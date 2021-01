LARS ULRICH Je me suis réveillé tard ce jour-là et j’ai eu beaucoup d’activité dans ma boîte de réception ce matin-là à partir de votre tweet. C’était donc très cool. Je suis à San Francisco. Êtes-vous à New York en ce moment?

En décembre, Rolling Stone a demandé à Lars Ulrich, le batteur de Metallica, avec quelle célébrité il voudrait le plus mettre en quarantaine . Sa réponse surprenante fut AO Scott, critique de cinéma en chef du New York Times. Nous savions qu’ils devaient se rencontrer et mardi, ils ont discuté en vidéo pendant plus de 90 minutes sur le processus créatif, les critiques et ce qui se passe lorsque leurs enfants sont en désaccord avec leurs goûts artistiques. Ulrich a même déconcerté notre critique en ce qui concerne les films. Voici des extraits édités de la conversation

SCOTT Je suis à New York. C’est pourquoi je ne me suis pas présenté chez vous avec une pizza et un tas de Blu-ray. C’était comme si c’était l’invitation. Je dois le faire savoir, ce que tu as dit de moi dans cette interview de Rolling Stone [that his reviews struck the right mix of critical and serious but personal and at times humorous] était comme la plus belle chose que quiconque ait jamais eue – j’avais juste l’impression que quelqu’un comprenait enfin ce que j’essayais de faire.

Pendant de très nombreuses années, il a été l’un des principaux critiques de la musique jazz au Danemark, écrivant pour deux ou trois journaux. Dans les années 50 et 60, tous ces artistes incroyables – Dexter Gordon et Ben Webster, Sonny Rollins, Miles Davis – venaient à Copenhague. Mon père écrivait ces pièces très approfondies non seulement sur les concerts, mais sur la musique en général.

ULRICH Merci d’avoir répondu. De toute évidence, c’est une période étrange et une période étrange depuis un certain temps parce qu’à un moment donné, comme vous le savez, il ne s’agissait plus que de quelques critiques estimés, de quelques publications notables. Tout le monde a une voix maintenant. En tant que musicien qui a été la cible de critiques depuis 40 ans, vous voulez avoir le doigt sur ce que les gens disent de vous. Dans le même temps, vous ne voulez pas aller si loin que cela commence à faire dérailler ce que vous faites d’un point de vue créatif.

Parce qu’en tant que critique, la plupart du temps, en particulier de la part des artistes et des créatifs, vous êtes considéré avec une certaine méfiance. Les gens se disent: « Pourquoi détestez-vous autant les films? » Ce que vous avez dit – je me suis dit: « OK, quelqu’un qui lit comprend ce que j’essaie de faire. » Alors je l’apprécie.

SCOTT C’est vraiment intéressant que votre père soit critique et qu’en tant que musicien, vous vous êtes intéressé à la musique de cette manière, car j’ai toujours eu le sentiment que la frontière entre les artistes et les critiques était beaucoup plus fine et floue que beaucoup de gens ne le pensent. Ce n’est pas seulement que les critiques sont motivés par le dévouement et l’intérêt pour une certaine forme d’art. Mais cet intérêt est aussi ce qui nourrit les personnes créatives. Vous écoutez quelque chose ou vous voyez quelque chose ou vous lisez quelque chose et vous voulez y réfléchir et en parler.

Parfois, si vous êtes plus créatif, vous voulez savoir comment ils l’ont fait pour que vous puissiez le faire vous-même. Comment a-t-il joué ça pour que je puisse essayer de jouer? Mais parfois, vous voulez simplement le faire pour l’apprécier davantage.

ULRICH Au moins dans ma tête, je suis très à l’aise avec le fait que tous les grands artistes dérivent d’autre chose. Vous prenez les choses qui vous excitent et vous les façonnez avec les autres choses qui vous excitent, et j’espère que vous crachez quelque chose qui vous appartient et qui fonctionne parfois pour d’autres personnes.

Quand je suis vraiment, vraiment excité par un artiste, je vais au fond et je veux apprendre à connaître cette personne. C’est presque comme un appel à se rapprocher d’eux.