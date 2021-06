LA mystique entourant la zone 51 a toujours diverti le public, beaucoup théorisant ce qui se cache derrière la base gouvernementale top-secrète.

Le secret intense qui entoure la base en a fait le sujet fréquent des théories du complot, car certains pensent que l’installation est utilisée pour abriter une technologie extraterrestre ou une vie extraterrestre.

7 Une vue aérienne de la base aérienne secrète Area 51 Crédit : Getty – Contributeur

Qu’est-ce que la zone 51 ?

La zone 51 est située dans la partie sud de Nevada, à seulement 83 milles au nord-nord-ouest de Las Vegas.

La zone 51 est le nom commun d’une installation hautement classifiée de l’US Air Force dans le Nevada Test and Training Range.

La base aérienne est généralement considérée comme le foyer du développement et des essais d’avions et de systèmes d’armes expérimentaux.

L’US Air Force a acquis le site en 1955, cependant, la CIA n’a jamais reconnu l’existence de l’installation jusqu’en juin 2013 suite à une demande de Freedom of Information Act déposée en 2005.

7 Certains théoriciens du complot pensent que c’est le site d’un crash extraterrestre dans les années 40 Crédit : ALAMY

La base n’a jamais été déclarée base secrète, mais toutes les recherches et occurrences dans la zone 51 sont des informations compartimentées top secrètes/sensibles.

Les théoriciens du complot pensent que l’installation est utilisée pour stocker, examiner et désosser des vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés, y compris du matériel prétendument récupéré du crash de Roswell dans les années 1950.

Quel était l’événement « Storm Area 51 » ?

Plus d’un million de personnes ont répondu à une page Facebook satirique en disant qu’elles avaient l’intention de « prendre d’assaut » la zone 51 le 20 septembre 2019.

Les organisateurs de la farce « événement » – avec leurs langues fermement dans leurs joues – ont créé la page « Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us », appelant les gens à prendre d’assaut l’endroit entre 3 heures du matin et 6 heures du matin.

La page ajoute : « Nous pouvons aller plus vite que leurs balles. »

7

Les organisateurs de la blague d’assaut prévoient de lancer une « course de Naruto » à l’approche du site, un terme qui fait référence à un style de course à pied d’anime japonais avec les bras poussés vers l’arrière et la tête tendue vers l’avant.

La page, dans un style pince-sans-rire, dit : « Voyons ces extraterrestres.

Le jour de l’événement, 75 personnes se sont présentées à la base militaire.

Des milliers de personnes ont afflué dans le désert du Nevada pour les événements sur le thème des extraterrestres dans la région.

Matty Roberts, qui a lancé l’événement, a écrit sur le post épinglé: « Bonjour le gouvernement américain, c’est une blague, et je n’ai pas vraiment l’intention d’aller de l’avant avec ce plan. J’ai juste pensé que ce serait drôle et m’apporter des pouces sur Internet.

« Je ne suis pas responsable si les gens décident de prendre d’assaut la zone 51. »

L’US Air Force a lancé un avertissement fort à toute personne envisageant de prendre d’assaut le site.

La base aérienne de Nellis a déclaré dans un communiqué que l’Air Force était au courant de la publication sur Facebook et a déclaré que « toute tentative d’accéder illégalement à la zone est fortement découragée ».

7 La zone environnante est une destination touristique populaire, y compris la petite ville de Rachel sur la « autoroute extraterrestre » Crédit : AFP ou concédants de licence

La porte-parole de l’Air Force, Laura McAndrews, a également publié un avertissement aux intrus potentiels.

Elle a dit: « [Area 51] est un champ d’entraînement ouvert pour l’US Air Force, et nous découragerions quiconque d’essayer de venir dans la zone où nous entraînons les forces armées américaines.

« L’US Air Force est toujours prête à protéger l’Amérique et ses actifs. »

L’organisateur californien de 20 ans s’est retiré de l’événement par crainte d’une « catastrophe humanitaire ».

Un message est apparu sur le Alienstock Site Web 2019 disant que l’événement était désactivé car ils ne voulaient pas faire partie du « Fyrefest 2.0 ».

Le communiqué disait : « En raison du manque d’infrastructures, d’une mauvaise planification, d’une gestion des risques et d’un mépris flagrant pour la sécurité des plus de 10 000 participants Alienstock attendus, nous avons décidé de mettre fin au festival.

« La titulaire du permis (Connie West) a eu de multiples occasions de nous fournir la preuve que les choses attendues à ce festival étaient en place.

7 Des panneaux d’avertissement sont affichés sur tout le périmètre de la zone 51 Crédit : Getty – Contributeur

« En fait, elle a refusé de nous fournir, comme convenu, des contrats, des preuves de dépôts ou toute preuve papier de quoi que ce soit. »

Un événement alternatif est actuellement mis en place pour avoir lieu au centre-ville de Las Vegas, qui a été décrit comme un « quartier sûr, propre et sécurisé ».

Cependant, des personnes se sont toujours présentées comme deux Youtubers arrêtés pour intrusion à proximité de la zone quelques jours avant l’événement.

Pourquoi la zone 51 est-elle si secrète ?

La base a été un terrain d’essai pour une multitude d’avions top-secrets, y compris le U-2 dans les années 1950 et plus tard le bombardier furtif B-2.

Des documents déclassifiés indiquent que c’était à l’origine une zone où les pilotes de l’Army Air Corp pouvaient pratiquer leur tir aérien.

Pendant la guerre froide, des avions expérimentaux, tels que l’avion espion à haute altitude U-2, et des systèmes d’armes y ont été testés.

L’utilisation actuelle de la zone 51 est inconnue et reste top-secrète.

La parcelle de terrain clôturée, mesurant six sur dix milles, est nichée entre une base de l’US Air Force et un terrain d’essai nucléaire abandonné.

7 La vue depuis le sommet du pic Tikaboo Crédit : YouTube / Aventures avec Christian

Pourquoi la zone 51 et l’incident de Roswell sont-ils liés ?

Le site mystérieux fait partie du vaste champ d’essai et d’entraînement du Nevada et est devenu le centre des théories du complot sur les ovnis.

La dite L’incident de Roswell est l’une des théories ovni les plus discutées et controversées de l’histoire.

Histoire.com appelle l’incident de Roswell le « mère de toutes les observations d’OVNI. »

En juillet 1947, un éleveur a trouvé des « débris mystérieux » et des soldats d’une base voisine sont venus récupérer les matériaux.

Puis vint un pas de géant lorsque les journaux rapportèrent qu’une « soucoupe volante » était tombée dans le Nouveau Mexique ville.

« Depuis, les théoriciens du complot ont travaillé dur pour essayer de prouver que l’épave était extraterrestre, avec un homme, Ray Santilli, allant jusqu’à sortir une vidéo en 1995 d’une ‘dissection’ extraterrestre qui aurait eu lieu après l’incident. « , selon History.com.

7 La zone 51 est située à seulement 83 miles au nord-nord-ouest de Las Vegas Crédit : Getty – Contributeur

Santilli a avoué en 2006 qu’il s’agissait d’un film mis en scène, mais a déclaré qu’il était basé sur des images réelles.

L’armée a annoncé de manière sensationnelle dans un communiqué de presse qu’elle avait trouvé les restes d’une soucoupe volante écrasée dans le désert.

Mais le lendemain, il a rétracté la déclaration, affirmant qu’il s’agissait en fait d’un ballon à air de l’US Air Force endommagé.