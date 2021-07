Qu’est-ce que la voix YouTube ? – Vox

Pendant 10 années consécutives, la façon la plus populaire de se présenter sur YouTube a été une seule phrase : « Hé les gars ! » C’est assez évident pour quiconque a déjà regardé une vidéo YouTube sur, eh bien, n’importe quoi, mais la société a quand même investi l’énergie nécessaire pour suivre les données au cours de la dernière décennie. « Quoi de neuf » et « bonjour » arrivent en deuxième et troisième position, mais « hé les gars » est toujours resté en tête. (Voici une super coupe amusante d’un groupe de YouTubers qui le disent jusqu’à ce que la phrase cesse de signifier quoi que ce soit.)

Ce n’est pas là que s’arrêtent les similitudes sonores des YouTubers, quel que soit leur contenu. Depuis presque aussi longtemps que YouTube existe, les gens déplorent le phénomène de la « voix YouTube », ou la manière légèrement exagérée et trop prononcée de parler bien-aimée des essayistes vidéo, des commentateurs de théâtre et des experts en bricolage sur la plate-forme. L’exemple cité est généralement Hank Green, qui a fait des vidéos sur tout, du système de santé américain au « Top 10 Freaking Amazing Explosions » depuis littéralement 2007.

De vrais chercheurs ont tenté de décrire à quoi ressemble la voix de YouTube. L’orthophoniste et candidate au doctorat Erin Hall a déclaré à Vice qu’il se passe deux choses ici : « L’une est les segments réels qu’ils utilisent – ​​les voyelles et les consonnes. Ils s’expriment de manière excessive par rapport au discours informel, ce que font les présentateurs de nouvelles ou les personnalités de la radio. Deuxièmement : « Ils essaient de rester plus décontracté, même si ce qu’ils disent est standard, ajouter un autre type d’intonation le rend plus attrayant à écouter. »

Dans une enquête sur la voix de YouTube, l’Atlantic a fait appel à plusieurs linguistes pour déterminer quelles qualités spécifiques cette manière de parler partage. Essentiellement, tout est question de prononciation et de rythme. À la caméra, il faut plus d’efforts pour garder quelqu’un intéressé (voir aussi : mouvements exagérés de la main et du visage). « Changement de rythme – cela attire votre attention », a déclaré le professeur de linguistique Naomi Baron. Baron a noté que les YouTubers avaient tendance à trop insister sur les voyelles et les consonnes, comme quelqu’un qui dit « exactement » comme « eh-ckzACKTly ». Elle suppose que le style provient en partie de programmes d’information informels ou d’« infodivertissement » comme L’émission quotidienne. Un autre, Mark Liberman de l’Université de Pennsylvanie, l’a dit sans ambages : c’est « la voix intellectuelle d’un vendeur de voitures d’occasion », a-t-il écrit. Il l’a également comparé à un aboyeur de carnaval.

J’ai commencé à remarquer que la voix de YouTube proliférait sur TikTok dès que l’application a commencé à se généraliser (par opposition à ses origines délicieusement grincheuses). La plupart des cas étaient essentiellement des versions de 60 secondes de vidéos YouTube, des mecs pointant du doigt une image ou un graphique tout en expliquant les faits qui l’accompagnaient, ou donnant des vues scénarisées à chaud sur un événement politique déprimant. Des utilisateurs populaires comme @onlyjayus ont itéré sur la voix en ajoutant des accroches visuelles comme entrer dans le cadre, tenir leur appareil photo devant un miroir de salle de bain, puis donner un baratin clairement répété. Un pourcentage important de TikTok sont des comptes qui utilisent le format « personne-pointer-et-expliquer » aux côtés de son inflexion requise, au point où il est presque devenu distinct : je dirais que la voix de TikTok est plus un monotone accéléré car par opposition aux dramatiques interminables de YouTube, probablement en raison de la limite de temps de 60 secondes (bien que cela puisse changer une fois que chaque utilisateur a accès à des vidéos de trois minutes).

La semaine dernière, un TikTok est apparu sur ma page For You qui explorait les accents numériques. TikToker @Averybrynn faisait spécifiquement référence à ce qu’elle appelait le « dialecte de la beauté YouTuber », qu’elle décrivait comme « comme s’ils prononçaient bizarrement tout un peu trop dans ces petits extraits? » Ce qui le distingue de la voix YouTube ordinaire, c’est que chaque mot a tendance à être plus long qu’il ne le devrait, tout en étant limité par une pause saccadée. Il existe également une tendance commune à transformer les voyelles courtes en voyelles longues, comme dire « toi » au lieu de « le ». D’autres dans les commentaires ont souligné l’utilisation répétée de la première personne du pluriel en se référant à eux-mêmes (« et maintenant nous allons y aller avec un coup de mascara »), tandis qu’un major en linguistique a noté qu’il s’agissait en fait d’un « sociolecte, ” pas un dialecte, car il renvoie à un groupe social.

C’est le genre de discours généralement associé aux femmes influenceuses qui, en vertu de leur travail, nous supposons qu’elles sont là pour se faire aimer du public ou présenter un argumentaire de vente digne de confiance. Mais ce qui est le plus intéressant à regarder à propos de la voix de YouTube et de l’accent de l’influenceur, c’est la façon dont les gens normaux s’y sont adaptés dans leurs propres vidéos TikTok et histoires Instagram. Si vous écoutez attentivement les vidéos de la caméra frontale de suffisamment de personnes, vous entendrez une voix qui sonne quelque part entre un TED Talk et du contenu sponsorisé, peut-être même au sein de vos propres cercles sociaux. Est-ce un signe qu’à mesure que la culture des influenceurs se répand dans notre vie quotidienne, bon nombre des caprices utilisés par les professionnels deviendront également normaux pour nous ? Peut-être! Est-ce un signe que les plateformes sociales nous transforment tous en vendeurs ? Peut-être aussi !

Mais voici la question que je n’ai encore entendu personne poser : si tout le monde trouve ces façons de parler agaçantes dans une certaine mesure, alors comment les gens devraient-ils en fait parler dans la caméra ?

Pour le savoir, j’ai demandé à la seule personne que je connaissais qui a beaucoup d’expérience dans les vidéos YouTube et qui ne ressemble pas non plus à un gros con. Joss Fong, producteur senior et l’un des visages les plus reconnaissables de l’équipe vidéo de Vox, m’a dit : « Je dis généralement aux gens de parler un peu plus vite et avec plus d’énergie qu’ils ne le font normalement et d’imaginer qu’ils parlent à un ami. » Elle a ajouté: » Que faire de votre visage, de vos yeux ou de votre corps est une toute autre chose dont je n’ai toujours aucune idée. «

Ce que cela nous demande vraiment, cependant, est beaucoup plus difficile que d’imiter la voix d’un influenceur – c’est agissant. C’est une compétence qui est notoirement difficile à maîtriser de manière convaincante, mais aussi encore plus lorsque la personne que nous agissons est nous-mêmes à notre plus confortable et détendu. Ce n’est donc pas exactement la faute des créateurs de YouTube s’ils sont incapables de s’empêcher de paraître grincheux, suffisants ou ennuyeux ou autre, et ce n’est certainement pas la faute d’une personne ordinaire s’ils ne peuvent pas s’éteindre et s’allumer à volonté.

Alors que de plus en plus d’entre nous s’orientent vers ce genre de vie, une vie où l’on parle devant nos caméras, qui font preuve d’authenticité et qui construisent une influence précieuse, il sera intéressant de voir comment la voix YouTube évolue. Peut-être que les hauts et les bas fréquents se tourneront vers la voix monotone de TikTok ou la voix d’influenceur staccato ou toute autre voix adaptée à la plate-forme qui vient ensuite. C’est peut-être une application audio sans visage comme Clubhouse ou une sorte de jeu en ligne multijoueur massif de réalité virtuelle où nous devons comprendre comment nous écouter en temps réel, sinon nous serons mangés par un dragon robot. Pour ma part, j’attends avec impatience un univers où le « vendeur de porte-à-porte » n’est pas la voix que j’entends rayonner sur Internet tous les jours.

