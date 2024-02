Qu’est-ce que l’Alaskapox et quels sont les risques : NPR

basculer la légende Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Les responsables de la santé de l’Alaska ont rapporté la semaine dernière que un homme est mort en janvier après avoir contracté un virus connu sous le nom d’Alaskapox.

La maladie a été découverte pour la première fois chez une personne vivant près de Fairbanks, en Alaska, en 2015, et plusieurs infections ont été connues depuis lors.

Mais les responsables estiment que le cas du mois dernier est le premier décès dû au virus nouvellement découvert – et le premier connu. cas en dehors de l’intérieur de l’État – et les autorités exhortent désormais les médecins de tout l’État à être à l’affût des signes de la maladie.

Pourtant, les autorités notent que les personnes immunodéprimées peuvent courir un risque plus élevé de maladie grave due au virus, et jusqu’à présent, les seuls cas connus d’Alaskapox ont été détectés dans l’État.

Qu’est-ce que l’Alaskapox ?

L’Alaskapox est un type d’orthopoxvirus qui infecte les mammifères, y compris les humains, et provoque des lésions cutanées. Parmi les autres orthopoxvirus figurent le virus de la variole, désormais éradiqué, ainsi que le mpox, auparavant connu sous le nom de variole du singe et qui a connu une épidémie de milliers de cas dans le monde en 2022.

“Les virus orthopox sont des virus zoonotiques, ce qui signifie qu’ils circulent principalement au sein des populations animales et se propagent occasionnellement chez les humains”, a déclaré le Dr Julia Rogers, épidémiologiste aux Centers for Disease Control and Prevention. rapporté par les médias publics de l’Alaska.

Selon la Division de la santé publique de l’Alaska le virus a été trouvé principalement chez les petits animaux dans la région de Fairbanks, comme les musaraignes et les campagnols à dos roux.

Les patients présentent généralement une ou plusieurs lésions cutanées et peuvent également développer des ganglions lymphatiques enflés et des douleurs articulaires ou musculaires.

Que savons-nous des cas d’Alaskapox signalés ?

Il y a eu sept infections connues en Alaska depuis 2015, y compris le décès du mois dernier. Six des infections ont été détectées dans la région de Fairbanks, tandis que l’homme décédé le mois dernier venait d’une zone forestière de la péninsule de Kenai.

Le patient qui a été hospitalisé et est décédé plus tard était un « homme âgé » qui vivait seul et était immunodéprimé à cause d’un traitement contre le cancer, ce qui « a probablement contribué » à la gravité de sa maladie, selon les autorités.

L’homme a également déclaré aux responsables de la santé qu’il jardinait dans son jardin et qu’il s’occupait d’un chat errant, qui chassait les petits animaux à proximité et le griffait fréquemment. Le chat a été testé négatif pour l’orthopoxvirus.

Les autorités estiment qu’il y a eu davantage de cas d’Alaskapox chez l’homme qui n’ont pas été détectés.

Rogers, l’épidémiologiste, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les infections à l’Alaskapox restent rares.

La plupart des patients qui avaient documenté des cas d’Alaskapox souffraient de maladies bénignes qui disparaissaient d’elles-mêmes après quelques semaines.

Puis-je contracter l’Alaskapox d’une autre personne ?

C’est vague.

À ce jour, pas de transmission interhumaine a été documentée, selon le ministère de la Santé de l’Alaska.

Il note également que certains orthopoxvirus peuvent être transmis par contact avec des lésions cutanées.

Les chats et les chiens de compagnie peuvent également propager le virus.

“Nous ne savons pas exactement comment le virus se propage des animaux aux humains, mais le contact avec de petits mammifères et potentiellement des animaux domestiques qui entrent en contact [with] les petits mammifères sauvages pourraient jouer un rôle”, dit la Division de la santé publique.

Les responsables de la santé encouragent les personnes présentant des lésions potentiellement causées par l’Alaskapox à les garder couvertes d’un bandage.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent que les gens gardent une distance de sécurité avec la faune et se laver les mains après avoir été dehors.

Que fait-on pour répondre aux cas d’Alaskapox ?

Les six premiers cas d’Alaskapox ont été découverts dans la région de Fairbanks, mais le cas le plus récent s’est produit dans la péninsule de Kenai, ce qui indique que le virus est plus répandu géographiquement dans l’État qu’on ne le pensait auparavant.

La Section d’épidémiologie de l’Alaska, ainsi que le CDC et le Musée de l’Université de l’Alaska, travaillent en dehors de la région intérieure de l’État pour tester les petits mammifères pour le virus.

Les responsables de la santé de l’État exhortent également les médecins de l’Alaska à se familiariser avec les symptômes de l’Alaskapox et à signaler tout cas suspect à la section d’épidémiologie.