Qu’est-ce que l’Arabie saoudite espère réaliser dans le cadre d’une prise de contrôle par transfert ?

Cristiano Ronaldo se tient avant le match de football de la semaine 28 de la Saudi Pro League entre Al-Nassr et Al-Shabab au stade Alawwal Park à Riyad, en Arabie saoudite, le 23 mai 2023. Mohamed Saad | Agence Anadolu | Getty Images

L’Arabie saoudite recrute cet été certains des joueurs les plus en vue du football mondial – mais pourquoi cela se produit-il et ce pouvoir d’achat constitue-t-il une menace pour les grands clubs européens ? Rien qu’en 2023, Cristiano Ronaldo a déménagé dans la nation du Moyen-Orient avec un transfert gratuit, le vainqueur du Ballon D’Or Karim Benzema ayant refusé une autre saison au Real Madrid pour le rejoindre dans le pays. Ce n’est en aucun cas la fin avec pas moins de quatre joueurs de Chelsea prêts à quitter la Premier League pour la Saudi Pro League, Sergio Ramos, Bernardo Silva et Heung-Min Son faisant apparemment face à des offres similaires. Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, analyse cette tendance du marché des transferts… Pourquoi l’Arabie saoudite dépense-t-elle soudainement des sommes énormes pour des joueurs étrangers ? L’Arabie saoudite cherche à développer son économie par le biais d’autres industries afin de garantir son avenir financier. Le pays dépend de la vente d’argent par le biais du pétrole – cela ne durera pas éternellement et ils doivent diversifier leur économie. Ils le font via le PIF – le fonds d’investissement souverain du pays. Le sport est un domaine particulier qu’ils cherchent à développer dans le pays et cela inclut leur ligue de football. Ils veulent construire leur propre industrie des loisirs et du divertissement et tirer parti de l’énorme intérêt de la population saoudienne – dont 70% a moins de 40 ans – pour le football. Le football est extrêmement populaire en Arabie saoudite – ils étaient l’équipe la mieux soutenue lors de la Coupe du monde du Qatar l’année dernière, n’oublions pas et leur équipe a battu les éventuels champions argentins en phase de groupes – et ils y voient également un moyen d’augmenter le tourisme dans le pays. . Les dirigeants d’Arabie saoudite ont vu tout cet intérêt et ils ont pensé : « au lieu que d’autres personnes gagnent de l’argent grâce à l’intérêt de notre population pour le sport, faisons-le nous-mêmes et gardons l’argent à l’intérieur de nos frontières ». Il veut mettre l’Arabie saoudite sur la carte et rehausser son profil. Qu’est-ce que l’Arabie saoudite espère accomplir d’autre ? Amnesty International Amnesty a accusé l’Arabie saoudite de se lancer dans un programme de « sportswashing pour tenter de masquer son bilan extrêmement médiocre en matière de droits humains ». Human Rights Watch déclare que « l’Arabie saoudite dépense des milliards de dollars pour organiser de grands événements de divertissement, culturels et sportifs afin de détourner l’attention du mauvais bilan du pays en matière de droits de l’homme ».

Dans son rapport mondial de 2022, Human Rights Watch a conclu que certaines réformes avaient été annoncées en Arabie saoudite « mais la répression et le mépris des droits fondamentaux sont des obstacles majeurs au progrès ». Une enquête des Nations Unies sur le meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi a déclaré que sa mort « constituait une exécution extrajudiciaire dont l’État du Royaume d’Arabie saoudite est responsable ». En plus d’être utilisé pour le sportwashing, investir dans le football peut également acheter de l’influence et du prestige dans le monde entier et projeter une puissance douce. L’Arabie saoudite devrait présenter sa candidature pour accueillir la Coupe du monde en 2030 avec la Grèce et l’Égypte. Est-ce un « feu de paille » — ou un objectif à long terme ? Des parallèles sont évidemment établis avec la Chine et la naissance de la Super League en 2004, lorsque soudain la star brésilienne Oscar et Marko Arnautovic de West Ham ont déménagé en Extrême-Orient. Ce qui s’est passé en Chine, c’est que leur Super League était un ordre direct du président. Il a dit qu’il voulait que la Chine accueille la Coupe du monde, ait une bonne équipe nationale et une ligue nationale. Mais ensuite, le Parti communiste au pouvoir en Chine a changé d’avis, ils n’aimaient pas la façon dont cette grande quantité d’argent sortait de Chine vers l’Europe et les poches des étrangers. Ils ont décidé de mettre fin à cela et de nombreuses règles différentes ont été mises en place pour contrôler le nombre de joueurs étrangers que vous pourriez avoir dans la Super League chinoise. Comme alors, l’objectif de l’Arabie saoudite est à long terme. Mais l’Arabie saoudite a plus d’argent. Et il y a le sentiment qu’ils sont plus sérieux à ce sujet.

C’est donc le début d’un processus et non quelque chose qui va disparaître rapidement. Sky Sports News a appris que, dans les cinq prochaines années, l’Arabie saoudite veut que 100 des meilleurs joueurs étrangers jouent dans sa ligue. Cristiano Ronaldo est le premier à y aller, et ils ont essayé d’obtenir Lionel Messi avec une offre monumentale de 400 millions de dollars par an qu’il a refusée pour passer à la MLS à la place. Mais cela n’a pas dissuadé les clubs saoudiens, avec Ruben Neves sur le point de rejoindre Al Hilal et quatre joueurs de Chelsea, dont Kalidou Koulibaly et Hakim Ziyech, en pourparlers pour passer également à l’État. Alors, les clubs saoudiens cibleront-ils Erling Haaland ? Ou Harry Kane ? Aucun joueur n’a été exclu pour tenter de les amener dans la péninsule arabique Mohammed Hamdi, expert du football au Moyen-Orient et ancien directeur du Al Jazira FC à Abu Dhabi, a déclaré à Sky Sports News qu’il pensait que le pays n’aurait aucun problème à attirer les meilleurs talents. « Ils ont l’infrastructure », a-t-il dit. « Ils ont le pays. Ils peuvent héberger [a World Cup]. Nous avons déjà vu qu’au Qatar, c’était un événement incroyable. « C’est une vision à long terme où vous pouvez attirer des contrats TV, des médias, des sponsors et plus de visiteurs dans le pays. « Ce ne sont pas seulement des joueurs chez un certain joueur ou essentiellement la finalisation de leur carrière. Vous pouvez voir qu’il y a de jeunes joueurs prêts à faire le pas dans la ligue saoudienne. » L’Arabie saoudite a-t-elle pour toujours faussé le marché des transferts ? Nous avons vu cet été, pour la première fois, qu’à chaque transfert, il fallait mentionner les clubs saoudiens. Les joueurs qui, selon vous, ne peuvent pas être achetés, comme Heung-Min Son à Tottenham, suscitent un sérieux intérêt pour eux. Les Spurs ont déclaré que Son n’était pas à vendre.