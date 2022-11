L’invasion de l’Ukraine par la RUSSIE a donné lieu à un sommet entre les nations affiliées à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

L’article 4 du traité de l’OTAN est utilisé chaque fois que l’un des alliés tels que la Pologne, le Royaume-Uni ou les États-Unis envisage d’entrer en guerre.

Qu’est-ce que l’article 4 du traité de l’OTAN ?

Sur le site Web de l’OTAN, il est indiqué que l’article 4 signifie “Les Parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’entre elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des Parties est menacée.

“Toutes les décisions de l’OTAN sont prises par consensus, après discussion et consultation entre les pays membres.

“La consultation entre les États membres est donc au cœur de l’OTAN puisque les Alliés peuvent échanger des points de vue et des informations, et discuter de questions avant de parvenir à un accord et d’agir.

“Il confère également à l’OTAN un rôle actif dans la diplomatie préventive en fournissant les moyens d’aider à éviter les conflits militaires.”

Cela signifie que si l’un des membres de l’OTAN estime que sa sécurité est menacée, il peut demander à tous les autres alliés de se consulter sur ce risque.

Dans ce cas, si certains membres se sentent menacés par les actions de la Russie, ils peuvent demander que les autres membres de l’OTAN discutent de ce risque.

Cela pourrait alors conduire au déclenchement de l’article 5 et à l’entrée en guerre de tous les pays alliés de l’OTAN contre la Russie ou tout autre pays menaçant.

L’article 4 concerne toute question préoccupante et permet une discussion ouverte sur le sujet.

Quand l’article 4 du traité de l’OTAN a-t-il été invoqué ?

En réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, certains membres de l’OTAN ont demandé des discussions au titre de l’article 4.

L’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne déclenchent toutes l’article 4, ce qui signifie que les 30 alliés discuteront de la guerre russe et de son impact potentiel sur les membres de l’OTAN.

Dans le passé, l’article 4 a été utilisé six fois – dont quatre par la Turquie.

La guerre en Irak a été le premier cas où l’article a été déclenché par la Turquie.

Il a de nouveau été utilisé en juin 2012, octobre 2012 et février 2020 en raison de problèmes persistants avec la Syrie.

La Lettonie a précédemment utilisé l’article 4 en réponse à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

Plus récemment, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont toutes évoqué l’article 4 concernant les migrants entrant dans l’UE via la Biélorussie.

Que signifie l’article 4 pour le Royaume-Uni ?

L’article 4 ne signifie pas que le Royaume-Uni doit entreprendre une action militaire contre la Russie.

Cela signifie que le Royaume-Uni doit entamer des discussions sur le risque d’attaque posé aux membres de l’OTAN par le président russe Vladimir Poutine.

Si la majorité des membres jugent qu’il y a un motif de préoccupation important, ils pourraient alors déclencher l’article 5.

Dans ce cas, le Royaume-Uni doit aider tous les autres membres de l’OTAN dans la lutte contre la Russie ou risquer de rompre l’alliance.