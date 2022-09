QU’EST-CE QUE la Veillée des Princes ?

La tradition royale a eu lieu après la mort du roi George V en 1936 et a été honorée pour chaque monarque qui passe depuis.

La Veillée des Princes est une tradition royale et honorée depuis 1936 Crédit : AFP

La tradition est généralement masculine, la princesse Anne étant la première femme à participer Crédit : AP

La reine Elizabeth II est décédée il y a près d’une semaine dans sa résidence écossaise, Balmoral, avant de retourner à Londres hier soir.

Une veillée des princes a déjà eu lieu pour Sa Majesté lundi alors que son cercueil était exposé à la cathédrale St Giles d’Édimbourg.

Mais un autre sera également effectué lorsque le cercueil atteindra Westminster Hall où il reposera à nouveau en état avant les funérailles la semaine prochaine.

Qu’est-ce que la Veillée des Princes ?

La Veillée des Princes est une tradition royale et honorée depuis le décès du roi George V en 1936.

Lorsque le cercueil de la royauté sera en état, les membres de la famille royale «monteront la garde».

Et la fille de la reine, la princesse Anne, a été la première femme à y participer.

Elle a été rejointe par ses trois frères, le roi Charles III, le prince Edward et le prince Andrew.

Une veillée des princes n’a eu lieu que deux fois avant notamment pour les funérailles de la reine mère qui ont été célébrées par ses quatre petits-fils.

Cela ne s’est pas produit après la mort du roi George VI en 1952 parce qu’il n’avait pas de fils.

Que se passe-t-il pendant la Veillée des Princes ?

La raison principale de la veillée est de montrer du respect et de commémorer le monarque.

Lorsque le cercueil de la royauté est en état, quatre membres de la famille royale se tiendront de chaque côté, tournés vers l’extérieur.

Les membres sont historiquement tous des hommes, c’est pourquoi on l’appelle “Vigil of the Princes”.

Les quatre membres inclineront généralement la tête et se tiendront en silence pour rendre hommage.

Combien de temps les Princes restent-ils vigilants ?

La veillée dure généralement environ 10 minutes.

Une fois le temps écoulé, la famille royale partira et le cercueil reposera alors en état.

Cela donne généralement au public une chance de voir le cercueil avant les funérailles.

Le cercueil de la reine est rentré à Londres hier soir Crédit : AFP

Elle reposera en état à Westminster Hall avant ses funérailles lundi 1 crédit