Qu’est-ce que l’Alaskapox ? La mort d’un homme est le premier cas mortel d’un nouveau virus rare

Le premier cas mortel d’une maladie virale rare et nouvellement identifiée a coûté la vie à un homme qui vivait dans une région isolée du centre-sud de l’Alaska, ont confirmé des responsables de l’État.

Selon un bulletin publié la semaine dernière par les responsables de la santé publique de l’Alaska, un homme âgé qui vivait dans la péninsule de Kenai – à environ 70 miles au sud d’Anchorage – est décédé le mois dernier après avoir développé une éruption cutanée brûlante et avoir été hospitalisé pour l’Alaskapox, également connu sous le nom d’AKPV.

Lors du recensement de 2020, la population de la péninsule était d’un peu moins de 59 000 habitants, contre environ 55 000 personnes en 2010.

Étroitement liée à la variole du singe, l’Alaskapox est principalement transportée par de petits mammifères, notamment les campagnols à dos roux. Depuis 2015, au moins sept cas confirmés de virus ont été signalés au section d’épidémiologie de l’État.

Aucune des personnes ayant contracté le virus n’avait récemment voyagé hors des États-Unis, ont indiqué des experts de la santé, et aucun cas n’avait été identifié en dehors de l’Alaska au moment de la publication du bulletin.

L’AKPV a été découvert pour la première fois chez une personne vivant près de Fairbanks en 2015, et le cas suivant chez l’homme est apparu en 2020. Deux autres patients ont déclaré l’avoir contracté en 2021, puis une personne l’a contracté en 2022. Le sixième cas a été confirmé l’année dernière, selon des responsables de l’État. dit.

Le décès du patient le mois dernier marque la première infection humaine en dehors de Fairbanks, disent les experts, indiquant que le virus rare s’est propagé au-delà des populations sauvages de cette région.

La population de Fairbanks lors du dernier recensement américain était d’un peu plus de 32 000 personnes.

Qu’est-ce que l’Alaskapox ?

Selon les responsables de la santé de l’État, l’Alaskapox est un orthopoxvirus susceptible de se propager des petits rongeurs aux humains.

Outre la variole du singe, cette nouvelle maladie infectieuse transmise de l’animal à l’homme est également étroitement liée à la variole et à la variole de la vache. Selon les Centers for Disease Control, les températures arctiques augmentent “plus de deux fois plus rapide que le reste du monde” et le réchauffement des températures en Alaska ont entraîné une augmentation de la population de campagnols, ce qui peut transmettre l’AKPV aux humains.

Un homme d’Alaska avait un système immunitaire affaibli

Les responsables de la santé ont déclaré que l’homme âgé décédé vivait seul dans une zone boisée et qu’il s’occupait d’un chat errant chez lui.

Il chassait également régulièrement de petits mammifères qui griffaient fréquemment le patient, ont indiqué les responsables, et dans un cas, il avait subi une égratignure notable le mois précédant l’apparition de son éruption cutanée.

Le patient, dont le système immunitaire était affaibli en raison d’un traitement contre le cancer, a signalé pour la première fois des signes d’infection en septembre après l’apparition d’une lésion au niveau de ses aisselles, ont indiqué les responsables de la santé.

Après six semaines de visites aux urgences, il a été hospitalisé puis transféré dans un hôpital d’Anchorage où les médecins ont identifié le virus, poursuit le bulletin.

Malgré le traitement, ont indiqué les autorités sanitaires, l’homme souffrait d’insuffisance rénale et respiratoire, de malnutrition et d’autres affections avant d’annoncer son décès.

Cas de peste bubonique signalé dans l’ouest :Les autorités de l’Oregon confirment un cas de peste bubonique humaine et affirment qu’il provenait probablement d’un chat de compagnie

Infection trouvée chez des campagnols à dos roux et un chat domestique

Les tests sur les petits mammifères dans la zone autour de Fairbanks ont identifié des preuves d’infection par l’AKPV chez quatre espèces différentes, principalement chez les campagnols à dos roux.

Les animaux, qui ressemblent à première vue à des hamsters, sont petits, avec des poils crépus et une queue courte. Ils vivent et mangent de l’herbe, selon l’organisme. Département du poisson et du gibier de l’Alaska.Une infection antérieure signalée à la section d’épidémiologie de l’Alaska a été documentée chez au moins un animal domestique lié à un patient.

Symptômes de l’Alaskapox

Selon la Division de la santé de l’Alaska, les symptômes de l’Alaskapox comprennent :

Maladie bénigne au début, incluant de la fièvre et une éventuelle éruption cutanée

Lésions cutanées qui ressemblent initialement à une morsure d’insecte ou d’araignée

Des ganglions lymphatiques enflés

Muscles endoloris

Douleur articulaire

Conseils pour éviter l’Alaskapox

Pour éviter de contracter l’Alaskapox, les experts de la santé recommandent aux gens d’éviter tout contact avec des animaux sauvages.

Le CDC recommande également de se laver les mains avec de l’eau et du savon après avoir contacté des animaux sauvages ou leurs excréments.

L’agence recommande également aux chasseurs de porter des gants lorsqu’ils manipulent des animaux morts.

