’autisme.

Elle maintient néanmoins qu’il est “très important de [her] que les gens reconnaissent les DEUX éléments, car lorsqu’ils se réunissent, c’est une condition complètement différente.

«J’ai besoin que les gens comprennent les bouleversements que produit l’AuDHD et qui me distinguent de ceux qui n’ont que l’un ou l’autre», ajoute le jeune homme de 24 ans.

“Avoir les deux ne change pas la façon dont l’un ou l’autre m’affecte.”

Alors, comment gérer la vie avec AuDHD ?

Croyez-moi : cela comporte certainement ses défis, mais en fin de compte, tout se résume à deux choses : le pardon de soi et la patience. Ce n’est pas parce que vous expérimentez le monde d’une manière différente de la plupart des gens que vous êtes « inférieur » ou déficient.

Vous pourriez avoir une façon différente de faire les choses, ou des niveaux d’énergie différents de ceux des personnes neurotypiques, mais ce n’est pas grave ! Accepter qui vous êtes est la première étape pour ne pas vivre avec l’AuDHD, mais pour prospérer avec.

PLUS : Vous souffrez de TDAH ? La méthode Honeyman pourrait vous aider à créer (et à respecter) des routines



PLUS : Nous rationnons nos médicaments contre le TDAH en raison de pénuries – voici l’impact



Inscrivez-vous à notre guide de ce qui se passe à Londres, des critiques fiables, des offres brillantes et des concours. Les meilleurs moments de Londres dans votre boîte de réception

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.