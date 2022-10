Qu’est-ce que la Zone 51 ? Théorie du complot expliquée – The Sun

LE mystère entourant la zone 51 a toujours diverti l’attention du public, beaucoup théorisant ce qui se cache derrière la base gouvernementale top secrète.

Le secret intense qui entoure la base en a fait le sujet fréquent de théories du complot, car certains pensent que l’installation est utilisée pour abriter une technologie extraterrestre ou une vie extraterrestre.

Une vue aérienne de la base secrète Air Force Area 51 Crédit : Getty – Contributeur

Qu’est-ce que la Zone 51 ?

La zone 51 est située dans la partie sud du Nevada, à seulement 83 miles au nord-nord-ouest de Las Vegas, et est le nom commun d’une installation hautement classifiée de l’US Air Force dans le Nevada Test and Training Range.

La base aérienne est généralement considérée par beaucoup comme le siège du développement et des tests d’avions expérimentaux et de systèmes d’armes.

L’US Air Force a acquis le site en 1955.

Cependant, la CIA n’a jamais reconnu l’existence de l’installation jusqu’en juin 2013, à la suite d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act déposée en 2005.

La base n’a jamais été déclarée base secrète, mais toutes les recherches et occurrences dans la zone 51 sont des informations compartimentées top secrètes/sensibles.

Les théoriciens du complot pensent que l’installation est utilisée pour stocker, examiner et désosser les engins spatiaux extraterrestres écrasés, y compris le matériel prétendument récupéré de l’accident de Roswell dans les années 1950.

Des panneaux d’avertissement sont affichés sur tout le périmètre de la zone 51 Crédit : Getty – Contributeur

Pourquoi la Zone 51 est-elle si secrète ?

La base a été un terrain d’essai pour une multitude d’avions top-secrets, y compris le U-2 dans les années 1950 et plus tard le bombardier furtif B-2.

Des documents déclassifiés indiquent que c’était à l’origine une zone où les pilotes de l’Army Air Corps pratiquaient leur tir aérien.

Pendant la guerre froide, des avions expérimentaux, tels que l’avion espion à haute altitude U-2, et des systèmes d’armes y ont été testés.

L’utilisation actuelle de la zone 51 est encore inconnue et reste top secrète.

La parcelle de terrain clôturée, mesurant six miles sur dix, est nichée entre une base de l’US Air Force et un terrain d’essai nucléaire abandonné.

Qu’est-ce que la théorie du complot de la Zone 51 ?

Le site mystérieux fait partie de la vaste zone de test et d’entraînement du Nevada et est devenu le centre des théories du complot OVNI.

Le soi-disant incident de Roswell est l’une des théories OVNI les plus discutées et les plus controversées de l’histoire.

History.com appelle l’incident de Roswell la “mère de toutes les observations d’OVNI”.

En juillet 1947, un éleveur a trouvé des “débris mystérieux” et des soldats d’une base voisine sont venus récupérer les matériaux.

Puis vint un pas de géant lorsque les journaux rapportèrent qu’une “soucoupe volante” s’était écrasée dans une ville du Nouveau-Mexique.

“Depuis lors, les théoriciens du complot ont travaillé dur pour prouver que l’épave était extraterrestre, avec un homme, Ray Santilli, allant jusqu’à publier une vidéo en 1995 d’une “dissection” extraterrestre censée avoir eu lieu après l’incident. “, selon History.com.

Santilli a avoué en 2006 qu’il s’agissait d’un film mis en scène, mais a déclaré qu’il était basé sur de vraies images.

L’armée a annoncé de manière sensationnelle dans un communiqué de presse qu’elle avait trouvé les restes d’une soucoupe volante écrasée dans le désert.

Mais le lendemain, il est revenu sur sa déclaration, affirmant qu’il s’agissait en fait d’un ballon à air endommagé de l’US Air Force.