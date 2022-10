Qu’est-ce que l’apocalypse ? La théorie du complot expliquée

Les prédictions APOCALYPSE et Doomsday ont commencé en 1999 et se sont poursuivies jusqu’en 2022.

Certains théoriciens du complot utilisent des textes anciens comme le calendrier maya ou les prédictions faites par l’astrologue français du XVIe siècle Nostradamus pour étayer leurs théories farfelues.

Une nouvelle année signifie de nouvelles conspirations Doomsday Crédit : Getty

Quelles sont les théories du complot apocalyptique?

Les théoriciens du complot pensaient que le monde prendrait fin le 24 septembre 2022, ce qui a commencé à partir des commentaires du politicien allemand Friedrich Merz.

Merz a déclaré dans une vidéo TikTok : “Chers collègues… Le 24 septembre 2022 restera dans nos mémoires comme un jour où nous dirons : ‘Je me souviens exactement où j’étais…'”

La vidéo qui a fait surface a été révélée plus tard avoir été trafiquée avec Merz se corrigeant, disant qu’il voulait dire le 24 février lorsque la guerre d’Ukraine a commencé.

Malgré la clarification, l’idée de la fin du monde avait déjà pris son envol sur les réseaux sociaux.

Les théoriciens du complot pensaient que le 24 septembre faisait référence à un épisode de la saison neuf, l’épisode 24 des Simpsons dans lequel le monde touche à sa fin.

Ce n’est pas la première fois que l’apocalypse, ou la fin du monde, est prédite, la dernière se produisant en 2012 et la précédente ayant eu lieu en 1999 à l’approche du nouveau millénaire.

La prétendue fin du monde en 2012 a été prédite à la suite du calendrier maya qui s’est terminé le 12 décembre 2012.

Beaucoup pensaient que la fin du calendrier maya signifiait que ce serait la date de la fin du monde.

À l’époque, la NASA écrivait sur son site : “Notre planète se porte très bien depuis plus de 4 milliards d’années, et des scientifiques crédibles du monde entier ne connaissent aucune menace associée à 2012”.

Le site a été mis à jour en 2017 et le Dr John Carlson, directeur du Centre d’archéoastronomie, a déclaré que la connexion maya “était une idée fausse depuis le tout début”.

Il a poursuivi: “Le calendrier maya ne s’est pas terminé le 21 décembre 2012 et il n’y avait aucune prophétie maya annonçant la fin du monde à cette date.”

Un bogue informatique en 1999 a amené beaucoup de gens à croire que le monde finirait le 31 décembre 2000.

Lorsque les ordinateurs ont été créés pour la première fois et que les dates technologiques ont été écrites dans les systèmes dans les années 1970 et 1980, les ingénieurs ont défini les dates sur les deux derniers chiffres pour économiser de l’espace de stockage.

À l’approche de l’an 2000, ils ont réalisé qu’en omettant les deux premiers chiffres de l’année, ne laissant que 00, l’ordinateur l’interpréterait comme l’année 1900.

Cela a créé une anxiété généralisée et les dirigeants d’entreprise et les chefs de gouvernement pensaient que les systèmes informatiques tomberaient en panne le soir du Nouvel An, ce qui effondrerait la civilisation.

Vanity Fair en janvier 1999 a présenté la perspective : « Il est un instant après minuit, le 1er janvier 2000… Le courant dans certaines villes ne fonctionne pas… Les coffres des banques et les portes des prisons se sont ouvertes… Les hôpitaux ont fermer… tant de pays qui dégénèrent en émeutes et en révolution…

“Personne ne connaîtra l’étendue de ses conséquences avant qu’elles ne se produisent. La seule chose sûre est que les merveilleuses machines qui régissent et facilitent nos vies ne sauront pas quoi faire.”

Parce que l’année marquait le deuxième millénaire depuis la naissance du Christ, beaucoup croyaient que le livre de l’Apocalypse suggérait qu’un millénaire marquait le début de la fin.

Le révérend Jerry Falwell a déclaré au Washington Post à l’époque : « Y2K est l’instrument de Dieu pour secouer cette nation, pour humilier cette nation », pour « démarrer un renouveau qui se propage [over] la face de la terre avant l’Enlèvement de l’Église.

Falwell a ajouté : “[God] peut-être se prépare-t-il à confondre notre langage, à brouiller nos communications, à disperser nos efforts et à nous juger pour notre péché et notre rébellion parce que nous sommes allés à l’encontre de sa seigneurie.”

Des livres intitulés Y2K=666 ? et la survie spirituelle pendant la crise de l’an 2000 sont devenues de plus en plus populaires à l’époque et une entreprise du Massachusetts a commercialisé un kit de survie de l’an 2000 pour 89 $.

Cependant, Bill Gates, alors président de Microsoft, a déclaré qu’il s’attendait à une période «où les gens sont distraits pour préparer leurs affaires.

“Mais… en termes de problèmes qui surviendront, ce sera en dessous du milieu de la panique que certaines personnes ont suggérée.”

Qu’est-ce que Nostradamus a prédit à propos de l’apocalypse ?

On pense que Nostradamus a prédit l’avenir avec son livre Les Prophéties écrit en 1555.

Son texte poétique prédit la dévastation causée par les astéroïdes, le réchauffement climatique et même une prise de contrôle technologique.

Ces choses n’ont pas encore causé Doomsday, elles sont donc souvent utilisées par les théoriciens du complot comme preuve de la catastrophe à venir.

Nostradamus a écrit :

“La Lune dans la pleine nuit au-dessus de la haute montagne

Le nouveau sage avec un cerveau solitaire le voit.

Par ses disciples invités à être immortels,

Les yeux vers le sud,

Les mains dans les poitrines, les corps dans le feu.”

Certaines personnes pensent que cette référence à des êtres immortels pourrait faire référence à des robots que nous construisons nous-mêmes.

Avec le lancement des Tesla Bots d’Elon Musk cette année, certaines personnes font le parallèle entre cette prédiction Doomsday et les robots humanoïdes IA.

Un théoricien du complot a récemment partagé un lien vers un article de Tesla Bot et a tweeté : “On dirait que certaines des prédictions de Nostradamus pourraient se réaliser.”

Doomsday a été abordé trois fois depuis 1999 Crédit : Getty

Comment le calendrier maya affecte-t-il les théories du complot apocalyptique ?

En ce qui concerne les théories du complot Doomsday, le calendrier maya a joué un rôle essentiel.

Autour du 21 décembre de chaque année, il semble y avoir une mention de la fin du monde en raison du calendrier maya se terminant à cette date.

Après que les affirmations selon lesquelles la fin du monde serait le 21 décembre 2012 – lorsque le calendrier maya s’est épuisé – n’ont abouti à rien, les théoriciens du complot ont déclaré que la date avait été mal calculée.

L’année 2020 a été remplie d’affirmations selon lesquelles les Mayas croyaient en fait que le monde se terminerait le 21 décembre, huit ans plus tard.

Lorsque cela ne s’est pas produit, il a été suggéré que les Mayas aient peut-être fait une erreur en notant la fin du monde.

Quelles prédictions de Nostradamus se sont réalisées ?

Les cinq prédictions suivantes de Nostradamus se sont réalisées :

Le grand incendie de Londres de 1666

La prédiction de Nostradamus:

“Le sang des justes manquera à Londres,

Brûlé dans l’incendie de 1966.

L’antique Dame tombera de son haut lieu,

Beaucoup de membres de la même secte seront tués.”

Un incendie dans la boulangerie de Thomas Farriner à Londres a déclenché un incendie de trois jours qui a dévoré la ville le 2 septembre 1666.

Les historiens ont émis l’hypothèse que la référence de Nostradamus au «sang du juste» faisait référence à la mort de millions de rats porteurs de la peste qui s’est éteinte peu de temps après l’incendie.

La révolution française

Nostradamus‘ prédiction:

“Des chants, des chants et des demandes viendront des esclaves

Retenu captif par la noblesse dans leurs prisons

Plus tard, des idiots sans cervelle

Prendra ceux-ci comme des paroles divines.”

La Révolution française s’empara de la Bastille, une forteresse parisienne qui servait de prison.

Marquant l’apogée de la Révolution française, les paysans se sont soulevés contre la Bastille en 1789, capturant des membres de la famille royale et, dans certains cas, les faisant décapiter.

Le règne d’Hitler

Prédiction de Nostradamus :

« Du fond de l’ouest de l’Europe,

Un jeune enfant naîtra de pauvres,

Celui qui par sa langue séduira une grande troupe ;

Sa renommée augmentera vers le royaume de l’Orient.”

Et …

“Des bêtes féroces de faim traverseront les fleuves,

La plus grande partie du champ de bataille sera contre Hister.

Dans une cage de fer sera attiré le grand,

Quand l’enfant de l’Allemagne ne s’aperçoit de rien.”

Nostradamus a souvent utilisé des anagrammes dans ses prédictions, un exemple principal étant celui de Hister.

Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en Europe occidentale en 1889, lorsqu’il a mobilisé le parti nazi.

Hister est un ancien nom pour le Danube où Hitler est né à quelques kilomètres de là.

La bombe atomique

La prédiction de Nostradamus :

“La fléchette céleste avec étirer son cours

La mort dans la parole : un grand exploit

La fière nation abattue par la pierre dans l’arbre

Les rumeurs d’un humain monstrueux amènent une purge, puis une expiation.”

Les États-Unis ont largué deux bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima en août 1945 alors qu’ils s’efforçaient de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Ceux qui ont échappé aux bombes ont été gravement empoisonnés par les radiations dues à la pluie âcre qui s’est déversée autour d’eux.

La prédiction de Nostradamus de la “pierre dans l’arbre” pourrait faire référence au panache de nuages ​​​​venimeux qui couvrait les villes ou à un objet terrestre tel qu’une bombe ou une tombe.

11 septembre

Prédiction de Nostradamus :

“Le ciel brûlera à quarante-cinq degrés.

Le feu s’approche de la grande ville nouvelle.

Par le feu, il détruira leur ville,

Un cœur froid et cruel, le sang coulera.

Pitié pour personne.”

Des avions se sont écrasés sur les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001, provoquant un incendie dans “la grande nouvelle ville”.

Les historiens pensent que la référence à 45 degrés correspond à la proximité de la ville avec la 45e latitude ou à la trajectoire vers le sol lorsque les bâtiments sont tombés.