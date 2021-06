Qu’est-ce que la voiture de Joe Biden ‘The Beast’ ?

La voiture présidentielle officielle de JOE Biden est la Cadillac One, également connue sous le nom de « La Bête ».

La voiture est une Cadillac spécialement conçue pour assurer la sécurité et la sûreté du président et aurait coûté plus d’un million de livres sterling.

Qu’est-ce que « La Bête » ?

La Beast est la voiture officielle de l’État présidentiel, une imposante Cadillac noire connue sous le nom de Cadillac One – ornée d’un drapeau américain.

Il est utilisé pour diverses sorties impliquant le président américain où la sécurité pourrait être un problème.

Il est entendu que le moteur blindé coûte 1,1 million de livres sterling et pèse au moins 4,5 tonnes.

Le véhicule est transporté dans le pays où se trouve le président.

Le modèle actuel est apparu pour la première fois le 24 septembre 2018 lors d’un voyage à New York avec le président de l’époque, Donald Trump.

General Motors n’a pas révélé les détails du moteur, mais sur la base des modèles précédents, il est connu pour être lourdement blindé.

Le magazine Car and Driver a déclaré que les phares de la nouvelle version semblent être empruntés à un SUV Cadillac Escalade, et que la nouvelle calandre semble être influencée par son concept Escala 2016.

Le magazine a également déclaré que « les proportions de la voiture sont considérablement plus attrayantes que la précédente, un peu Frankenstein-like Beast ».

Joe Biden est aidé dans The Beast en mai 2021 avant de se rendre dans le Connecticut[/caption]

Quelles sont les fonctions de sécurité de « The Beast » ?

La limousine de haute technologie contient une machine de survie, un approvisionnement en sang et un train d’atterrissage blindé.

Le moteur est également scellé contre les attaques chimiques et biologiques et, comme on peut s’y attendre, il est doté de fenêtres pare-balles.

Les pneus à affaissement limité en Kevlar garantissent que la voiture peut continuer à rouler même si l’un d’eux est crevé.

Un blindage de huit pouces, ce qui fait que les portes pèsent le même poids que celles d’un Boeing 757, des fenêtres multicouches de cinq pouces d’épaisseur et un train d’atterrissage anti-explosion le rendent pratiquement impénétrable.

Les poignées de porte peuvent être électrifiées pour empêcher l’entrée, selon des rapports.

Si The Beast doit passer à l’offensive, il a des cartouches de gaz lacrymogène montées à l’avant ainsi que des fusils à pompe à bord.

Il dispose également d’un vaste équipement de communication électronique avec une ligne directe avec le vice-président et le Pentagone.





L’ancien président Barack Obama a déclaré à Jerry Seinfeld en 2015 que la version précédente de la limousine était « un Caddy essentiellement sur un châssis de char ».

Il a ajouté qu’il « pourrait appeler un sous-marin nucléaire ici même » depuis un téléphone dans la voiture.

Une fois qu’une voiture présidentielle est arrivée en fin de vie, les agents des services secrets américains détruisent la voiture afin de garder ses secrets de fabrication et de blindage.